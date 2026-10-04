पावसाने माघार घेताच मुंबईची हवा बदलली, मुंबईकर पडले आजारी, 'ही' लक्षणे दिसताच त्वरित डॉक्टरांची भेट घ्या!

परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. पावसाने माघार घेताच उकाड्यात वाढ झाली आहे. मुंबईकर उकाड्याने हैराण झाले आहेत. उष्मा वाढत असतानाच विविध आजारांतही वाढ झाल्याचे समोर येत आहे. उष्णतेमुळं मुंबईकरांना विविध प्रकारच्या व्याधींचा त्रास वाढत आहे. त्वचाविकार, तोंड येणे, पुरळ, पोटदुखी, अतिसार, उलट्या, अॅसिडिटी अशा स्वरूपाच्या तक्रारी रुग्णांमध्ये वाढताना दिसत आहेत.
प्रदूषण, धूळ, वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर, बांधकाम यामुळे होणारे प्रदूषण याचा त्रास मुंबईकरांना होत आहे. प्रदूषणाच्या थेट संपर्कात आल्याने विविध स्वरूपाच्या व्याधींचे त्वचाविकार बळावले आहेत. विविध प्रकारचे त्वचाविकारांची तीव्रताही वाढली आहे. नव्याने उद्भवणाऱ्या आजारांमध्येही वाढ झाल्याचे निरीक्षण त्वचाविकारतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे.
नेहमीच ऑक्टोबरमध्ये या आजारांचा प्रादुर्भाव जाणवतो. यंदादेखील या आजारांचा प्रादुर्भाव आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याची नोंद झाली आहे. त्यामुळं दीर्घकालीन खोकला, सर्दी, दम लागणे, सातत्याने येणाऱ्या शिंका यांचे प्रमाण अधिक आहे. अँटीबायोटिक्सचा कोर्स पूर्ण केल्यानंतरही या लक्षणांची तीव्रता कमी होती नाहीये. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यामध्ये या आजारांची तीव्रता अधिक आहे.
मुंबई तसेच उपनगरांतील अनेक रहिवासी घरामध्ये धूळ येऊ नये यासाठी खिडक्या, दरवाजे बंद ठेवतात. त्यामुळे धूळ आणि सूर्यप्रकाश दोन्हीही घरात येत नाहीत. प्रदूषणामध्ये सल्फरची पातळी वाढली की फुफ्फुसांचे आजार बळावतात, असेही निरीक्षण डॉक्टरांनी नोंदवले आहे.
प्रदूषित धूळ आणि धूर यामुळे श्वास घेण्याच्या क्षमतेसह शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी खाली जाते." त्यातून अन्य आजारांचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो, असे श्वसनविकारतज्ज्ञ डॉ. जे. एस. पवार यांनी सांगितले. त्यामुळेच प्रदूषित भागामध्ये राहत असल्यास मास्कचा वापर आवर्जून करावा, असा सल्ला डॉक्टरांनी रुग्णांना दिला आहे.
आजारांचा प्रादुर्भाव रुग्णांमध्ये अधिक होता. त्यात आता उष्म्यामुळे होणाऱ्या आजारांच्या रुग्णसंख्येत भर पडल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
पुण्यात 2024 मध्ये झिका विषाणूचा उद्रेक झाला होता. सद्यस्थितीत शहराच्या विविध भागांतील 128 डासांच्या समूहाची तपासणी केली असता त्यापैकी अनेक समुहांमध्ये झिकाचे रेणू आढळले असल्याने पुण्यात झिका विषाणूचा धोका कायम आहे डासामधील प्रादुर्भावामुळे भविष्यातही झिकाचा प्रादुर्भाव होण्याची दाट शक्यता देखील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेच्या वतीने व्यक्त केला गेला आहे