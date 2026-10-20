/आपल्या ताटातील चपाती खरंच आरोग्यदायी आहे का? संशोधनातून समोर आला हादरवणारा खुलासा

घराघरात मोठ्या प्रमाणात सकाळ-संध्याकाळ चपाती खातात. शाळेचा डब्बा आणि ऑफिसमध्येही डब्यात चपाती-भाजीचा डबा दिला जातो. पण तुम्ही खाताय ती चपाती किती सुरक्षित? याचा विचार तुम्ही कधी केलाय का? एका संशोधन अहवालात हादरवणारा खुलासा समोर आला आहे.
वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचा वाढता स्तर गव्हातील प्रथिनांच्या संरचनेत मोठे बदल घडवून आणू शकतो, असा खुलासा फुड केमिस्ट्री या प्रसिद्ध मासिकात हा संशोधन अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या मासिकात म्हटलंय की, कार्बन डायऑक्साइडच्या वाढत्या स्तरामुळं पदार्थाची गुणवत्ता खालावणार नाही तर गव्हाच्या पदार्थांची गुणवत्ता खालावणार आहे. इतकंच नव्हे तर, मानवी पचनक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकते.
जर्मनीतील म्युनिक येथील लायबनिज इन्स्टिट्युट फॉर फुड सिस्टिम्स बायोलॉजीच्या संशोधकांनी हा अभ्यास केला आहे. जागतिक स्तरावर सीओ2 चे प्रमाण 1980 मधील 340 पीपीएमवरुन 2024पर्यंत 425 पीपीएमपर्यंत वाढले आहे. 2050 पर्यंत ते 600 पीपीएम पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. याचा गव्हावर होणारा परिणाम पाहण्यासाठी संशोधकांनी 10 प्रगत जातीवर संशोधन केले आहे.
कार्बन डायऑक्साइडमुळं गव्हामध्ये अमायलेज/ट्रिप्सिन इनहिबिटर या प्रथिनाचे प्रमाण वाढते. त्याचा परिणाम पचनक्रियेवर होऊ शकतो. संशोधकांच्या मते, हवामान बदलाच्या काळात पिकांचे केवळ उत्पादन वाढवण्यावर भर न देता. त्याच्यातील पोषक घटकांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. वाढत्या सीओ2च्या वातावरणातही ज्या गव्हाच्या जातींमध्ये उत्तम गुणवत्ता व कमी आरोग्यदायी धोके असतील. अशा नवीन जातीच्या वाणांचा शोध घेणे आणि त्यांचा विकास करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.