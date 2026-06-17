/प्रेग्नेंसीत आवडती मॅगी खाणं सुरक्षित आहे का? गर्भवती महिलांनी आधी जाणून घ्या हे सत्य

प्रेग्नेंसीच्या काळामध्ये कधी आंबट तर कधी गोड तर कधी कधी तिखट देखील खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी आपल्याला बाहेरच्या खाण्याची देखील चटक लागलेली असते. मॅगी ही पटकण तयार होणारी आणि सर्वाचीच आवडती असते आपण दैनंदिन जीवनामध्ये खातो मग जेव्हा प्रेग्नेंसीच्या काळामध्ये मॅगी खाणे योग्य की अयोग्य? जर तुम्ही मॅगी खाल्ली तर ते खाल्ल्याने मुलाच्या आरोग्यावर परिणाम होईल का? याच प्रश्नाचे उत्तर आम्ही तुम्हाला आज देणार आहोत. स्त्रीरोगतज्ज्ञ तान्या गुप्ता यांनी मॅगी खाणे योग्य की अयोग्य यासंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये आम्ही सांगणार आहोत.
स्त्रीरोगतज्ज्ञ तान्या गुप्ता यांनी सांगितले आहे की जर तुम्ही प्रेग्नेंसीच्या काळामध्ये अधूनमधून मॅगी खाल्ली तर अडचण येणार नाही पण जर तुम्ही दररोज मॅगी खात असाल तर त्याचा परिणाम तुमच्या शरीरावर तर होणार आहेच त्याचबरोबर बाळासाठी आवश्यक पोषक तत्वांचा अभाव होऊ शकतो. त्यामुळे डॉक्टर संयम बाळगण्याचा सल्ला देतात. डॅाक्टरांनी सांगितल्यानुसार जर तुम्ही अधूनमधून एक वाटी मॅगी खाल्ली तर त्यामुळे सहसा कोणतेही गंभीर नुकसान होत नाही. तथापि, त्यास आपल्या आहाराचा भाग बनवू नये ते तुमच्यासाठी धोक्याचे ठरु शकते. त्यामुळे तुमच्या शरीराला प्रथिनांची आवश्यकता असते.
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मॅगीने आपले पोट भरते पण त्यामध्ये शरीराला आवश्यक असणारे पोषट घटक हे खुप कमी असतात. जर तुम्ही दररोज मॅगी खात असाल तर मग शरीराला पोषक घटक मिळणार नाहीत. जे आपण इन्स्टंट नूडल्स खातो त्यामध्ये सोडियम जास्त असते. जास्त प्रमाणामध्ये मीठ खाल्ल्याने शरीरात पाण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे सूज येऊ शकते आणि काही स्त्रियांमध्ये रक्तदाब वाढू शकतो. प्रेग्नेंसीच्या काळामध्ये बद्धकोष्ठता आणि गॅसची समस्या सामान्य असते त्यामुळे मग जेव्हा आपण मॅगी खातो त्यामध्ये फायबरचे प्रमाण कमी असल्यामुळे पचनाच्या समस्या वाढतात.
प्रक्रिया केलेले अन्न खाल्ल्याने जास्त मॅगी खाल्ल्याने कॅलरी वाढू शकते, ज्यामुळे जास्त वजन वाढण्याचा धोका वाढतो. अशा परिस्थितीत, आपण त्यांच्यापासून दूर राहणे महत्वाचे आहे. जर तुम्हाला प्रेग्नेंसीच्या काळामध्ये मॅगी खाण्याची जास्त इच्छा असेल तर त्याला तुम्ही थोडे आरोग्यदायी बनवता येईल. त्यात गाजर, मटार, बेल मिरची आणि सोयाबीनच्या भाज्या घाला. हा पर्याय तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरु शकतो.