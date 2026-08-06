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पीरियड्समध्ये 'या' समस्या होत असतील तर त्या सामान्य समजू नका! डॉक्टरांचा सल्ला गरजेचे

मासिक पाळीच्या वेळी जेव्हा उद्भवणाऱ्या किंवा तिच्याशी संबंधित अनेक समस्या एखाद्या आजाराची लक्षणे असू शकतात. या समस्यांना क्षुल्लक समजणे हे अनेकांना त्रासदायक ठरु शकते. त्याऐवजी, समस्येच्या मुळाशी जाऊन तिचे निदान करणे महत्त्वाचे आहे. येथे, मासिक पाळीशी संबंधित अशा समस्यांबद्दल जाणून घ्या, ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 06, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:36 PM IST
पीरियड्समध्ये 'या' समस्या होत असतील तर त्या सामान्य समजू नका! डॉक्टरांचा सल्ला गरजेचे
Image Credit: पीरियड्समध्ये &#039;या&#039; समस्या होत असतील तर त्या सामान्य समजू नका! (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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