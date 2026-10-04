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पावसाने माघार घेताच मुंबईची हवा बदलली, मुंबईकर पडले आजारी, 'ही' लक्षणे दिसताच त्वरित डॉक्टरांची भेट घ्या!

मुंबईत संसर्गजन्य आजारांत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहेत. कारण काय, जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 04, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:15 AM IST
पावसाने माघार घेताच मुंबईची हवा बदलली, मुंबईकर पडले आजारी, 'ही' लक्षणे दिसताच त्वरित डॉक्टरांची भेट घ्या!
Image Credit: mumbai health news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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