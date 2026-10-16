/तळहात लाल, नखांचा रंग बदलणं ही कोणत्या गंभीर आजाराची लक्षणे? 5 संकेतांकडे अजिबात करु नका दुर्लक्ष!

शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांपैकी एक असलेले यकृत अन्नपचन, पोषक घटकांवर प्रक्रिया आणि शरीरातील अपायकारक पदार्थ बाहेर टाकण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, यकृताशी संबंधित काही आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात सहज लक्षात येत नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये हातांच्या तळव्यांचा रंग, नखांची स्थिती आणि बोटांच्या आकारात होणारे बदलही आरोग्याच्या समस्यांकडे लक्ष वेधू शकतात. कोणत्या 5 संकेतांकडे अजिबात दुर्लक्ष करु नये? याबद्दल जाणून घेऊया.
तळहाताच्या विशेषतः अंगठ्याच्या आणि करंगळीच्या मुळाशी असलेल्या भागात असामान्य लालसरपणा दिसत असेल, तर त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत ‘पामर एरिथेमा’ म्हणतात. यकृताच्या काही दीर्घकालीन आजारांमध्ये हे लक्षण दिसू शकते.मात्र, तळहात लाल होण्यामागे इतर कारणेही असू शकतात. त्यामुळे केवळ रंगातील बदल पाहून यकृत खराब झाल्याचा निष्कर्ष काढू नये. लालसरपणा बराच काळ टिकत असेल किंवा इतर त्रासही जाणवत असतील, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
नखांचा नैसर्गिक रंग बदलणे, नखे फिकट दिसणे किंवा त्यांचा आकार बदलणे ही काही वेळा आरोग्याच्या समस्यांची चिन्हे असू शकतात. यकृताच्या सिरोसिससारख्या दीर्घकालीन आजारांमध्ये नखे पांढुरकी दिसू शकतात. अशा बदलांमागे रक्तातील हिमोग्लोबिनची कमतरता किंवा इतर वैद्यकीय कारणेही असू शकतात. त्यामुळे नखांमध्ये बदल दिसल्यास केवळ यकृताच्या आजाराची भीती न बाळगता वैद्यकीय तपासणी करून घेणे योग्य ठरते.
बोटांची टोके पूर्वीपेक्षा गोलसर, रुंद किंवा फुगल्यासारखी दिसू लागली, तर या बदलाकडे दुर्लक्ष करू नये. वैद्यकीय भाषेत याला ‘क्लबिंग’ असे म्हणतात. काही दीर्घकालीन यकृतविकारांमध्ये हे लक्षण दिसू शकते.मात्र, बोटांच्या आकारातील बदल फुफ्फुस किंवा हृदयाशी संबंधित काही आजारांमध्येही आढळू शकतात. त्यामुळे नेमके कारण शोधण्यासाठी डॉक्टरांची तपासणी महत्त्वाची आहे.
त्वचेवर स्पष्ट पुरळ नसतानाही सतत खाज येत असेल, विशेषतः रात्री ती वाढत असेल, तर त्यामागे विविध कारणे असू शकतात. यकृत किंवा पित्तवाहिन्यांशी संबंधित काही विकारांमध्ये शरीरात पित्तघटक साचल्यामुळे खाज येऊ शकते.
खाज दीर्घकाळ टिकत असेल, झोपेवर परिणाम होत असेल किंवा त्यासोबत त्वचा अथवा डोळे पिवळे पडणे आणि लघवीचा रंग गडद होणे अशी लक्षणे दिसत असतील, तर डॉक्टरांकडे जाणे आवश्यक आहे.
यकृताचा आजार गंभीर अवस्थेत पोहोचल्यास काही रुग्णांमध्ये हात थरथरणे, गोंधळल्यासारखे वाटणे किंवा विचार करण्याच्या क्षमतेत बदल होऊ शकतो. अशी लक्षणे गंभीर असू शकतात आणि तातडीने वैद्यकीय तपासणीची गरज असते.
हातांमध्ये दिसणाऱ्या बदलांसोबत सतत थकवा, भूक कमी होणे, पोट किंवा पायांना सूज, डोळे पिवळे पडणे अशी लक्षणे असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. गरजेनुसार रक्ततपासणी आणि इतर तपासण्यांद्वारे यकृताचे कार्य तपासले जाऊ शकते. निरोगी वजन राखणे, मद्यपान टाळणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आवश्यक लसीकरण करून घेणे यकृताच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरते.