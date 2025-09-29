English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रक्ताच्या नसांमधून साफ होईल कोलेस्ट्रॉल, आयुर्वेदाने सांगितला उपाय, फक्त हा ज्यूस न चुकता प्या

तुमचे हृदय निरोगी असेलतर संपूर्ण शरीराला ऊर्जा मिळते. अशावेळी शरीरातील घाणेरडा कोलेस्ट्रॉल खेचून बाहेर काढला जाईल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 29, 2025, 09:58 PM IST
रक्ताच्या नसांमधून साफ होईल कोलेस्ट्रॉल, आयुर्वेदाने सांगितला उपाय, फक्त हा ज्यूस न चुकता प्या
कमी वयात थकवा येणे किंवा हार्ट अटॅक येण्यासारख्या गोष्टी दिवसेंदिवस वाढत आहे. चुकीची जीवनपद्धती, फास्ट फूडचा अतिवापर हा आताच्या लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. यामुळे हृदयाच्या समस्या वाढल्या आहेत. यामुळे शरीरात कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढते आणि त्याचा परिणाम आरोग्यावर होताना दिसतो.  अशावेळी आयुर्वेदानुसार एक उपाय सांगितला आहे. जो रक्तांच्या नसांमधील कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढेल. 

आयुर्वेदात सांगितल्यानुसार आवळ्याचा रस तुमच्या शरीरासाठी अतिशय गुणकारी असतो. हा आवळ्याचा ज्यूस दररोज प्यायल्यास रक्तांमधील नसांमध्ये कधीच घाण साचणार नाही. एवढंच नव्हे तर रक्त शुद्ध राहून त्याचा शरीरात प्रवाह देखील चांगला होईल. अशावेळी आवळा ज्यूससोबत हळद आणि दालचिनीचा वापर केल्यास शरीराला 100 टक्के फायदा होतो यात शंका नाही. 

व्हिटॅमिन सी 

आवळा हा व्हिटॅमिन सीचा खजिना आहे, जो रक्तवाहिन्यांना ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानापासून वाचवतो. हळदीतील कर्क्युमिन जळजळ कमी करते आणि रक्तवाहिन्यांना संरक्षण देते. एकत्रितपणे, हे हृदयाच्या वृद्धत्वाचे एक प्रमुख कारण असलेल्या रक्तवाहिन्यांचे हळूहळू कडक होणे रोखण्यास मदत करते.

कोलेस्ट्रॉल कमी होते

आवळा वाईट कोलेस्ट्रॉल  कमी करते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल  वाढवते. हळद ट्रायग्लिसराइड्स कमी करते. हे मिश्रण चरबी जमा होण्यास प्रतिबंध करते आणि रक्त प्रवाह सुरळीत ठेवते. तसेच एंडोथेलियल फंक्शन हा रक्तवाहिन्यांचा पातळ थर आहे जो रक्तदाब आणि गोठणे नियंत्रित करतो. खराब आहार आणि ताण त्याचे नुकसान करतो. आवळ्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि हळदीचे गुणधर्म एकत्रितपणे ते मजबूत आणि बळकट करतात.

सूज कमी होते 

कमी दर्जाची सूज हृदयरोगाचे एक प्रमुख कारण आहे. हळदीतील कर्क्यूमिन दाहक मार्गांना अवरोधित करते आणि आवळा शरीराला थंड आणि सुखदायक प्रभाव प्रदान करतो. यामुळे हृदयावरील सुप्त ताण कमी होतो. रक्तवाहिन्यांना आराम देण्यासाठी आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी नायट्रिक ऑक्साईड आवश्यक आहे. आवळा त्याची पातळी वाढवतो, तर हळद तिच्या बिघाडाला प्रतिबंधित करते. यामुळे रक्तवाहिन्या लवचिक राहतात आणि रक्तदाब नियंत्रित राहतो.

ताण कमी होतो 

प्रदूषण, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि ताण शरीरात मुक्त रॅडिकल्स तयार करतात, जे हृदय आणि धमन्यांचे नुकसान करतात. आवळा आणि हळदीचे मिश्रण नैसर्गिक ढाल म्हणून काम करते, ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करते आणि हृदयाचे अकाली वृद्धत्व होण्यापासून संरक्षण करते.

FAQ

आवळा मधुमेह नियंत्रणात कसा उपयोगी आहे?
आवला रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करतो आणि इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवतो, ज्यामुळे मधुमेह व्यवस्थापनात मदत होते. नियमित सेवनाने रक्तातील ग्लुकोज पातळी स्थिर राहते.

आवळा पचनसंस्थेसाठी चांगला आहे का?
आवला पचन सुधारतो, अपचन आणि हार्टबर्न कमी करतो. त्यातील फायबर्स आतड्यांची कार्यक्षमता वाढवतात आणि कब्ज टाळतात.

आवळा त्वचा आणि केसांसाठी फायद्याचा आहे का?
आवळ्यातील विटामिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला जवान ठेवतात, सुरकुत्या कमी करतात आणि केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात. हे त्वचेच्या जखमांवर आणि केस गळण्यावरही उपयुक्त आहे.

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

