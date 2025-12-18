English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लहान मुलांच्या हातात मोबाईल देताय, खबरदार

मुलांच्या हाती मोबाईल देऊन त्यांना वेगवेगळ्या आजारांच्या सापळ्यात अडकवू नका.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 18, 2025, 09:36 PM IST
महेश बागल झी २४ तास मुंबई : पालकांनो तुम्ही तुमच्या मुलांच्या हाती जेवताना मोबाईल देत असाल तर सावधान. जेवताना मुलांच्या हाती मोबाईल दिल्यानं त्यांच्यात लठ्ठपणाची लक्षणं आढळत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एवढंच नाहीतर सतत रिल्स पाहणा-या मुलांना मानसिक आजार जडल्याच्याही घटना समोर आल्यात. त्यामुळं मुलांच्या हाती मोबाईल देऊन त्यांना वेगवेगळ्या आजारांच्या सापळ्यात अडकवू नका.

जेवताना मुलांच्या हातात मोबाईल देणारे पालक तुम्ही नेहमी पाहत असाल. जेवताना तुम्ही मुलांच्या हाती मोबाईल देत असाल तर पालकांनो तुम्ही मुलांचं भवितव्य धोक्यात टाकताय... कारण लहान मुलांच्या हाती जेवताना मोबाईल दिल्यास त्याचे अनेक गंभीर परिणाम मुलांच्या शरिरावर होत असल्याचे धक्कादायक निष्कर्ष समोर आलेत. पहिली आणि मोठी गंभीर समस्या म्हणजे मोबाईल पाहत जेवणारी मुलं लठ्ठ होत असल्याचं एका संशोधनात समोर आलं आहे .

मोबाईलमुळे काय होते?

मुलांना जेवणाचा आनंद घेता येत नाही
डोळे, नाक, जीभ या इंद्रियांना जेवणाचा स्वाद मिळत नाही
जबरदस्तीनं काहीतरी खाल्ल्यासारखं होतं
जेवणाची परिपूर्ण अनुभूती मुलांना मिळत नाही

मोबाईल पाहत असताना जेवताना मुलांना आपण काय खातो याची कल्पना नसते. शिवाय जेवढी भूक आहे त्या पेक्षा जास्त अन्न पोटात जातं. काही मुलं तर मोबाईल पाहायला मिळतो म्हणून प्रमाणापेक्षा जास्त जेवतात. साहजिकच त्याचे गंभीर परिणाम मुलांमध्ये पाहायला मिळतात.

मुलांना साखर देण्याचं प्रमाणही वाढलंय. गोड पदार्थ देणं मुलांना टाळाच. शिवाय चॉकलेटही देणं टाळलेलं बरं असं डॉक्टर सांगतात. मुलांच्या आहारात साखर असावी पण ती फळांच्या रुपात असावी, खजुराच्या रुपात असावी असंही तज्ज्ञ सांगतात.. मुलांच्या आहारात साखरेचं प्रमाण वाढल्यास त्याचे साईड इफेक्ट भयंकर असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

लहान मुलं मोबाईलवर काय पाहतात याकडंही लक्ष द्या. लहान मुलांना रिल्सच्या नादाला लावून पालक त्यांना भयानक मानसिक स्थितीत लोटत असल्याचं वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात... लहान मुलं रिल्सच्या माध्यमातून मुलांना अभासी जगात लोटतात. त्याचा परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो. वेळप्रसंगी मुलं मानसिक रोगाच्या विळख्यातही सापडण्याची शक्यता असते.

 पालकांनीच आता मुलांच्या मोबाईलमुक्तीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. एक चळवळ उभी केली पाहिजे. एका पालकानं दुस-या पालकाचं प्रबोधन केलं पाहिजे.

कटाक्षाने टाळाल 

लहान मुलांच्या हाती मोबाईल देऊ नका
मुलांना रिल्स पाहू देऊ नका
रिल्स अभासी असतात हे त्यांना पटवून सांगा
जेवणातल्या पदार्थांच्या रस,गंधाची जाणीव करुन द्या

मुलाच्या हाती मोबाईल दिला म्हणजे हुश्श सुटलो बुवा... असं अनेक पालकांना वाटतं...मुलांची किरकिर नको म्हणून पालक मोबाईल देतात. तुम्हाला एका क्षणाचा निवांतपणा मिळत असला तरी तुम्ही मुलांच्या हाती मोबाईल देऊन तुमच्या भावी पिढीशी खेळताय. त्य़ामुळं राहा खबरदार.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

