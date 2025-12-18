English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अचानक भूक लागणं बंद झालं, डॉक्टरांना तपासात सापडलं धक्कादायक कारण; समोर आलेलं कारण तुम्हालाही थक्क करेल

कधीकधी शरीरातील सर्वात लहान वाटणारे आजार जीवनातील सर्वात मोठे संकट घेऊन येतात. असाच अनुभव एका महिलेला आहे. या महिलेला अचानक भूक लागणे बंद झाली अन् तिला कल्पनाही नसेल असा आजार झाला. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 18, 2025, 11:04 PM IST
अचानक भूक लागणं बंद झालं, डॉक्टरांना तपासात सापडलं धक्कादायक कारण; समोर आलेलं कारण तुम्हालाही थक्क करेल

युकेमधील ट्यूनब्रिज वेल्समध्ये राहणारी 58 वर्षीय महिला अ‍ॅनी डी'अथ एक सामान्य, निरोगी जीवन जगत होती. जानेवारीमध्ये एके दिवशी तिला जाणवले की तिला भूक लागत नाही. वजन कमी करण्याचे प्रयत्न नव्हता तरी देखील शरीरात हा बदल का होतोय? असा प्रश्न या महिलेला पडला. अचानक भूक न लागणे ही समस्या वाढू लागली. अ‍ॅनीने हे तणावामुळे होत असल्याचा समज केला. आपल्यापैकी बरेच जण असंच करतात. पण जेव्हा आठवडे परिस्थिती सुधारली नाही, तेव्हा तिच्या मुलीने डॉक्टरांना भेटण्याचा आग्रह धरला. हा निर्णय तिच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

Add Zee News as a Preferred Source

अल्ट्रासाऊंडमध्ये भयानक सत्य उघड 

फेब्रुवारीमध्ये, डॉक्टरांनी अ‍ॅनीला अल्ट्रासाऊंड करण्याचा सल्ला दिला. अहवालाने सर्वांना धक्का दिला. अ‍ॅनीच्या स्वादुपिंडात एक गाठ आढळली. पुढील तपासणीत असे दिसून आले की ते स्वादुपिंडाचा कर्करोग आहे - एक कर्करोग जो अनेकदा उशिरा आढळतो. अ‍ॅनीच्या मते, "मला असे वाटले की माझे जग संपले आहे. मी आयुष्यभर निरोगी आहे, आजारपणामुळे कधीही एकही दिवस सुट्टी घेतली नाही."

वेदनादायक केमोथेरपी प्रवास

मार्चमध्ये अनेक स्कॅन आणि एंडोस्कोपीनंतर, डॉक्टरांनी ताबडतोब केमोथेरपी सुरू केली. तिच्या छातीत पोर्ट-ए-कॅथ घालण्यात आला, ज्यावर औषधे दिली गेली. तिला दर आठवड्याला दिवसभर रुग्णालयात राहावे लागले. अ‍ॅनी म्हणते की हा कालावधी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण होता. डॉक्टरांनी स्पष्टपणे सांगितले की या प्रकारच्या कर्करोगावर उपचार करण्यासाठी शस्त्रक्रिया ही एकमेव संधी आहे; अन्यथा, हा रोग फक्त नियंत्रणात ठेवता येतो.

परदेशात आशा वाढली 

ट्यूमरचे गुंतागुंतीचे स्वरूप पाहता, ब्रिटिश डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया खूप धोकादायक मानली आणि ती प्रश्नच सोडून दिली. ही बातमी अ‍ॅनी आणि तिच्या कुटुंबासाठी धक्कादायक होती, परंतु आशा गमावली नाही. लिस्बनमधील बोटन-चॅम्पलिमॉड पॅनक्रियाटिक कॅन्सर सेंटरमधील प्रसिद्ध सर्जन प्रोफेसर मार्कस बुचलर यांच्याशी झालेल्या सल्ल्याने एक नवीन मार्ग उघडला. व्हिडिओ कॉलद्वारे, डॉक्टरांनी पुष्टी केली की योग्य केमोथेरपीनंतर शस्त्रक्रिया शक्य आहे.

महागडी शस्त्रक्रिया आता शेवटचा उपाय

डॉक्टरांच्या मते, ट्यूमर मार्कर एका विशिष्ट पातळीपर्यंत खाली येताच, अ‍ॅनीला ताबडतोब शस्त्रक्रियेसाठी लिस्बनला नेले पाहिजे. समस्या अशी आहे की संपूर्ण उपचार अत्यंत महाग आहेत. अ‍ॅनी ज्या शाळेत १५ वर्षांपासून अध्यापन सहाय्यक म्हणून काम करत आहे, तिथे तिच्या सहकाऱ्यांनी निधी संकलन मोहीम सुरू केली आहे. उपचार, शस्त्रक्रिया आणि प्रवास खर्चासाठी २५,००० पौंड उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यापैकी १७,५०० पौंड आतापर्यंत उभारले गेले आहेत.

अचानक भूक न लागणे 

ही गोष्ट फक्त एका महिलेबद्दल नाही, तर हजारो लोकांबद्दल आहे जे भूक न लागणे, थकवा किंवा सौम्य लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात. स्वादुपिंडाच्या कर्करोगासारख्या आजारांमध्ये, सुरुवातीची लक्षणे जीवनरक्षक सिद्ध होऊ शकतात. अ‍ॅनी डी'अथची कथा आपल्याला शिकवते की शरीरात होणारे छोटे बदल देखील गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकतात. वेळेवर निदान, योग्य माहिती आणि आशा - या तीन गोष्टी जीव वाचवू शकतात. भूक न लागणे क्षुल्लक वाटू शकते, परंतु कधीकधी ते जीवन आणि मृत्यूमधील फरक दर्शवू शकते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
pancreatic cancer symptomsloss of appetite cancer signsudden loss of appetite cancer diagnosispancreatic tumor warning signswoman lost appetite serious illness

इतर बातम्या

मोठी घडामोड! मनसेच्या समावेशास काँग्रेसचाही होकार, 'या...

नाशिक