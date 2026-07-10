कॅन्सरची सुरुवात कशी ओळखाल? शरीरातील 'हे' बदल दुर्लक्षित केल्यास वाढू शकतो धोका

कॅन्सर हा फारच गंभीर आजार आहे, त्यामुळे अनेकजण या आजाराचे नाव ऐकूण देखील अनेकांच्या अंगावर काटा येतो. कॅन्सर हा असा आजार आहे जर तो वेळेवर ओळखला गेला नाही तर त्यावर उपचार सुरू न केल्यास रुग्णाचा मृत्यूही होऊ शकतो. त्यामुळे अशा मोठ्या आजारांकडे दुर्लक्ष करणे महागाड पडू शकते, आता या कॅन्सरच्या आजारावर डॅाक्टरांनी काही दिले आहेत यासंदर्भात तुम्हाला सविस्तर माहिती देणार आहोत. एशियन हॉस्पिटलचे ऑन्कोलॉजी विभागाचे अध्यक्ष, प्राध्यापक डॉ. पुनीत गुप्ता यांनी सांगितले की, प्रत्येक असामान्य लक्षण म्हणजे कॅन्सर नाही पण जर कोणतेही लक्षण कायम राहिले किंवा स्पष्ट कारणाशिवाय दिसत असेल तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करु नये त्याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
कॅन्सरचे सुरुवातीला लक्षणे दिसल्यास आणि त्याच्यावर उपचार केल्यास उपचार सोपे आणि अधिक प्रभावी होऊ शकतात. आजच्या या लेखामध्ये कॅन्सर सुरुवातीला शरीर कोणत्या प्रकारची चिन्हे देते आमि कोणती लक्षणे असू शकतात यासंदर्भात जाणून घ्या. डॉक्टर म्हणणे आहे की, ही लक्षणे वेळेवर ओळखणे गरजेचे आहे आणि त्याच्या उपचार सुरू करणे खूप महत्त्वाचे आहे.
झोपेची कमतरता नसतानाही, जर तुम्हाला सतत थकवा जाणवत असल्यास आणि तुमचे शरीर विनाकारण अशक्त वाटत असेल, तर हे कॅन्सरचे लक्षण असू शकते.
स्तन, मान, काख, वृषण किंवा शरीराच्या इतर कोणत्याही भागात नवीन गाठ निर्माण झाल्यास, ती तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे. अशा अचानक निर्माण झालेल्या गाठी कर्करोगाचे लक्षण असू शकतात.
जर तुम्हाला अनेक दिवस किंवा आठवडे वारंवार ताप येत असेल आणि त्याचे स्पष्ट कारण दिसत नसेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यास उशीर करू नये. रक्ताच्या कर्करोगाच्या बाबतीत हे विशेषतः खरे आहे.
जर व्यायामाशिवायही तुमचे वजन झपाट्याने कमी होत असेल किंवा त्यात ५ ते १० टक्क्यांनी घट होत असल्याचे दिसत असेल, तर हे फुफ्फुस, पोट, स्वादुपिंड किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते.
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खोकल्यातून रक्त पडणे, शौचास किंवा लघवीतून रक्त येणे, रजोनिवृत्तीनंतर महिलांमध्ये मासिक पाळीसारखा रक्तस्राव होणे, किंवा कोणत्याही कारणाशिवाय शरीरातील कोणत्याही अवयवातून रक्तस्त्राव होणे ही कर्करोगाची लक्षणे असू शकतात.
तोंडातला अल्सर, जिभेवरची जखम किंवा शरीरावरील इतर कोणतीही जखम जी तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकून राहते, हे तोंडाच्या कर्करोगासह अनेक गंभीर आजारांचे लक्षण असू शकते. गुटखा किंवा तंबाखूचे सेवन करणाऱ्या लोकांनी विशेषतः या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये.
जर तुम्हाला दीर्घकाळ बद्धकोष्ठता, वारंवार अतिसार, शौचातून रक्त पडणे, लघवीतून रक्त पडणे, किंवा वारंवार लघवी येणे किंवा लघवीला त्रास होणे यांसारख्या समस्या असतील, तर ही एक सामान्य समस्या नाही. ही लक्षणे तुमच्या मोठ्या आतड्याशी, मूत्राशयाशी किंवा प्रोस्टेट ग्रंथीशी संबंधित एखाद्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकतात.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.