कोलन कॅन्सरची सुरुवात कशी ओळखाल? शौचातील 'हे' बदल ठरू शकतात धोक्याची घंटा

कोलन कॅन्सर हा एक गंभीर आजार आहे त्यामुळे या कॅन्सरच्या रुग्णांनी याकडे दुर्लक्ष करणे नक्कीच महागात पडू शकते. जर या गंभीर आजाराचे निदान एखाद्याला झाले असेल त्याची जगण्याची शक्यता वाढते. आता या आजाराच्या संदर्भात गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला आहे यामध्ये त्यांनी या आजाराशी संबंधित सविस्तर माहिती दिली आहे. डॅाक्टरांनी सांगितले आहे की, कोलन कॅन्सरची लक्षणे हे फार सामान्य असतात त्यामुळे अनेकदा रुग्ण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. कधीकधी ही लक्षणे ॲसिडिटीसारखी वाटतात, कधीकधी त्यांना मूळव्याध समजले जाते, कधीकधी मासिक पाळीतील त्रास समजला जातो पण ही तुमची सर्वात मोठी चूक असू शकते.
शौचात रक्त
कोलन कॅन्सरचा रुग्ण असल्यास शौचातून रक्त येणे किंवा शौचानंतर टॉयलेटच्या भांड्यात रक्त दिसणे, हे कॅन्सरचे लक्षण असू शकते. अनेकदा मुळव्याध किंवा भगंदर समजण्याची चूक केली जाते. त्यामुळे मूळव्याध समजण्याची चूक गंभीर आणि जीवाचा धोका वाढू शकतो. तुम्हाला एकदा जरी शौचातून रक्त येत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करु नका यावेळी तात्काळ डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
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काळे स्टूल
काळ्या रंगाची शौच दिसत असूनही अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. डॉक्टर सांगतात की, जेव्हा पचनसंस्थेमध्ये, म्हणजेच पोटात किंवा लहान आतड्यात रक्तस्त्राव होतो, तेव्हा तो पाचक रसायनांसोबत मिसळून शौचाला काळा रंग येतो. यामुळे शौच कॉफीच्या चोथ्यासारखे दिसू शकते. यावेळी तपासणी करून घेण्यास उशीर करू नका.
शौचाच्या सवयींमध्ये सतत बदल
डॉक्टरांच्या मते, शौचाच्या सवयींमध्ये सतत होणारा बदल हे एक धोक्याचे लक्षण असू शकते. बद्धकोष्ठता, अतिसार किंवा दोन्ही ही एक सामान्य समस्या वाटू शकते, परंतु जर या समस्या कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय अनेक आठवडे टिकून राहिल्या, तर ते सामान्य असण्याची शक्यता नाही. याचे कारण असे की, आतडे पाणी शोषून घेतात आणि मल तयार करतात. जर आतड्यांमध्ये गाठ (ट्यूमर) वाढू लागली, तर या प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो. यामुळे अतिसार होऊ शकतो, किंवा जर गाठीमुळे आतड्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाला, तर बद्धकोष्ठता होऊ शकते. दोन्हीचा सतत होणारा त्रास, हे आतड्यांच्या कर्करोगाचे स्पष्ट लक्षण असू शकते.
पोटफुगी आणि गॅस
पोट फुगणे आणि पोटात गॅस होणे या सामान्य समस्या आहेत, आणि म्हणूनच, हे कर्करोगाचे एक अत्यंत धोकादायक लक्षण आहे, ज्याकडे अनेकदा एक सामान्य समस्या म्हणून दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे, सर्वात मोठी धोक्याची चिन्हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे. जर गॅसचा त्रास अनेक आठवडे टिकून राहिला, तर सावधगिरी बाळगा.
टेनेस्मस
शौचास जाऊन आल्यानंतर लगेचच तुम्हाला शौचास जाण्याची तीव्र इच्छा झाल्यास, त्याला टेनेस्मस म्हणतात. आतड्यांमध्ये अजूनही मल अडकल्यासारखे वाटते. हे मोठ्या आतड्याच्या खालच्या भागात किंवा गुदद्वारात ट्यूमर असल्याचे लक्षण असू शकते.
लोहाच्या कमतरतेमुळे होणारा रक्तक्षय
बहुतेक लोक याला मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगाचे लक्षण म्हणून ओळखत नाहीत. कधीकधी, मोठ्या आतड्याच्या कर्करोगातील रक्तस्त्राव एकदम होत नाही, तर तो हळूहळू होतो. यामुळे शौचाचा रंग बदलत नाही, परंतु जर हे आठवडे किंवा महिने चालू राहिले, तर त्यामुळे लोहाची कमतरता निर्माण होऊ शकते. थकवा, विचार करण्याची क्षमता कमी होणे आणि हात-पाय थंड पडणे अशी लक्षणे दिसतात.