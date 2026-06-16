/हार्ट ब्लॉकेजवर लसूण रामबाण उपाय की गैरसमज? डॉक्टरांनी सांगितलं सत्य

आपल्या दैनंदिन जीवनातील सवयींमुळे आपल्याला अनेकदा काही ना काही होत असते. हार्ट ब्लॉकेजबद्दल अनेकदा आपण ऐकले आहे, डॉक्टरांनी देखील याबद्दल आपल्याला अनेकदा सांगितले असते. हृदयाकडे आणि हृदयापासून रक्त वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांना कोरोनरी धमन्या असं म्हटलं जातं. हृदयाच्या या रक्तवाहिन्यांच्या धमन्यांमध्ये चरबी कोलेस्ट्रॉल त्याचबरोबर इतर पदार्थ जमा झाल्यानंतर आपला रक्तप्रवाहामध्ये अडथळा येतो. अशावेळी घरातले अनेक जण आपल्याला या धम्मन्या मोकळ्या करण्यासाठी अनेक घरगुती उपायांचा सल्ला देत असतात. यामधील एक सर्वात प्रसिद्ध उपाय म्हणजेच लसूण खाणे.
लसुन खाल्ल्यानंतर खरंच आपल्या धमन्या या मोकळ्या होतात का? असा प्रश्न तुम्हाला असेल. व्हॅस्क्युलर सर्जन डॉ. सुमित कपाडिया यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिलं आहे. व्हॅक्युलर सर्जन सुमित कपाडिया यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, यामध्ये त्यांनी लसूण खाणे शरीरासाठी चांगले की वाईट याबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे.
डॉक्टरांच्या मते धमन्या किंवा हृदयातील ब्लॉकेज हे मऊ नसतात तर ते दगडांसारखे कठीण असतात. त्यामुळे लसूण हे दगड घासून काढू शकत नाही त्यामुळे लसूण हे पूर्णपणे निरोपयोगी आहे असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. लसुन हे तुमच्या रक्तवाहिन्यांना शिथिल करते आणि रक्तदाब देखील कमी करते त्यामुळे लसणाकडे रक्तवाहिन्या शिथिल करणारे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. पण घरातल्यांच्या सल्ल्यानुसार रक्तवाहिन्या साफ करणारे साधन म्हणून पाहणे हे चुकीचे आहे. धमन्यात किंवा हार्ट ब्लॉकेज याचे औषधे थांबवण्यासाठी किंवा लसणावर अवलंबून राहणे हे चुकीचे आहे त्याकडे एक मदतीस म्हणून पहा आजार बरा करणारे साधन म्हणून पाहू नका.
श्वास घेण्यास त्रास होणे
अगदी काही अंतरावर चालल्यास किंवा पायऱ्या चढताना धाप लागणे. तर कधी कधी विश्रांती घेत असताना सुद्धा श्वास घेणे कठीण होत नाही हे तुमच्यासाठी धोक्याचे ठरू शकते. यावरून असे दिसून येते की तुमच्या हृदयाला पुरेसे ऑक्सिजन मिळत नाही.
छातीत दुखणे
हार्ट ब्लॉकेजची लक्षणे हळूहळू सुरू होतात त्यामुळे छातीत दुखणे हे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे. त्यामुळे तुम्हीच त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेस तर ते तुम्हाला महागात पडू शकते. छातीच्या व्यतिरिक्तदेखील डाव्या खांद्यात किंवा मानेत आणि जबड्यातही वेदना होऊ शकतात ही वेदना शारीरात वाढत जाते आणि विश्रांती देखील कमी होते.
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शरीरावर अति घाम येणे
हार्ट ब्लॉकेजच्या लक्षणांमध्ये शरीरावर कोणत्याही कारणाशिवाय घाण येऊ शकतो हे हार्ड ब्लॉकेजच्या समस्यांचे चेतावणी म्हणून चिन्ह असते.
चक्कर येणे
जेव्हा शरीरामधील रक्तप्रवाहात अडथळा येतो तेव्हा अनेकदा चक्कर येते त्यामुळे व्यक्ती बेशुद्धही होऊ शकते अशा लहान मोठ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास हे प्रमाण वाढू शकते आणि त्यामुळे तुमच्या शरीराच्या आणखी त्रास होऊ शकतो.