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हार्ट ब्लॉकेजवर लसूण रामबाण उपाय की गैरसमज? डॉक्टरांनी सांगितलं सत्य

लसुन खाल्ल्यानंतर खरंच आपल्या धमन्या या मोकळ्या होतात का? असा प्रश्न तुम्हाला असेल.घरातले अनेक जण आपल्याला या धम्मन्या मोकळ्या करण्यासाठी अनेक घरगुती उपायांचा सल्ला देत असतात. पण यावर नक्की डॅाक्टरांचे म्हणणे काय आहे याबद्दल जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 16, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:14 PM IST
हार्ट ब्लॉकेजवर लसूण रामबाण उपाय की गैरसमज? डॉक्टरांनी सांगितलं सत्य

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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