/उपोषणामुळे सर्वात आधी कोणत्या अवयवांवर होतो परिणाम? तज्ज्ञांनी सांगितलं शरीरावर नेमका काय होतो परिणाम!

उपोषण किंवा दीर्घकाळ अन्न न घेणे हा अनेकदा आंदोलनाचा मार्ग म्हणून वापरला जातो. मात्र, अशा उपोषणाचा मानवी शरीरावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सुरुवातीला शरीर स्वतःला तगवण्याचा प्रयत्न करते, पण दिवसेंदिवस ऊर्जा कमी होत गेल्यानंतर विविध अवयवांच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा थेट परिणाम होऊ लागतो. विशेषतः मेंदू, मूत्रपिंड, यकृत, हृदय आणि स्नायूंवर याचे दुष्परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे दीर्घकाळ उपोषण करणे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार उपोषणादरम्यान शरीरात नेमके काय बदल घडतात, ते जाणून घेऊया.
उपोषण सुरू झाल्यानंतर शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळणे थांबते. अशा वेळी शरीर सर्वप्रथम यकृत आणि स्नायूंमध्ये साठवलेला ग्लायकोजन वापरून रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. साधारण 24 तासांत हा साठा संपुष्टात येतो. त्यानंतर शरीर चरबी जाळून ऊर्जा तयार करण्यास सुरुवात करते. या टप्प्यावर अशक्तपणा, थकवा, चक्कर येणे आणि काम करण्याची क्षमता कमी होणे अशी लक्षणे जाणवू शकतात.
ग्लायकोजनचा साठा संपल्यानंतर शरीर चरबीपासून तयार होणाऱ्या 'कीटोन बॉडीज'चा वापर मेंदूसाठी ऊर्जा म्हणून करू लागते. तरीही शरीराला काही प्रमाणात प्रथिनांची गरज असल्याने स्नायूंचे विघटन सुरू होते. त्यामुळे स्नायू कमकुवत होतात, वजन झपाट्याने घटते आणि शारीरिक ताकद कमी होते. एकाग्रता कमी होणे, चिडचिड, निर्णयक्षमता घटणे आणि मानसिक थकवाही जाणवू शकतो.
दीर्घकाळ अन्न न मिळाल्यास शरीरातील द्रव आणि क्षारांचे संतुलन बिघडू शकते. त्यामुळे मूत्रपिंडांवर अतिरिक्त ताण येतो. पुरेसे पाणी न घेतल्यास निर्जलीकरणाचा धोका वाढतो. दुसरीकडे, यकृताला चरबीचे ऊर्जा रूपांतरण आणि शरीरातील चयापचय टिकवून ठेवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागते. उपोषण दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास या अवयवांची कार्यक्षमता कमी होण्याची शक्यता वाढते.
शरीरातील ऊर्जा साठा कमी होत गेल्यानंतर हृदयाचे स्नायूदेखील प्रभावित होऊ शकतात. रक्तदाब कमी होणे, हृदयाचे ठोके मंदावणे, हृदयाच्या ठोक्यांमध्ये अनियमितता आणि गंभीर अवस्थेत हृदयविकाराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. शरीरातील पोटॅशियम, सोडियमसारख्या इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडल्यास हा धोका आणखी वाढतो.
दीर्घकाळ उपोषणामुळे शरीरातील जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि प्रथिनांची कमतरता निर्माण होते. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि संसर्गाचा धोका वाढतो. जखमा भरून येण्यास जास्त वेळ लागतो. त्वचा कोरडी पडणे, केस गळणे, अशक्तपणा वाढणे आणि शरीरातील अनेक अवयवांची कार्यक्षमता हळूहळू घटू लागते.
तज्ज्ञांच्या मते, अल्पकाळ उपवास आणि दीर्घकाळ उपोषण यामध्ये मोठा फरक आहे. नियंत्रित उपवास हा वैद्यकीय सल्ल्यानुसार केला जाऊ शकतो, मात्र अनेक दिवस अन्न न घेता उपोषण केल्यास शरीरातील ऊर्जा, स्नायू आणि अवयवांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वैद्यकीय तपासणी, पुरेसे पाणी, इलेक्ट्रोलाइट्स आणि आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारचे दीर्घकालीन उपोषण डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाशिवाय करणे टाळावे.
(Desclaimer- ही माहिती वैद्यकीय अभ्यास आणि तज्ज्ञांच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शनावर आधारित आहे. उपोषण किंवा दीर्घकाळ अन्नत्याग करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)