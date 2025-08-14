Krishna Janmashtami 2025 : कृष्ण जन्माष्टमीच्या उपवासाला काय कराल काय टाळाल? उपवासाचे नियम जाणून घ्या

जन्माष्टमीचा सण हा हिंदू धर्मातील प्रमुख सणांपैकी एक मानला जातो. जो भगवान श्रीकृष्णाचा वाढदिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा सण केवळ अधर्मावर धर्माच्या विजयाचे प्रतीक नाही तर प्रेम, भक्ती आणि श्रद्धेचा संदेश देखील देतो. हा सण भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या अष्टमीला साजरा केला जातो.
या वर्षी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी येत आहे. या दिवशी, भक्त उपवास करतात आणि मध्यरात्री भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्माच्या वेळी विधिवत पूजा करून उपवास सोडतात. धार्मिक ग्रंथांमध्ये या उपवासाशी संबंधित काही विशेष नियम सांगितले आहेत. ज्यांचे पालन केल्याने उपवासाचे फळ अनेक पटींनी वाढते. अशा परिस्थितीत, या दिवशी काय करावे आणि कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात ते जाणून घेऊया.
पौराणिक कथेनुसार, द्वापर युगात, जेव्हा मथुरेच्या राजा कंसाचे अत्याचार शिगेला पोहोचले होते आणि पृथ्वीवर अधर्म पसरत होता, तेव्हा भगवान विष्णूने त्यांच्या आठव्या अवतारात, श्रीकृष्णाचा जन्म घेतला. बालपणापासूनच, श्रीकृष्णाने धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आणि अधर्माचा अंत करण्यासाठी अनेक लीला केल्या, ज्यामध्ये कंसाचा वध प्रमुख आहे.