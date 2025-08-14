English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Krishna Janmashtami 2025 : कृष्ण जन्माष्टमीच्या उपवासाला काय कराल काय टाळाल? उपवासाचे नियम जाणून घ्या

जन्माष्टमीच्या उपवासाशी संबंधित काही खास नियम सांगितले आहेत. ज्यांचे पालन केल्याने उपवास कसा फळेल. अशा परिस्थितीत, या दिवशी काय करावे आणि कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात हे जाणून घेऊया.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 14, 2025, 09:04 PM IST
जन्माष्टमीचा सण हा हिंदू धर्मातील प्रमुख सणांपैकी एक मानला जातो. जो भगवान श्रीकृष्णाचा वाढदिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा सण केवळ अधर्मावर धर्माच्या विजयाचे प्रतीक नाही तर प्रेम, भक्ती आणि श्रद्धेचा संदेश देखील देतो. हा सण भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या अष्टमीला साजरा केला जातो.

या वर्षी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी येत आहे. या दिवशी, भक्त उपवास करतात आणि मध्यरात्री भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्माच्या वेळी विधिवत पूजा करून उपवास सोडतात. धार्मिक ग्रंथांमध्ये या उपवासाशी संबंधित काही विशेष नियम सांगितले आहेत. ज्यांचे पालन केल्याने उपवासाचे फळ अनेक पटींनी वाढते. अशा परिस्थितीत, या दिवशी काय करावे आणि कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात ते जाणून घेऊया.

जन्माष्टमीच्या उपवासात काय करावे आणि काय करू नये?

  • या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठून स्नान करा आणि मनात उपवास करण्याचे व्रत घ्या.
  • दिवसभर संयम आणि पवित्रता ठेवा.
  • जे लोक फळांचा उपवास करतात ते या दिवशी फळे, दूध, दही, साबुदाणा, गव्हाच्या पिठापासून बनवलेले पदार्थ इत्यादी खाऊ शकतात.
  • दुसरीकडे, जे निर्जल उपवास करतात त्यांनी या दिवशी इतर कोणतेही अन्न आणि पाणी सेवन करणे टाळावे.
  • दिवसा झोपणे देखील टाळावे.
  • उपवासात अन्न आणि मीठ सेवन करू नका. तसेच तामसिक अन्नापासून दूर रहा.
  • रात्री १२ वाजल्यानंतरच श्रीकृष्णाच्या जन्मानंतर उपवास सोडणे.
  • सकाळी आणि संध्याकाळी भगवान श्रीकृष्णाची पूजा करा.
  • या दिवशी काळे कपडे घालू नका आणि पूजेमध्ये काळ्या वस्तू वापरू नका.
  • पारणा करताना, प्रथम भगवान श्रीकृष्णाला अन्न अर्पण करा आणि नंतरच ते स्वतः घ्या.

जन्माष्टमीचे महत्त्व

पौराणिक कथेनुसार, द्वापर युगात, जेव्हा मथुरेच्या राजा कंसाचे अत्याचार शिगेला पोहोचले होते आणि पृथ्वीवर अधर्म पसरत होता, तेव्हा भगवान विष्णूने त्यांच्या आठव्या अवतारात, श्रीकृष्णाचा जन्म घेतला. बालपणापासूनच, श्रीकृष्णाने धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आणि अधर्माचा अंत करण्यासाठी अनेक लीला केल्या, ज्यामध्ये कंसाचा वध प्रमुख आहे.

