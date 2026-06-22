Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /हेल्थ
  • /लघवीतून रक्त, पाठदुखी, सततचा थकवा; किडनी कॅन्सरच्या या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे पडू शकते महागात

लघवीतून रक्त, पाठदुखी, सततचा थकवा; किडनी कॅन्सरच्या या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे पडू शकते महागात

किडनीचा कर्करोग (किडनी कॅन्सर) हा अनेकदा सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही स्पष्ट लक्षणे न दिसून येता विकसित होतो. त्यामुळे अनेक रुग्णांमध्ये आजाराच्या निदानास विलंब होतो. काही महत्त्वाची सुरुवातीची लक्षणं वेळीच ओळखल्यास निदान आणि उपचार अधिक प्रभावी ठरू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 22, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:38 PM IST
लघवीतून रक्त, पाठदुखी, सततचा थकवा; किडनी कॅन्सरच्या या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे पडू शकते महागात

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे घोसाळकर झी 24 तास (झी न्यूज) मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे. क्राइम, मनोरंजन, लाईफस्टाईल, हेल्थ, पॅरेंटिंग आणि जनरल नॉलेजशी संबंधीत विषयांवर ती लिहीते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाचकांचा विचार करुन आणि साधी सरळ सोपी भाषा वापरणं ही तिची ओळख आहे. 

करिअरची सुरुवात 

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात 2011 पासून वृत्तपत्रापासून केली आहे. दक्षताच्या करिअरची सुरुवात ही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी आणि नंतर आता डिजिटल मिडिया अशी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून पत्रकारिता या क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये मनोरंजन, लाईफस्टाईल, क्राइम, हेल्थ, जनरल न्यूज यासारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिलं आहे. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने कीर्ति एम.डूंगुरसी महाविद्यालयातून BMM बॅचरल ऑफ मास मीडिया केलं आहे. त्यांतर मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून MACJ मास्टर इन कम्युनिकेशन जर्नालिझम केलं आहे. दोन्ही पदव्यांमधून पत्रकारिकेचे शिक्षण घेतलं आहे. 

दक्षताला विश्वास आहे की, पत्रकारिता करताना ट्रेंड्स महत्त्वाचेच असतात. पण यासोबतच लेखामध्ये अचूक माहिती आणि सविस्तर विषयाची माहिती असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ठाकरेंच्या शिलेदारांमध्ये गैरसमज, विरोधी पक्षनेते पद... थेट फडणवीसांकडे गेलं प्रकरण
milind narvekar1 hr ago
2
tamilnadu tornado1 hr ago
3
selling old phone tips1 hr ago
4
vidhan parishad1 hr ago
5
Virat Kohli2 hrs ago