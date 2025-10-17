बिअर पिऊन किडनीमधील मुतखडा बाहेर पडतो का? डॉक्टरांनी सांगितलं 'हे' करणं योग्य आहे का?

Beer Good for Kidney Stone : जेव्हा तुम्हाला किडनी स्टोन होतात तेव्हा बरेच लोक म्हणतात की बिअर पिल्याने ते विरघळतात. पण यात किती तथ्य आहे, किंवा तुम्हाला माहिती आहे का की याचा तुमच्या आरोग्यावर काय आणि कसा परिणाम होईल? जर तुम्ही लोकांकडून ऐकल्यानंतर किंवा दुसऱ्याला असे करताना पाहिले असेल, तर ते योग्य आहे की अयोग्य याबद्दल डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. डॉ. प्रियदर्शी रंजन त्यांच्या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट केले आहे की जर तुम्हाला किडनी स्टोन असेल तर बिअर पिणे तुमच्या आरोग्यावर कसा परिणाम करू शकते.
जर तुम्हाला वारंवार किडनी स्टोन होतात किंवा आधीच किडनी स्टोन आहेत, तर लोक सहसा म्हणतात की बिअर पिल्याने ते बाहेर पडण्यास मदत होते. म्हणून, या रुग्णांनी भरपूर बिअर प्यावे. पण हे बरोबर आहे का? तज्ञ म्हणतात की बिअर एक नैसर्गिक लघवीचे प्रमाण वाढवणारा पदार्थ आहे, म्हणजे ते लघवी वाढवते आणि लहान खडे बाहेर काढू शकते.
बिअरमध्ये प्युरिन असतात, जे यूरिक ऍसिडची पातळी वाढवू शकतात. अल्कोहोल सुरुवातीला शरीराला हायड्रेट करते, परंतु नंतर ते शरीराला डिहायड्रेट करते, लघवीला केंद्रित करते आणि खडे तयार करण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करते. बिअर मूत्रपिंड आणि यकृत दोन्हीवर ताण देखील टाकते आणि व्यसनास कारणीभूत ठरू शकते. बिअर हा किडनी स्टोनवर उपचार नाही. हे एक सामान्य पेय आहे, जे डॉ. प्रियदर्शी किडनी स्टोनसाठी अजिबात शिफारस करत नाहीत.
तुम्ही बिअरसाठी इतर सुरक्षित पर्याय वापरून पाहू शकता. जसे की लिंबू पाणी, बार्ली वॉटर, तुळशीचा रस किंवा नारळ पाणी. हे अधिक नैसर्गिक आणि शरीरासाठी अनुकूल आहेत आणि कोणत्याही दुष्परिणामांशिवाय तुमच्या किडनीला आधार देतात.