/क्रॅनबेरी ज्यूसमुळं युरिन इन्फेक्शन पूर्णपणे बरा होतो? समज-गैरसमज सविस्तर जाणून घ्या!

युरोलॉजिकल अर्थात मूत्रविकारांबाबत समाजात आजही पुरेशी जागरूकता नाही. त्यामुळे समाजाच अनेक गैरसमज पसरलेले आहेत. या गैरसमजुतींमुळे अनेकजण लक्षणे आढलूनही उपचारास विलंब करतात, परिणामी या समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात. त्यामुळे युरोलॉजिकल आरोग्याविषयीचे समज-गैरसमज जाणून घेणे आणि योग्य वेळी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. मूत्रविकारांबाबत समज-गैरसमजांबाबत युरोलॉजिस्ट व किडनी प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉ.प्रकाश सकपाल यांच्याकडून सविस्तर जाणून घेऊयात.
उत्तर: युरोलॉजिस्ट म्हणजे केवळ पुरुषांच्या प्रोस्टेटसारख्या आजारांवर उपचार करणारे तज्ज्ञ, असा अनेकांचा समज असतो. मात्र, महिलांनाही अनेक युरोलॉजिकल म्हणजेच मूत्रविकाराच्या समस्या उद्भवू शकतात. लघवीवर नियंत्रण न राहणे (युरिनरी इन्कॉन्टिनन्स), मूत्रमार्गाचा संसर्ग (यूटीआय), मूतखडा आणि मूत्राशय खाली येणे (ब्लॅडर प्रोलॅप्स) अशा समस्यांसाठी महिलांनीही युरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्यावा.
उत्तर: हा देखील एक मोठा गैरसमज आहे. वयोमानानुसार प्रोस्टेटची वाढ (बीपीएच) किंवा लघवीवर नियंत्रण न राहणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. मात्र, तरुण आणि मध्यमवयीन व्यक्तींनाही मूत्रमार्गाचा संसर्ग, किडनी स्टोन, मूत्राशयाचे संसर्ग आणि इतर युरोलॉजिकल विकार होऊ शकतात.
उत्तर: काही संशोधनांनुसार, निवडक व्यक्तींमध्ये क्रॅनबेरीपासून तयार केलेल्या पदार्थांमुळे मूत्रमार्गाच्या वारंवार होणाऱ्या संसर्गाचा धोका काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. कारण ते जीवाणूंना मूत्राशयाच्या आतील भिंतीला चिकटण्यापासून रोखण्यास मदत करतात. मात्र, मूत्रमार्गाच्या संसर्गावर (यूटीआय) हा कायमस्वरूपी उपचार नाही. संसर्ग झाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच योग्य ते औषधोपचार करावेत.
उत्तर: आजकाल 20 ते 30 वर्षे वयोगटातील अनेकांमध्ये मूत्राशयाचे संसर्ग, ओटीपोटात(पेल्विक) वेदना आणि इतर युरोलॉजिकल समस्या दिसून येत आहेत. त्यामुळे वयाची वाट न पाहता लक्षणे जाणवताच त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
उत्तर: प्रवासात किंवा कामाच्या ठिकाणी अनेकजण दीर्घकाळ लघवी रोखून ठेवतात. मात्र, ही सवय आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. वारंवार लघवी रोखल्यामुळे मूत्राशयावर ताण येऊ शकतो, लघवीच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि काही व्यक्तींमध्ये मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा धोकाही वाढू शकतो.
लघवी करताना त्रास होणे, वेदना होणे, वारंवार संसर्ग होणे, लघवीवर नियंत्रण न राहणे किंवा इतर कोणतीही असामान्य लक्षणं जाणवत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. योग्य वेळी युरोलॉजिस्टचा सल्ला घेतल्यास आजाराचे निदान आणि उपचार वेळेत होऊन गुंतागुंत टाळता येते. जागरूकता, योग्य माहिती आणि वेळेवर उपचार यामुळे युरोलॉजिकल आरोग्य चांगले राहते..