रात्री 3 वाजता अचानक जाग येते? हृदय विकाराचे संकेत तर नाहीत ना? आत्ताच सावध व्हा!

Heart Health: बऱ्याचदा रात्री अचानक श्वास गुदमरल्या सारखे वाटते, छातीत जडपणा जाणवतो आणि दचकून जाग येते. अनेकजण याकडे दुर्लक्ष करतात. जर तुम्हालाही या समस्या जाणवत असतील तर, तुम्ही वेळीच सावध होणे आवश्यक आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते ही हृदय विकाराची मुख्य लक्षणे असू शकतात.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 15, 2026, 04:53 PM IST
Waking Up Suddenly At Night Can Lead To Heart Disease: असे तुमच्या सोबतही घडते का? रात्री गाढ झोपेत असताना अचानकच जाग येते, श्वास गुदमरल्यासारखा वाटतो. जर तुमचे उत्तर हो असेल तर, आत्ताच सावध व्हा. कारण या समस्या थेट तुमच्या हृदयाच्या आरोग्याशी जोडलेल्या असू शकतात. तसेच असे असल्यास तुम्ही झोपेच्या समस्येच्या गंभीर स्थितीलाही बळी जात आहात. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हृदय विकाराच्या झटक्याची ही सुरूवातीची लक्षणे असू शकतात. म्हणूनच तुम्हाला अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी यामागचे नेमके कारण आणि योग्य उपाय जाणून घेणे आवश्यक आहे.

रात्री अचानक जाग येण्याचा आणि हृदयविकाराचा संबंध काय? 

आरोग्यतज्ज्ञांनुसार, जर हृदयाची कार्यक्षमता कमी झाली असेल, तर रात्रीच्या झोपेत अडथळा येऊ शकतो. जेव्हा हृदयाला त्याचे कार्य करण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतात, तेव्हा फुफ्फुसांमध्ये पाणी साठू लागते. यामुळेच रात्री झोपेत अचानक श्वास गुदमरल्यासारखे वाटते आणि अचानक जाग येते. तसेच कधीकधी हृदयाचे ठोके अनियमित होतात. ज्यामुळे अस्वस्था वाटूनही रात्री अचानक जाग येऊ शकते. याशिवाय बऱ्याचदा छातीत जडपणा वाटतो. हे देखील जाग येण्याचे कारण असू शकते.  

 

हृदयविकाराची मुख्य लक्षणे कोणती? 

श्वास गुमरणे, हृदयाचे अनियमित ठोके, रक्ताभिसरण प्रक्रियेत अडथळे येणे ही हृदय विकाराची मुख्य लक्षणे आहेत. जेव्हा तुम्ही दिवसभर उभे असता किंवा बसलेले असता तेव्हा शरीरातील पाणी अधिकप्रमाणात पायांकडे साठते. आणि रात्री झोपल्यानंतर हे पाणी पुन्हा रक्ताभिसरण कार्यात येते. यावेळी हृदय कमकुवत असल्यास त्याच्या कार्यत अडथळा येतो आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. तसेच जर रक्चवाहिन्यांमध्ये ब्लॉकेज असतील तर, हृदयाला पुरेशा प्रमाणात रक्तपुरवठा होत नाही. रक्ताभिसरण कमी झाल्यामुळे छातीत जडपणा जाणवतो. 

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा

जर रात्री झोपेत ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत असेल आणि अचानक जाग येऊन घाम फुटत असेल तर, याकडे दुर्लक्ष केल्यास हृदयाच्या आरोग्यासाठी महागात पडू शकते. अशावेळी उशीर न करता कार्डिओलॉजिस्ट म्हणजेच हृदयरोग तज्ज्ञांकडे जाऊन आवश्यक चाचण्या करून घ्या. ज्यामुळे वेळीच समस्या ओळखली जाऊन उपचार करता येतील. 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

रात्री 3 वाजता अचानक जाग येते? हृदय विकाराचे संकेत तर नाहीत ना? आत्ताच सावध व्हा!

