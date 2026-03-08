उन्हाळ्यात चेहरा धुण्यासाठी वापरा 5 गोष्टी, त्वचा काचेसारखी होईल चमकदार

Cleaning Tips : बहुतेक लोक त्यांचा चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी महागडे फेस क्लींजर किंवा फेस वॉश वापरतात. यामध्ये त्वचेला नुकसान करणारे रसायने असतात. अनेकांना क्लींजर किंवा फेस वॉशमुळे पुरळ आणि जळजळ होते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही घरी उपलब्ध असलेल्या काही घटकांनी तुमचा चेहरा स्वच्छ करू शकता. तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. फक्त स्वयंपाकघरात जा, हे घटक तुमच्या चेहऱ्यावर लावा आणि नंतर साध्या पाण्याने धुवा. आता, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की असे कोणते घटक आहेत जे तुमची त्वचा स्वच्छ करतात आणि तिची चमक वाढवतात. तर, चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया:
कच्च्या दुधाने तुमचा चेहरा स्वच्छ करा
तुम्ही तुमचा चेहरा धुण्यासाठी कच्च्या दुधाचा वापर करू शकता. कच्चे दूध त्वचेला उजळ करते आणि डाग कमी करण्यास मदत करते. यासाठी, कच्चे दूध घ्या आणि कापसाच्या पॅडने ते तुमच्या चेहऱ्यावर लावा. तुमचा चेहरा २ ते ३ मिनिटे स्वच्छ करा आणि नंतर साध्या पाण्याने धुवा. यामुळे घाण सहजपणे निघून जाते आणि तुमची त्वचा मऊ आणि चमकदार होते. कच्चे दूध मुरुमे दूर करण्यासाठी प्रभावी आहे. हे देखील वाचा - दिवसातून किती वेळा चेहरा स्वच्छ करणे योग्य आहे?
दह्याने चेहरा स्वच्छ करा
तुम्ही चेहरा धुण्यासाठी दह्याचा वापर देखील करू शकता. दह्यात लॅक्टिक अॅसिड असते, जे मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकते. दह्याचा वापर केल्याने अशुद्धता आणि डाग दूर होतात. दह्यामुळे त्वचेला मॉइश्चरायझेशन देखील होते. यासाठी २ चमचे दह्याचे सेवन करा आणि ते तुमच्या चेहऱ्यावर लावा, २ ते ३ मिनिटे हलक्या हाताने मसाज करा. त्यानंतर, तुमचा चेहरा धुवा आणि पूर्णपणे मॉइश्चरायझ करा. यामुळे पिगमेंटेशन आणि डाग देखील दूर होतात. सुरकुत्या कमी करण्यासाठी दही देखील प्रभावी आहे.
ऍलोवेरा जेलने तुमचा चेहरा स्वच्छ करा
सकाळी तुमचा चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी तुम्ही कोरफडी जेल वापरू शकता. कोरफडी जेलमध्ये मॉइश्चरायझिंग गुणधर्म असतात, जे त्वचेला मॉइश्चरायझ करतात. कोरफडी जेल लावल्याने त्वचेचा रंग सुधारतो आणि डाग दूर होण्यास मदत होते. कोरफडी जेल लावल्याने कोरडी त्वचा दूर होण्यास मदत होते. जरी कोरफडी जेल बाजारात सहज उपलब्ध असले तरी, तुम्ही घरी ताज्या कोरफडी जेलने तुमची त्वचा देखील स्वच्छ करू शकता. कोरफडी जेल घ्या आणि त्याद्वारे तुमचा चेहरा मसाज करा. यामुळे त्वचेवरील कोणतीही घाण देखील निघून जाईल. हेही वाचा - तेलकट त्वचा वारंवार साबण आणि पाण्याने स्वच्छ करावी का? शहनाज हुसेन यांचे मत जाणून घ्या
मधाने चेहरा स्वच्छ करा
जर तुम्हाला तुमचा चेहरा नैसर्गिकरित्या स्वच्छ करायचा असेल तर तुम्ही मध वापरू शकता. मधात मॉइश्चरायझिंग गुणधर्म असतात जे तुमची त्वचा मऊ आणि चमकदार बनवतात. एक चमचा मध घ्या आणि ते तुमच्या चेहऱ्याला लावा. २ ते ३ मिनिटे नीट मसाज करा, नंतर साध्या पाण्याने स्वच्छ धुवा. मध तुमची त्वचा हायड्रेट ठेवते आणि मुरुमांपासून बचाव करते. जर तुमचे डाग असतील तर तुम्ही मधात २-३ थेंब लिंबाचा रस देखील घालू शकता.
मुल्तानी मातीने तुमचा चेहरा स्वच्छ करा
जर तुमची त्वचा तेलकट असेल तर तुम्ही मुलतानी मातीने तुमचा चेहरा स्वच्छ करू शकता. यासाठी, २ चमचे मुलतानी माती घ्या आणि त्यात गुलाबजल घाला. ही पेस्ट तुमच्या चेहऱ्यावर लावा आणि १० मिनिटांनी साध्या पाण्याने धुवा. मुलतानी माती जास्तीचे सेबम उत्पादन कमी करते आणि त्वचेचा रंग सुधारते. गुलाबपाणी त्वचेला हायड्रेट करण्यास मदत करते आणि त्वचेचा पीएच पातळी संतुलित ठेवते.