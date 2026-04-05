  • Marathi News
  • कचऱ्याचा दुर्गंधही ठरू शकतो आरोग्यासाठी घातक, होऊ शकतात श्वसनाचा विकार आणि संसर्गजन्य आजार

कचऱ्याचा दुर्गंधही ठरू शकतो आरोग्यासाठी घातक, होऊ शकतात श्वसनाचा विकार आणि संसर्गजन्य आजार

Health News: तुम्ही कधी विचारही केला नसेल पण कचऱ्याची दुर्गंधीही आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. यामुळे फुफ्फुसांच्या समस्या निर्माण होऊन श्वसनाचे विकार आणि इतर गंभीर आजार उद्भवू शकतात.   

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 5, 2026, 07:43 PM IST
कचऱ्याचा दुर्गंधही ठरू शकतो आरोग्यासाठी घातक, होऊ शकतात श्वसनाचा विकार आणि संसर्गजन्य आजार

Garbage Smell Can Affect Health: मुंबईतील अनेक वस्त्या कचऱ्याच्या डंपिंग मैदानालगतच आहेत. तिथे राहणाऱ्या कुटुंबांना रोजचा दुर्गंध सहन करावा लागतो. तसेच सांडपाण्याच्या बंदोबस्तासाठी शहरात मोठे मोठे नाले बनवले गेले आहेत. जे उघड्यावर असल्यामुळे त्यातून येणाऱ्या दुर्गंधाचाही आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना त्रास होतो. यामुळे मच्छरांचे प्रमाण वाढून डेंग्यू सारख्या आजारांचा धोका तर वाढतोच, पण तुम्हाला माहीत आहे का यातून येणाऱ्या आ दुर्गंधामुळे देखील आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. 

श्वसनाचे विकार

तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, सडणाऱ्या कचऱ्यातून अमोनिया, हायड्रोजन स्लफाईड आणि मिथेन यांसारखे वायू बाहेर पडत असतात. हे वातावरणातील मिसळतात आणि नाकावाटे शरीरात जाऊ शकतात. यामुळे फुफ्फुसांना सूज येणे, खोकला, घसा खवखवणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे असे प्रकार घडतात. या समस्या साधारण वाटत असल्या तरी, पुढे गंभीर स्वरूप घेऊ शकतात. तसेच ज्यांना आधीच दमा किंवा सायनसचा त्रास आहे, त्यांची प्रकृती अधिक बिघडू शकते. 

सतत डोकेदुखी आणि मळमळ 

कचऱ्याच्या उग्र वासामुळे सतत डोके दुखणे, चक्कर येणे, अस्वस्थ वाटणे आणि मळमळ होऊन उलट्या होणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे मानसिक ताण वाढण्याची शक्यता असते. 

संसर्गजन्य आजारांचा धोका

जिथे कचऱ्याची दुर्गंधी असते, तिथे माश्या, डास, उंदीर आणि झुरळांचे प्रमाण अधिक वाढते. हे किटक स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचले तर कचऱ्यातील जंतू तुमच्या अन्नापर्यंत पोहोचवू शकतात. यामुळे कॉलरा, टायफॉइड डेंग्यू, मलेरिया आणि अतिसार यांसारखे आजार पसरतात. 

त्वचेचे आणि डोळ्याचे आजार 

कचऱ्याचे विघटन होत असताना त्यातील बारीक कण हवेत मिसळतात. हे कण त्वचेच्या संपर्कात आल्यास खाज सुटणे किंवा रॅशेस येणे असे प्रकार घडतात. तसेच डोळ्यांची जळजळ होणे आणि डोळे लाल होणे अशा समस्याही उद्भवू शकतात. 

मानसिक आरोग्यावर परिणाम

अस्वच्छ परिसर आणि सततची दुर्गंधी तुमच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करू शकते. यामुळे चिडचिडेपणा वाढतो, झोप नीट लागत नाही आणि दीर्घकाळ अशा वातावरणात राहिल्यास नैराश्य येण्याची शक्यता असते. 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

