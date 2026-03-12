English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • हेल्थ
  • शहाळाच्या रंगावरुन ओळखा पाणी गोड आहे की नाही? 5 टिप्स लक्षात ठेवा

शहाळाच्या रंगावरुन ओळखा पाणी गोड आहे की नाही? 5 टिप्स लक्षात ठेवा

Coconut Water Colour : नारळ पाणी आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. गोड नारळ पाणी पिणे अधिक चविष्ट असते. बहुतेक लोकांना नारळ खरेदी करताना ते पाणी गोड आहे की नाही हे माहित नसते. पण अशा काही टिप्स आहेत. ज्यावरुन तुम्ही ओळखू शकता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 12, 2026, 10:30 PM IST
नारळ पाणी केवळ स्वादिष्टच नाही तर आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर देखील आहे. नारळ पाणी पिण्याने त्वचा उजळतेच नाही तर शरीराला हायड्रेट देखील राहते. गोड नारळ पाणी पिण्यास खूप आनंददायी असते. सौम्य नारळ पाणी पिण्यास तितकेसे आनंददायी नसते. बहुतेक लोकांना नारळ खरेदी करताना कोणते नारळ पाणी गोड आहे आणि कोणते नाही हे माहित नसते. आम्ही काही टिप्स शेअर करू ज्या तुम्हाला गोड नारळ पाणी सहजपणे निवडण्यास मदत करतील.

नारळाचा रंग
तुम्ही नारळ त्याच्या रंगावरून देखील ओळखू शकता. गडद हिरवा किंवा हलका पिवळा नारळ जास्त गोड असतो. खूप तपकिरी किंवा डाग असलेले नारळ टाळा, कारण असे नारळ जुने असू शकतात. खरेदी करण्यापूर्वी नारळ तुमच्या कानाजवळ हलवा. जर तुम्हाला पाण्याचा टपकण्याचा आवाज ऐकू आला तर याचा अर्थ नारळ पाण्याने भरलेला आहे.

नारळाचा स्पर्श
नारळाला स्पर्श करून तुम्ही नारळाचे पाणी गोड आहे की नाही हे देखील ठरवू शकता. नारळावर तीन खुणा आहेत. त्यांना स्पर्श करून आणि दाबून तुम्ही हे ओळखू शकता. जर नारळाचा वरचा भाग मऊ वाटत असेल तर याचा अर्थ नारळाचे पाणी गोड आहे.

वजन आणि आकार
गोड आणि चांगल्या नारळाच्या पाण्यासाठी, गोल नारळाऐवजी शंकूच्या आकाराचा नारळ निवडा. असे म्हटले जाते की शंकूच्या आकाराच्या नारळात कमी क्रीम आणि जास्त पाणी असते. नारळाचे पाणी खरेदी करण्यापूर्वी, त्याच्या वजनाकडे लक्ष द्या. नेहमी जड नारळ खरेदी करा. हलका नारळ म्हणजे आतील पाणी सुकले आहे. जड नारळ म्हणजे जास्त पाणी.

पाण्याचा आवाज
नारळ कानाजवळ नेऊन हलवून पहा. जर पाणी हलल्याचा खूप आवाज येत असेल, तर त्याचा अर्थ असा की नारळ पूर्ण भरलेला नाही किंवा तो जुना झाला आहे. ज्या नारळातून कमी आवाज येतो किंवा जो पूर्ण भरलेला जाणवतो, त्याचे पाणी सहसा ताजे आणि गोड असते.

नारळाचे वय
नारळ ७ ते ९ महिन्यांचा असल्यास त्यात साखरेचे प्रमाण सर्वाधिक असते, ज्यामुळे पाणी जास्त गोड लागते. नारळ जास्त जून (१०-१३ महिने) झाला की त्यातील साखरेचे प्रमाण कमी होऊन चव बदलू लागते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
how to identify sweet water coconuttips to identify sweet water coconutsweet water coconuthacks to identify sweet water coconuttricks to identify sweet water coconut

