तोंडाला चिकटपट्टी लावून का झोपतात लोक? काय आहे Mouth Taping काय असतं?

सोशल मीडियावर एक ट्रेंड व्हायरल होत आहे. लोक झोपताना तोंडाला टेप लावतात जेणेकरून ते तोंडाऐवजी नाकाने श्वास घेतात. पण ही पद्धत खरोखर फायदेशीर आहे का, की झोपताना तोंडाला टेप लावणे हानिकारक असू शकते?

Dec 17, 2025, 09:25 PM IST
आजकाल सोशल मीडियावर एक नवीन स्लीप ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे, ज्याला माउथ टेपिंग म्हणतात. नावाप्रमाणेच, या ट्रेंडमध्ये लोक झोपताना तोंडाला टेप लावतात जेणेकरून ते तोंडाऐवजी नाकातून श्वास घेतात. लोक म्हणतात की हे घोरणे थांबवते, झोप सुधारते आणि शरीराला अधिक ऑक्सिजन प्रदान करते. पण ही पद्धत खरोखर फायदेशीर आहे का, की झोपताना तोंडाला टेप लावणे हानिकारक असू शकते? 

झोपताना तोंडाला चिकटपट्टी लावणे किती योग्य?

हेल्थलाइनच्या अहवालानुसार, माउथ टेप लावण्याचा सर्वात मोठा फायदा असा आहे की ते नाकाने श्वास घेण्यास प्रोत्साहन देते.

याचा अर्थ असा की झोपताना तुम्ही तोंडाऐवजी नाकातून श्वास घेता. 

शरीरात प्रवेश करण्यापूर्वी हवा फिल्टर आणि ओली केली जाते.

सायनसच्या रुग्णांना आराम मिळतो.

हे घोरणे कमी करू शकते आणि

ते कोरडे तोंड कमी करते.

अहवालानुसार, तोंडावर टेपिंग केल्याने तोंडाचे पीएच संतुलन देखील राखले जाऊ शकते, ज्यामुळे दात किडणे, हिरड्यांचे आजार आणि कोरडे तोंड टाळता येते. शिवाय, नाकाने श्वास घेतल्याने नायट्रिक ऑक्साईडचे उत्पादन वाढते, जे मेंदूच्या कार्यासाठी, हृदयाच्या आरोग्यासाठी आणि रक्तातील ऑक्सिजन पातळीसाठी आवश्यक आहे. या परिस्थितीत ही पद्धत फायदेशीर ठरू शकते.

काही तोटे आहेत का?

अहवालात पुढे म्हटले आहे की तोंडावर टेपिंगची ही पद्धत पूर्णपणे सुरक्षित नाही. विशेषतः जर एखाद्या व्यक्तीचे नाक सर्दी किंवा ऍलर्जीमुळे बंद झाले असेल किंवा त्याला आधीच श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, तर त्यांनी तोंडावर टेपिंग वापरू नये. असे केल्याने झोपेच्या वेळी श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो, जी एक धोकादायक परिस्थिती आहे. शिवाय, तुम्हाला त्वचेच्या समस्या देखील येऊ शकतात, विशेषतः ओठ किंवा तोंडाभोवती जळजळ होऊ शकते. तोंडावर टेपिंगमुळे काही लोकांना झोपेचा त्रास देखील होऊ शकतो.

अशावेळी काय करावे?

हेल्थलाइनच्या मते, ही प्रवृत्ती स्वीकारण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला झोपताना घोरणे किंवा तोंड कोरडे पडण्याची समस्या असेल, तर तोंडावर टेप लावण्यापूर्वी डॉक्टरांचा किंवा झोपेच्या तज्ञांचा सल्ला घ्या. या समस्या टाळण्यासाठी तुम्ही इतरही काही पद्धती वापरून पाहू शकता. उदाहरणार्थ:

झोपण्यापूर्वी तुम्ही वाफ घेऊ शकता. यामुळे तुमचे नाक उघडेल आणि तुम्हाला तोंडातून श्वास घेता येणार नाही.

जर तुम्ही घोरत असाल, तर तुमच्या झोपण्याच्या स्थितीकडे लक्ष द्या. उशी वापरावी की नाही याबद्दल तज्ञांचा सल्ला घ्या.

जर झोपताना तुमचे तोंड कोरडे पडत असेल, तर झोपण्यापूर्वी काहीतरी हायड्रेटिंग प्या.

यासारख्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष देऊन, तुम्ही तुमच्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकता आणि चांगली झोप घेऊ शकता. अशा कोणत्याही ट्रेंडचे थेट अनुसरण करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

