घरात धूप अगरबत्ती लावताय, खबरदार! धूप अगरबत्तीमुळं कँन्सरचा धोका, होऊ शकतात 'हे' आजार

Marathi News
मंडळी तुम्ही घरात धूप लावत असाल तर काळजी घ्या. घर फ्रेश राहावं यासाठी आपण घरात धूप लावतो. मात्र, या धुपाच्या धुरामुळे तुमच्या शरिरावर परिणाम होऊ शकतो. तसंच या धूप अगरबत्तीच्या धुरामुळे कँन्सरसारख्या आजाराचाही धोका निर्माण होऊ शकतो.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 27, 2025, 10:46 PM IST
देवघरात आपण धूप आणि अगरबत्ती लावतोच लावतो. घर प्रसन्न ठेवण्यासाठी सकाळी आणि संध्याकाळी पूजेच्या वेळी धूप आणि अगरबत्ती लावली जाते. अनेक घरांमध्ये सकाळी किंवा संध्याकाळी तर धूप आणि अगरबत्तीच्या धुरानं भरलेली पाहायला मिळतात. पण धूप अगरबत्तीनं घर भरल्यानं काहींना प्रसन्न वाटतही असेल पण आरोग्यासाठी ते अतिशय धोकादायक असल्याची गंभीर बाब समोर आलीय. पुण्याच्या चेस्ट रिसर्च फाऊंडेशननं केलेल्या एका संशोधनात घरात धूप जाळल्यानंतर होणारा सुगंधी धूर हा 500 सिगारेट्सएवढा असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आलाय. म्हणजे घरात धूप जाळल्यानंतर होणारा धूर 500 सिगारेट्स ओढण्याएवढा धोकादायक असल्याचं संशोधनातून स्पष्ट झालंय.

धूप अगरबत्ती आरोग्यासाठी खरंच एवढी धोकादायक आहे का हे पडताळून पाहण्य़ासाठी आम्ही धूप आणि अगरबत्तीत जाळल्यानंतर त्यातून कोणते विषारी घटक बाहेर पडतात याची माहिती घेतली. त्यात जी माहिती हाती आली ती धक्कादायक होती. 

धुपाच्या धुरात कोणते विषारी घटक?

धुपाच्या धुरात
कार्बनडाय ऑक्साईड
नायट्रोजन ऑक्साईड
फॉर्मील्डिहाईड

असे विषारी घटक असतात.

धूप अगरबत्तीच्या धुरातील हे घटक माणसाला भयानक आजार देऊन जातात. या आजारांची यादी वाचली तर तुम्ही घरात धूप पेटवताना शंभरवेळा विचार कराल. कारण धुपाचा गंध जेवढा मनमोहक असतो, जेवढा भक्तिमय वातावरणाची अनुभूती देतो तेवढाच तो आरोग्यासाठी भयानक असतो.

धुपाच्या धुरामुळे होणारे आजार 

धुपामुळं कँन्सर
दमा खोकला
फुफ्फुस कमकुवत होणे
अॅलर्जी
डोकेदुखी
डोळ्यांचे विकार
एकाग्रता ढळणे
डिमेंशिया
अल्झायमर

असे आजार होण्याची शक्यता असल्याचं वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात.

धूप आणि अगरबत्ती जाळणे हा भाग माणसाच्या श्रद्धेशी जोडला गेलाय. धुपाच्या धुरामुळं आजार होतात त्यामुळं धूप लावूच नका असं आम्ही सांगत नाही. धूप लावताना काही काळजी घेतली तर धूप किंवा अगरबत्ती बाधणार नाही.

धूप अगरबत्ती मोकळ्या जागेत लावावी

बंद खोलीत धुपाचा धूर करु नये

धूप अगरबत्ती लावल्यास खिडक्या दारं उघड्या ठेवाव्यात 

लहान मुलांना धुपाचा धूर झालेल्या ठिकाणी ठेऊ नये

दमा, अस्थमा असलेल्या रुग्णांनी धुपाचा धूर टाळावा

घरातील वातावरण प्रसन्न राखण्यासाठी घरातील खेळती हवा ठेवा. मोकळ्या जागेतला धूर श्वास कोंडणारा वाटत नाही. उलट खेळत्या हवेतला धूप मन अधिक प्रसन्न ठेवतो. श्रद्धा बाळगताना अधिक डोळस राहिल्यास आपण सगळेच आरोग्यदायी जीवन जगू यात शंकाच नाही.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

