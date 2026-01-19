How to Reduce Tummy Fat: 2 उपायांनी पोटाची चरबी कमी करा, Harvard मधील वैज्ञानिकांनी दिल्या टिप्स

वजन कसे कमी करावे, पोटाची चरबी कशी कमी करावी, किंवा पोटाची चरबी कशी कमी करावी? हे सर्वात जास्त विचारले जाणारे प्रश्न आहेत. बहुतेक लोक वाढत्या वजनाबद्दल, विशेषतः पोटाची चरबीबद्दल चिंतित असतात. विशेषतः महिलांना पोटाची चरबीबद्दल काळजी असते. अर्थात, पोटाची चरबी केवळ तुमचे स्वरूपच खराब करत नाही तर अनेक गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण करते.
वजन कमी करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा अनेकदा प्रश्न उद्भवतो: चांगला आहार अधिक महत्त्वाचा आहे की शारीरिक हालचाली? हार्वर्ड हेल्थने उत्तर दिले आहे. अलीकडील अभ्यासावर आधारित, हार्वर्ड म्हणतो (संदर्भ) की दोन्ही उपाय तितकेच महत्त्वाचे आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जामा नेटवर्क ओपनमध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनात असे म्हटले आहे की योग्य खाणे आणि दैनंदिन शारीरिक हालचालींमध्ये सहभागी होऊन वजन आणि शरीरातील चरबी सर्वोत्तम प्रकारे नियंत्रित केली जाऊ शकते.
या अभ्यासात 7256 लोकांच्या आरोग्य डेटाची तपासणी करण्यात आली. त्यांची सरासरी वय सात वर्षे असताना दोनदा चाचणी करण्यात आली. दोन्ही वेळा, त्यांनी भूमध्य आहाराचे पालन केले, ज्यामध्ये फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य, काजू, ऑलिव्ह ऑइल आणि इतर निरोगी पदार्थांचा समावेश आहे आणि त्यांच्या शारीरिक हालचालींची पातळी तपासली.
पोटाची चरबी वैद्यकीय भाषेत व्हिसेरल फॅट म्हणून ओळखली जाते. ती पोटाच्या आत खोलवर जमा होते. व्हिसेरल फॅट सर्वात हानिकारक मानली जाते कारण ती मधुमेह, हृदयरोग, फॅटी लिव्हर आणि इतर गंभीर समस्यांचा धोका वाढवते.
अभ्यासात असे आढळून आले की ज्या लोकांनी भूमध्यसागरीय आहाराचे पालन केले आणि अधिक सक्रिय राहिले त्यांचे वजन कालांतराने कमी झाले. त्यांच्या शरीरातील एकूण चरबी, कंबरेचा आकार आणि विशेषतः व्हिसेरल फॅटमध्ये मोठी घट झाली. संशोधकांना असे आढळून आले की ज्यांनी एकाच वेळी आहार आणि शारीरिक हालचाली दोन्ही सुधारल्या त्यांच्यामध्ये सर्वोत्तम परिणाम दिसून आले. या व्यक्तींना शरीरातील चरबीमध्ये, विशेषतः धोकादायक पोटातील चरबीमध्ये सर्वात जास्त घट झाली.
शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की केवळ आहार किंवा व्यायामावर लक्ष केंद्रित करणे पुरेसे नाही. जर तुम्हाला दीर्घकाळ निरोगी वजन आणि चांगले आरोग्य राखायचे असेल, तर संतुलित आहारासोबत तुमच्या जीवनात दैनंदिन शारीरिक हालचालींचा समावेश करणे आवश्यक आहे. एकत्रितपणे, हे दोन्ही केवळ वजन नियंत्रित करण्यास मदत करत नाहीत तर गंभीर आजारांचा धोका देखील कमी करतात.