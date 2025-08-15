English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
High Blood Pressure वर रामबाण उपाय आहे 'ही' जपानी ट्रिक; कायम कंट्रोल राहिल BP

Japanese trick for high blood pressure: जपानी संशोधन पद्धत गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्य क्षेत्रात प्रभावी ठरत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 15, 2025, 07:58 PM IST
Japanese Walking Technique For High Blood Pressure: आजच्या काळात, उच्च रक्तदाब (BP) ही एक सामान्य पण धोकादायक समस्या बनली आहे. वाढत्या रक्तदाबाचा परिणाम हळूहळू हृदय, मूत्रपिंड आणि मेंदूवर होतो. म्हणूनच उच्च रक्तदाबाला सायलेंट किलर असेही म्हटले जाते. त्याच वेळी, ते नियंत्रित करण्यासाठी, औषधांसह जीवनशैली बदलणे खूप महत्वाचे आहे.

ही खास युक्ती काय आहे?

जपानी संशोधकांनी रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी एक खास तंत्र विकसित केले आहे. त्याला 'इंटरव्हल वॉकिंग ट्रेनिंग' असे नाव देण्यात आले आहे. इंटरव्हल वॉकिंग ट्रेनिंग म्हणजे काय आणि ते रक्तदाब नियंत्रित करण्यात कसा परिणाम करते ते जाणून घेऊया.

इंटरव्हल वॉकिंग ट्रेनिंग म्हणजे काय?

इंटरव्हल वॉकिंग ट्रेनिंग २००७ मध्ये जपानचे प्रोफेसर हिरोशी नोज आणि शिझुए मासुकी यांनी विकसित केले होते. या तंत्रात, चालणे दोन भागात विभागले गेले आहे.

इंटरव्हल वॉकिंग कसे करावे?

  • जलद चालणे
  • ३ मिनिटे वेगाने चाला, जेणेकरून तुमचा श्वास थोडा वेगवान होईल आणि तुमच्या हृदयाचे ठोके वाढतील.
  • हळू चालणे
  • यानंतर, ३ मिनिटे आरामात हळू चाला.
  • ही पद्धत ५ वेळा पुनरावृत्ती केली जाते. म्हणजेच, एकूण ३० मिनिटे चालणे असते ज्यामध्ये १५ मिनिटे जलद चालणे आणि १५ मिनिटे मंद चालणे असते.

रक्तदाब कसा नियंत्रित केला जातो?

संशोधन अहवालानुसार, जेव्हा तुम्ही इंटरवल वॉकिंग करता तेव्हा शरीराच्या रक्तवाहिन्या सक्रिय होतात आणि रक्त प्रवाह सुधारतो. इंटरवल वॉकिंग केल्याने, सिस्टोलिक बीपी सुमारे ९ मिमी एचजी आणि डायस्टोलिक बीपी सुमारे ५ मिमी एचजीने कमी होऊ शकते. जर तुमचा रक्तदाब वेळोवेळी वाढला तर तुम्ही ही चालण्याची युक्ती तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट करू शकता. याद्वारे, तुम्हाला काही महिन्यांत आश्चर्यकारक परिणाम दिसू शकतात. या तंत्रामुळे शरीराची ऑक्सिजन घेण्याची क्षमता देखील वाढते, जी हाय बीपी असलेल्या रुग्णांसाठी देखील फायदेशीर आहे.

इतरही अनेक फायदे आहेत

  • रक्तदाब नियंत्रित करण्याव्यतिरिक्त, मध्यांतर चालण्यामुळे तुम्हाला इतरही अनेक फायदे मिळू शकतात. 
  • हे फुफ्फुसांची क्षमता वाढवते.
  • ते पायांना बळकटी देते, ज्यामुळे तुम्हाला तुमचे दैनंदिन काम चांगले करण्यास मदत होते.
  • ते रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते, जे विशेषतः टाइप-२ मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे.
  • या सर्वांव्यतिरिक्त, दररोज थोडा वेळ चालण्याने मूड चांगला राहतो, झोप चांगली लागते आणि ताणतणाव देखील कमी होतो.

कसे सुरू करावे?

  • सुरुवातीला, फक्त एक मिनिट जलद आणि ३ मिनिटे हळू चालण्याने सुरुवात करा.
  • हळूहळू ३ मिनिटे जलद आणि ३ मिनिटे हळू चालण्यापर्यंत पोहोचा.
  • या दरम्यान, नेहमी तुमची पाठ सरळ ठेवा आणि तुमची नजर पुढे ठेवा.
  • तसेच, सुरुवातीला, दुसऱ्या व्यक्तीच्या देखरेखीखाली असे चाला.
