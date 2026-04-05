English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • तुम्ही सुद्धा Late Night Gym ला जाताय? आत्ताच सावध व्हा! आरोग्यावर होतायत गंभीर परिणाम

Health News: अनेक तरुण दिवसभरात वेळ मिळत नाही म्हणून, रात्रीच्या वेळी जिमला जातात. पण ही लेट नाईट जिम तुमच्या शरीरासाठी आरोग्यदायी नाही तर, घातक ठरत आहे. जाणून घ्या कारणे.     

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 5, 2026, 04:44 PM IST
Late Night Gym Bad Impact On Health: आजकाल सर्वजण आरोग्याबाबत अधिक सजक झाले आहेत. सर्वांनाच एक तंदुरुस्त आणि निरोगी शरीर हवे असते. आणि ते मिळवण्यासाठीचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे व्यायाम. पण आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात संपूर्ण दिवस ऑफिसच्या कामामध्ये आणि प्रवासातच निघून जातो. यावेळी अनेक तरुण जिमसाठी रात्रीचा वेळ निवडतात. रात्री 10 किंवा 11 ची वेळ निवडतात. अशावेळी रात्री व्यायाम करून संपूर्ण शरीर थकलेले असते, दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा लवकर उठून ऑफिसला जायचे असते, पण उशीरापर्यंत जागल्याने झोपही पूर्ण होत नाही. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, यासगळ्याचा गंभीर परिणाम शारिरीक आरोग्यावर होऊ शकतो. ज्यामुळे जिमला जाऊन तुम्ही कितीही व्यायाम केला तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. यामागे अनेक वैज्ञानिक कारणे आहेत. 

झोपेचे चक्र बिघडते

आरोग्य तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानवी शरीराचे एक नैसर्गिक घड्याळ असते. जे सूर्योदयानुसार आणि सूर्यास्तानुसार चालते. रात्रीच्या वेळेस शरीर मेलाटोनिन हे संप्रेरकक तयार करत असते, ज्यामुळे झोप येण्यास मदत होते. उशिरा व्यायाम केल्याने शरीराचे तापमान वाढते आणि मेंदूला दिवसच सुरू आहे असा संकते मिळतो. यामुळे मेलाटोनिनची निर्मिती थांबते आणि शरीर अलर्ट मोडवर जातो. परिणामी व्यायाम करून थकवा आला तरी झोप लागत नाही. 

 

व्यायामाच्या चुकीच्या वेळेमुळे झोपेत अडथळा

व्यायाम करताना शरीरात एड्रेनालाईन आणि कॉर्टिसोल हे हार्मोन वेगाने वाढत असतात. हे संप्रेरक शरीराला उर्जा देतात आणि हृदयाचे ठोके वाढवतात. जे सामान्य स्थितीत येण्यासाठी किमान 3 ते 4 तासांचा वेळ जातो. जर तुम्ही 11 वाजता व्यायाम केला, तर तुमचे शरीर पहाटे 2 ते 3 वाजेपर्यंत ऊर्जात्मक स्थितीत असते. यामुळे जरी झोप लागली तरी ती गाढ आणि निरोगी नसते. त्यामुळे व्यायाम करण्यासाठी योग्य वेळ अत्यंत निवडणे महत्त्वाचे ठरते. 

 

हृदयावर ताण पडतो

रात्रीच्या व्यायामामुळे हृदयाचे आरोग्यही धोक्यात येऊ शकते. दिवसभराचा कामाचा ताण, ऑफिसची दगदग आणि त्यात रात्रीचा जड व्यायाम यामुळे हृदयावर दुप्पट ताण येतो. रात्रीच्या वेळी शरीर विश्रांतीच्या स्थितीत जाण्याची तयारी करत असते. अशावेळी अचानक जड व्यायाम केल्याने रक्तदाब अचानक वाढू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याचीही शक्यता असते. 

 

स्नायूंची झीज आणि पचनसंस्थेवर परिणाम

100 पैकी केवळ 1 टक्के लोकांना हे माहित असते की, झोपेतच शरीर स्नायूंची दुरुस्ती करते. उशिरा व्यायामामुळे जर तुमची झोप 6 तासांपेक्षा कमी झाली तर, स्नायूंची वाढ होण्याऐवजी त्यांची झीज होते. यामुळे तुम्ही कितीही व्यायाम केला तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. 'दगडासारखे मजबूत शरीर असूनही जिम करणाऱ्या व्यक्तींचा मृत्यू झाला', अशा अनेक बातम्या तुम्ही ऐकल्या असतील. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते प्रोटिन पावडर शिवाय याचे मुख्य कारण रात्रीच्या वेळी व्यायाम करणे हेही असू शकते. 

तसेच रात्री उशिरा व्यायाम केल्यानंतर शरीराला अन्नाची गरज भासते. अनेकजण रात्री 12 किंवा 1 वाजता प्रोटिन शेक किंवा हेव्ही मील घेतात. झोपण्यापूर्वी लगेच अन्नग्रहण केल्याने पचनक्रिया मंदावते. यामुळे पोटाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.

यापासून वाचण्यासाठी काय कराल?

जर तुम्हाला दिवसातून एक वेळा व्यायाम करायचाच आहे पण, रात्रीशिवाय दिवसभरात वेळच मिळत नाही. तर रात्री व्यायाम करताना खूप वजन उचलण्यापेक्षा योगा किंवा शरीर हलके स्ट्रेच करा. तसेच व्यायामानंतर किमान 15 मिनिटे शवासन किंवा प्राणायाम करा. जेणेकरून हृदयाचे ठोके सामान्य राहतील. तसेच जर तुम्ही व्यायामानंतर कोमट पाण्याने अंघोळ केली तर शरीर लवकर शांत होते आणि झोप लागण्यास मदत होते. 

 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

