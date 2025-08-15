ऋजुता दिवेकर म्हणजे वजन कमी करण्यासाठी 'घरी शिजवलेले अन्न' सर्वोत्तम; चुकीच्या आहाराची ५ लक्षणे

करिना कपूरसारख्या कलाकारांसोबत काम केलेल्या सेलिब्रिटी पोषणतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते आणि नियमितपणे तिच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्ससोबत व्यावहारिक आरोग्य आणि निरोगीपणाच्या टिप्स शेअर करतात. तिच्या पोस्टमध्ये, तिने तुमचा आहार सर्वोत्तम नसल्याची ५ लक्षणे सांगितली आहेत.
ऋजुता दिवेकर तुमच्या आरोग्यासाठी अस्थिर आहाराची ५ लक्षणे अधोरेखित करतात. तुमच्या आहारात एकाच पोषक तत्वाचे वर्चस्व आहे. २०२५ मध्ये, शक्यता आहे की ते प्रथिने आहे. नकळत, तुम्ही तुमच्या प्लेटमध्ये आणि तुमच्या आतड्यात असंतुलन निर्माण कराल.
तुम्ही मसाल्यांचा तुमचा दैनंदिन डोस सोडून दिला आहे आणि आता तुम्हाला दररोज रात्री काहीतरी खारट, मसालेदार किंवा गोड हवे आहे असे वाटते.
तुम्हाला काळजी वाटते की तुम्ही खूप खात आहात, म्हणून तुम्ही रोटी, तो चमचाभर भात आणि बरेच काही कमी करू लागता. तुम्हाला वजन कमी करायचे आहे, परंतु त्याऐवजी, तुम्ही तुमचा आत्मविश्वास आणि स्पष्टता गमावत आहात.
गणपतीला मोदक, ईदवर निखळ कोरमा किंवा ख्रिसमसवर केक खाणं चीट मिल म्हणून ओळखले जाते. यामुळे. सण, मित्र आणि कुटुंब या सगळ्याची मजा गमावतो. आणि हळूहळू तुम्हाला एकटेपणा जाणवतो.
स्वयंपाकघरातील कॅबिनेटमध्ये आता प्रोबायोटिक पेय, प्रीबायोटिक सप्लिमेंट आणि काही पचनाचे मिश्रण आहे. तुमचे पोट शेवटचे कधी पूर्णपणे साफ झाले हे तुम्हाला आठवत नाही. कारण ते नेहमीच अस्वस्थ असते.
"अन्न ही संस्कृती, समुदाय आणि पाककृती आहे. जगण्याचा हा एक निरोगी मार्ग आहे. घरी शिजवलेले अन्न हे तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे. वजन कमी करण्यासाठी हाच सर्वात सोपा उपाय आहे.