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आपल्या ताटातील चपाती खरंच आरोग्यदायी आहे का? संशोधनातून समोर आला हादरवणारा खुलासा

तुमच्या ताटात असलेली चपाती खरोखरच आरोग्यदायी आहे का? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला का? जाणून घ्या अहवालात काय म्हटलंय. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 20, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 02:01 PM IST
आपल्या ताटातील चपाती खरंच आरोग्यदायी आहे का? संशोधनातून समोर आला हादरवणारा खुलासा
Image Credit: Wheat Protein and chapati

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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