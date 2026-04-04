  Explained : वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक असते, शरीरासाठी चांगली झोप का महत्त्वाची?

How many hours sleep by age chart: वेगवेगळ्या वयानुसार, पुरेशी झोप घेणे अत्यंत गरजेची असते. चांगल्या झोपेमुळे तुमच्या आरोग्यावर चांगला परिणाम होतो. पण वयानुसार किती झोप घेणं गरजेची असते.  पाहा डॉक्टर काय सांगतात? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 6, 2026, 03:46 PM IST
How to sleep according to Age: संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामाइतकीच, चांगली आरोग्यासाठी पुरेशी आणि दर्जेदार झोपही महत्त्वाची असते. निरोगी राहण्यासाठी केवळ योग्य पोषण आणि शारीरिक हालचालीच नव्हे, तर झोप पूर्ण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा सतत थकवा येणे, सतत सुस्त वाटणे, शरीर संपूर्ण अकडल्यासारखे वाटते. यामुळे बॉडी आणि ब्रेन यांच्यामध्ये समतोल राहण्यास मदत होते. याबाबत डॉ पवन ओझा, सल्लागार न्यूरोलॉजिस्ट आणि डायरेक्टर न्यूरोसायन्स (महाराष्ट्र), मेडिकव्हर हॉस्पिटल्स, खारघर, नवी मुंबई यांनी सांगितलं आहे. 

तुम्ही दररोज किती तास झोप घेतली पाहिजे?

एनआयएचच्या (NIH) एका अहवालानुसार, जर तुम्हाला तुमच्या वयानुसार पुरेशी झोप मिळाली, तर तुम्ही स्वतःला नेहमी निरोगी आणि सक्रिय ठेवू शकता.

प्रौढांसाठी किती झोप आवश्यक आहे?

एनआयएचच्या अहवालानुसार, प्रौढांनी दररोज 7 ते 9 तास झोप घेतली पाहिजे. जर एखादी व्यक्ती 7 तासांपेक्षा कमी झोपली, तर कालांतराने त्यांना विविध आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, जसे की रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे, वजन वाढणे आणि हृदयविकार किंवा मधुमेहाचा धोका वाढणे. त्यामुळे, प्रौढांसाठी दररोज 7 ते 8 तास झोप घेणे आवश्यक आहे. यामुळे शरीराला पूर्ववत होण्यास मदत होते.

वयानुसार किती तास झोप आवश्यक आहे: एनआयएचच्या एका अहवालानुसार, वेगवेगळ्या वयोगटात झोपेची गरज बदलते. जर तुम्हाला तुमच्या वयानुसार पुरेशी झोप मिळाली, तर तुम्ही स्वतःला नेहमी निरोगी आणि सक्रिय ठेवू शकता.

वयानुसार किती तास झोपेची आवश्यकता असते?

वयानुसार झोप कशी घ्यावी: झोप आपल्या शरीरासाठी आणि मनासाठी अन्न आणि पाण्याइतकीच आवश्यक आहे. पुरेशी झोप न मिळाल्यास, आपले शरीर आणि मन दोन्हीही व्यवस्थित कार्य करू शकत नाहीत. तुम्हाला नेहमी सुस्त आणि थकल्यासारखे वाटते, आळस तुमच्या शरीराला ग्रासतो आणि तुम्ही कोणत्याही कामावर नीट लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. आता प्रश्न असा आहे की: या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि आपले शरीर व मेंदू सक्रिय ठेवण्यासाठी दररोज किती तासांची झोप आवश्यक आहे? हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की शरीराच्या झोपेची गरज वयानुसार बदलते. चला, प्रत्येक वयात किती तासांची झोप आवश्यक आहे.

मुलांना किती झोपेची गरज असते?

मुलांसाठी झोप आणखी महत्त्वाची असते, कारण या काळात त्यांचे शरीर आणि मन वेगाने विकसित होते. तज्ञांच्या मते,

0 ते 4 महिन्यांच्या नवजात बालकांची झोपेची पद्धत सामान्य नसते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी झोपेचे निश्चित तास ठरवता येत नाहीत.

4 महिने ते 1 वर्षाच्या मुलाला दररोज 12 ते 16 तास झोपेची गरज असते.

1 ते 2 वर्षे वयोगटातील मुलाने दररोज 11 ते 14 तास झोप घ्यावी.

3 ते 5 वर्षे वयोगटातील मुलाला 10 ते 13 तास ​​झोपेची आवश्यकता असते.

6 ते 12 वर्षे वयोगटातील मुलाने 9 ते 12 तास झोप घ्यावी.

13 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलाने 8 ते 10 तास झोप घ्यावी.

आवश्यक असलेल्या झोपेचे प्रमाण वयानुसार बदलते. लहान मुलांना साधारणपणे 10 ते 14 तासांची झोप लागते; किशोरवयीन मुलांना सुमारे 8 ते 10 तासांची, तर प्रौढांना साधारणपणे 7 ते 9 तासांची झोप आवश्यक असते. योग्य प्रमाणात झोप घेतल्याने शरीराचे कार्य सुरळीत चालण्यास मदत होते, मेंदू निरोगी राहतो आणि एकाग्रता सुधारते. चांगली झोप मानसिक ताण कमी करण्यास आणि शरीरातील संप्रेरकांचा (हॉर्मोन्सचा) समतोल राखण्यासही मदत करते, ज्यामुळे शरीराचे वजन नियंत्रित ठेवणे सोपे जाते.

झोपेच्या कमतरतेमुळे थकवा, चिडचिडेपणा आणि एकाग्रतेचा अभाव यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात; तसेच यामुळे हृदयविकार, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांचा धोकाही वाढू शकतो. म्हणूनच, झोपेचे नियमित वेळापत्रक पाळणे आणि शरीराला पुरेशी विश्रांती देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आजच्या काळात झोप लागण्यास अडचण होण्यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे, झोपण्यापूर्वी मोबाईल फोन वापरण्याची सवय. झोपण्यापूर्वी मेंदूला विश्रांतीच्या अवस्थेत जाणे आवश्यक असते; परंतु झोपण्याच्या अगदी आधी 'स्क्रीन' (मोबाईल/टीव्ही) पाहिल्याने मेंदूला उत्तेजना मिळते. त्यामुळे, झोपण्यापूर्वी 'स्क्रीन टाइम' (मोबाईल/टीव्ही पाहण्याचा वेळ) कमी केल्यास आणि शांत वातावरणात झोपल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारू शकते. प्रत्येकाने आपल्या दैनंदिन दिनचर्येत झोपेला प्राधान्य दिले पाहिजे. पुरेशी झोप शरीर आणि मन या दोन्हीला निरोगी ठेवते, तसेच एकूणच जीवनाची गुणवत्ता उंचावते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

