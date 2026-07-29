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कोलन कॅन्सरची सुरुवात कशी ओळखाल? शौचातील 'हे' बदल ठरू शकतात धोक्याची घंटा

कोलन कॅन्सरची लक्षणे हे फार सामान्य असतात त्यामुळे अनेकदा रुग्ण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. कधीकधी ही लक्षणे ॲसिडिटीसारखी वाटतात, कधीकधी त्यांना मूळव्याध समजले जाते, कधीकधी मासिक पाळीतील त्रास समजला जातो पण ही तुमची सर्वात मोठी चूक असू शकते. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 29, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:59 PM IST
कोलन कॅन्सरची सुरुवात कशी ओळखाल? शौचातील 'हे' बदल ठरू शकतात धोक्याची घंटा
Image Credit: आतड्यांच्या कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे वेळेत ओळखा (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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