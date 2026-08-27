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क्रॅनबेरी ज्यूसमुळं युरिन इन्फेक्शन पूर्णपणे बरा होतो? समज-गैरसमज सविस्तर जाणून घ्या!

युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन (UTI) म्हणजेच मूत्रमार्गाचा संसर्ग हा सर्व वयोगटातील महिलांना व पुरुषांना भेडसावणारा अत्यंत सामान्य आजार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:45 PM IST
क्रॅनबेरी ज्यूसमुळं युरिन इन्फेक्शन पूर्णपणे बरा होतो? समज-गैरसमज सविस्तर जाणून घ्या!
Image Credit: hat juice is good for UTI

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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