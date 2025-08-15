High Blood Pressure वर रामबाण उपाय आहे 'ही' जपानी ट्रिक; कायम कंट्रोल राहिल BP

Japanese Walking Technique For High Blood Pressure: आजच्या काळात, उच्च रक्तदाब (BP) ही एक सामान्य पण धोकादायक समस्या बनली आहे. वाढत्या रक्तदाबाचा परिणाम हळूहळू हृदय, मूत्रपिंड आणि मेंदूवर होतो. म्हणूनच उच्च रक्तदाबाला सायलेंट किलर असेही म्हटले जाते. त्याच वेळी, ते नियंत्रित करण्यासाठी, औषधांसह जीवनशैली बदलणे खूप महत्वाचे आहे.
जपानी संशोधकांनी रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी एक खास तंत्र विकसित केले आहे. त्याला 'इंटरव्हल वॉकिंग ट्रेनिंग' असे नाव देण्यात आले आहे. इंटरव्हल वॉकिंग ट्रेनिंग म्हणजे काय आणि ते रक्तदाब नियंत्रित करण्यात कसा परिणाम करते ते जाणून घेऊया.
इंटरव्हल वॉकिंग ट्रेनिंग २००७ मध्ये जपानचे प्रोफेसर हिरोशी नोज आणि शिझुए मासुकी यांनी विकसित केले होते. या तंत्रात, चालणे दोन भागात विभागले गेले आहे.
संशोधन अहवालानुसार, जेव्हा तुम्ही इंटरवल वॉकिंग करता तेव्हा शरीराच्या रक्तवाहिन्या सक्रिय होतात आणि रक्त प्रवाह सुधारतो. इंटरवल वॉकिंग केल्याने, सिस्टोलिक बीपी सुमारे ९ मिमी एचजी आणि डायस्टोलिक बीपी सुमारे ५ मिमी एचजीने कमी होऊ शकते. जर तुमचा रक्तदाब वेळोवेळी वाढला तर तुम्ही ही चालण्याची युक्ती तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट करू शकता. याद्वारे, तुम्हाला काही महिन्यांत आश्चर्यकारक परिणाम दिसू शकतात. या तंत्रामुळे शरीराची ऑक्सिजन घेण्याची क्षमता देखील वाढते, जी हाय बीपी असलेल्या रुग्णांसाठी देखील फायदेशीर आहे.