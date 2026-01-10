English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महिलांना होणारा चौथा सर्वात सामान्य कॅन्सर कोणता? 2 पद्धतीने रोखू शकता

कर्करोग हा अतिशय धोकादायक आजार आहे. ज्याचा नुसता उल्लेख केला तरी धडकी भरते. पण तुम्हाला माहित आहे का की असा एक कर्करोग आहे जो रोखणे सोपे आहे? कर्करोग तज्ज्ञांनी याबाबत दिली माहिती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 10, 2026, 07:41 PM IST
गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग हा जगभरातील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा धोका आहे, कारण हा चौथा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. सुदैवाने, तो मोठ्या प्रमाणात रोखता येतो. जर लवकर निदान झाले तर उपचार पूर्णपणे शक्य आहेत. तो गर्भाशयाच्या खालच्या भागात उद्भवतो, ज्याला गर्भाशय ग्रीवा म्हणतात. हा गर्भाशय आणि योनीला जोडणारा एक अरुंद भाग आहे. या गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या पेशींमध्ये असामान्य आणि अनियंत्रित वाढ होते तेव्हा गर्भाशय ग्रीवेचा कर्करोग विकसित होतो.

या प्रकारचा कर्करोग जवळजवळ नेहमीच मानवी पॅपिलोमाव्हायरस (HPV) च्या सततच्या संसर्गामुळे होतो. हे सहसा प्राथमिक कारण असते. HPV चे अनेक प्रकार आहेत, परंतु जगभरात गर्भाशयाच्या कर्करोगाच्या 75 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांमध्ये प्रकार 16 आणि 18 आढळतात. गंभीर HPV संसर्गामुळे पेशींमध्ये असामान्य वाढ होऊ शकते, जी जर लक्ष न देता किंवा उपचार न केल्यास हळूहळू कर्करोगात बदलू शकते.

गर्भाशयाच्या कर्करोगाला रोखणे खूप सोपे आहे. दोन महत्त्वाचे टप्पे महत्त्वाचे आहेत. पहिले, तुम्ही HPV लस घ्यावी आणि सुरक्षित लैंगिक संबंध ठेवावेत. दुसरे, नियमित तपासणी करून घ्यावी. गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका जास्त असलेल्यांनी त्यांच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि विशिष्ट कालावधी निवडावा.

कोणत्या चाचण्या मदत करतील?

या चाचण्या आणि तपासणी या कर्करोगाला रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. एक म्हणजे HPV चाचणी, जी शरीरातील विषाणूचे अधिक धोकादायक आणि कमी धोकादायक प्रकार ओळखते. दुसरे म्हणजे पॅप स्मीअर, जे पेशींमध्ये लवकर बदल आणि त्यांची तीव्रता ओळखू शकते ज्यामुळे कर्करोग होण्याचा धोका असू शकतो.

केव्हा आणि कोणती चाचणी करावी?

गर्भाशयाच्या कर्करोगाच्या चाचणी आणि तपासणीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात की 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलांना नियमित HPV चाचणीची आवश्यकता नाही. पॅप स्मीअर स्क्रीनिंग वयाच्या 21 व्या वर्षी सुरू होऊन वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत चालू ठेवावे. मागील स्क्रीनिंगच्या निकालांवर अवलंबून, या चाचण्यांमधील अंतर 3 ते ५ वर्षांच्या दरम्यान असू शकते. जर काही विसंगती आढळल्या तर, अधिक अचूक माहितीसाठी तुमचे डॉक्टर कोल्पोस्कोपीसह पुढील चाचण्या करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

या लोकांनी अधिक काळजी घ्यावी

  • काही घटक एचपीव्ही संसर्ग आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका वाढवतात. जसे की:
  • अनेक लैंगिक भागीदार
  • लैंगिक क्रियाकलापांची लवकर सुरुवात
  • लैंगिक संक्रमित संसर्गाचा इतिहास
  • मुलांची संख्या जास्त
  • एचआयव्ही संसर्ग
  • इतर जननेंद्रियाच्या संसर्गासह सह-संसर्ग
  • धूम्रपान सवयी
  • दीर्घकालीन गर्भनिरोधक वापर
     
Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

