हिवाळ्यात गुडघेदुखीचा त्रास सर्वाधिक का जाणवतो? 'ही' चूक ठरते कारणीभूत

हिवाळ्यात गुडघेदुखीचे प्रमाण वाढते कारण थंड वातावरणामुळ बरोचजण घराबाहेर पडणं, व्यायाम करणं टाळतात आणि त्यामुळे शारीरिक हालचाल मंदावते. बाहेरील थंड तापमानामुळे गुडघेदुखी होते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 17, 2025, 07:21 PM IST
हिवाळ्यात तापमान घटल्याने शरीरातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. यामुळे गुडघ्यासह सर्व सांध्यांकडे जाणारा रक्तप्रवाह कमी होतो. परिणामी सांधे कडक होणे, ताठरता जाणवणे आणि चालताना वेदना होणे यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. वयानुसार होणारी गुडघ्यांची झीज, आधीपासून असलेले ऑस्टिओआर्थ्रायटिस, सांध्यांची सूज, स्नायूंची कमकुवतता किंवा लठ्ठपणा सारख्या समस्या असलेल्या व्यक्तींसाठी थंडी त्रासदायक ठरते.  म्हणून, प्रत्येकाने लक्षणांकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला जातो.

जास्त वेळ बसून राहणे किंवा कडक होणे, गुडघ्याभोवती सूज येणे, आवाज येणे, पायऱ्या चढण्यास त्रास होणे आणि चालताना अस्वस्थता यासारख्या लक्षणांकडे लक्ष द्या. जर दुर्लक्ष केले तर गुडघेदुखीमुळे असह्य वेदना होणे, हालचाल मंदावणे, संधिवाताची समस्या वाढणे किंवा सांध्यावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. हिवीळ्याच्या दिवसात तुमच्या गुडघ्यांची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.

सांध्यांना आराम मिळावा यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार गुडघ्याला योग्य थर्मल सपोर्ट देत ते उबदार ठेवणे गरजेचे आहे. डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी आणि स्नायुंचा कडकपणा कमी करण्यास मदत करण्यासाठी स्ट्रेचिंग, जलद गतीने चालणे किंवा सायकलिंगसारखे सौम्य व्यायाम करा. मांडी आणि वासराच्या स्नायूंना बळकटी देणे देखील गुडघ्याला आधार देते आणि पुढील ताण टाळते. जर तुम्ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग व्यायाम निवडत असाल, तर फिटनेस ट्रेनरच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतरच ते करा. कोमट पाण्याने आंघोळ करणे, हीट पॅड घट्ट स्नायूंना आराम देऊ शकतात आणि वेदना कमी करू शकतात. गुडघ्यांवरचा ताण कमी करण्यासाठी इष्टतम वजन राखा. तसेच, हाडांच्या आरोग्यासाठी कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी युक्त पदार्थ जसे की संत्र्याचा रस, तृणधान्ये आणि चरबीयुक्त मासे यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणून, हे समजून घ्या की या महत्त्वाच्या उपाययोजना करून, हिवाळ्यात गुडघेदुखीचे व्यवस्थापन करणे आणि हालचाल करणे शक्य आहे. जर वेदना असह्य झाल्या तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे जो गुडघेदुखीचा सामना करण्यासाठी योग्य उपचारांचा सल्ला देईल. म्हणून, या हिवाळ्यात, तुमच्या गुडघ्यांची काळजी घेण्यास विसरू नका.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

