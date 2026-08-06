पीरियड्समध्ये 'या' समस्या होत असतील तर त्या सामान्य समजू नका! डॉक्टरांचा सल्ला गरजेचे

मासिक पाळीचा त्रास हा फार सामान्य आहे आणि पण त्याच्या वेदना या बऱ्याचदा महिलांना सहन होणार नाहीत एवढ्या तीव्र असतात. अनेकदा जास्त तीव्र वेदना होत असल्यास अनेक महिला या क्षुल्लक समजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात, जी एक मोठी चूक ठरते. मासिक पाळीच्या वेळी जेव्हा उद्भवणाऱ्या किंवा तिच्याशी संबंधित अनेक समस्या एखाद्या आजाराची लक्षणे असू शकतात. या समस्यांना क्षुल्लक समजणे हे अनेकांना त्रासदायक ठरु शकते. या समस्यांना क्षुल्लक समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. त्याऐवजी, समस्येच्या मुळाशी जाऊन तिचे निदान करणे महत्त्वाचे आहे. येथे, मासिक पाळीशी संबंधित अशा समस्यांबद्दल जाणून घ्या, ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
जर मासिक पाळी सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ येत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करु नये, तर या समस्येकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
अनेकांना सात दिवस मासिक पाळी येते पण अनेकदा तीव्र वेदना त्याचबरोबर जर तुमची मासिक पाळी इतकी जास्त असेल की तुम्हाला दर तासाला पॅड बदलावा लागत असेल. याकडे दुर्लक्ष करु नये प्रत्येकालाच इतका जास्त रक्तस्राव होत नाही त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
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मासिक पाळीच्या वेळी रक्तस्राव होतो ही समस्या नॅार्मल आहे पण जर तुमची मासिक पाळी आल्यानंतर किंवा सुरू होण्यापूर्वी रक्त दिसत असल्यास, ही एक समस्या असू शकते. हे सामान्य नाही, या परिस्थितीमध्ये कोणताही घरगुती उपाय न करता डॅाक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
मासिक पाळीच्या वेळी तुम्हाला इतक्या वेदना होत असतील की त्यामुळे तुमच्या दैनंदिन जीवनात सहन होत नसतील, तर या समस्येकडे दुर्लक्ष करू नका. अनेकदा अशक्तपणा येणे किंवा एका जागेवरुन दुसऱ्या जागेवर जाण्यासाठी त्रास होणे ही एक समस्या आहे त्यामुळे त्वरित डॅाक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
गर्भधारणेव्यतिरिक्त, जर अनेक महिने मासिक पाळी येत नसेल, तर ते तणावामुळे नसते, परंतु त्याचे कारण शोधणे महत्त्वाचे आहे.
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.