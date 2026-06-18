'माझी आई आजही जिवंत' लेकीने घेतलेल्या अवयव दानाच्या निर्णयामुळे 10 लोकांचे वाचले प्राण, मन हेलावणारी कहाणी

आपल्या जवळच्या व्यक्तीला गमावणं यासारखं दुःख नाही. अशा दुःखाच्या प्रसंगातही काही गोष्टींबाबत ठामपणे निर्णय घेणे आवश्यक असते. कारण गेलेली व्यक्ती जाता जाता इतरांना जीवनदान देऊन जाते. असंच काहीसं मुंबईतील विशाखा पारेख यांच्यासोबत घडलं आहे. विशाखा पारेख या एक वर्षापूर्वी 10 ऑगस्ट 2025 रोजी गोरेगाव येथील ऑस्कर रुग्णालयात अंतिम श्वास घेतला. या घटनेने संपूर्ण कुटुंबाला धक्का बसला. पण तिने १० अनोळखी लोकांसाठी एक नवीन जीवन मागे ठेवले. जेव्हा झी मीडियाच्या टीमने त्यांच्या 32 वर्षीय मुलगी, रिद्धी पारेख हिच्याशी संवाद साधला, तेव्हा तिने त्या रात्रीच्या वेदना, संघर्ष आणि धैर्याची अशी कहाणी सांगितली, जी आपल्या समाजाचे डोळे उघडेल.
मुंबईतील विशाखा पारेख यांच्या कुटुंबियांनी अवयवदानाचा निर्णय घेऊन 10 लोकांना जीवनदान दिलं आहे. एका छोट्याशा पायाच्या दुखापतीमुळे विशाखा पारेख यांची काही टेस्ट आणि सोनोग्राफी केली. यावेळी त्यांच्या पायतील नसा ब्लॉक असल्याच लक्षात आलं.डॉक्टरांनी केलेल्या उपचारामुळे त्यांच्या मेंदूत प्रचंड रक्तस्त्राव झाला आणि त्यांना डॉक्टरांनी ब्रेन डेड घोषित केला. या घटनेने पारेख कुटूंब पूर्णपणे हादरुन टाकलं.
रिद्धी म्हणते, "जेव्हा मी दोन वर्षांपूर्वी अवयवदात्री म्हणून नोंदणी केली, तेव्हा माझ्या आईला माझा खूप अभिमान वाटला. दुःखाच्या त्या क्षणी तोच विचार माझी शक्ती बनला. मी निश्चय केला की मी माझ्या आईला इतक्यात जाऊ देणार नाही; मी तिला इतरांच्या श्वासातून जिवंत ठेवीन." 'काहीही झाले तरी, मला माझ्या आईचे अवयव दान करायचेच आहेत.' या निर्णयावर रिद्धी ठाम होती.
निर्णय जितका मोठा, तितकाच मार्ग कठीण. विशाखाजींना ज्या रुग्णालयात दाखल केले होते, तिथे अवयवदानाची प्रक्रिया होऊ शकत नव्हती. रिद्धी म्हणते, "जेव्हा आम्ही ती प्रक्रिया पाहिली, तेव्हा मी आणि माझे संपूर्ण कुटुंब भयभीत झालो होतो. ती प्रक्रिया इतकी लांबलचक आणि गुंतागुंतीची होती की कोणताही सामान्य माणूस धीर गमावून बसला असता. पण आम्ही दृढनिश्चयी होतो." त्यावेळी, मोहन फाऊंडेशन पारेख कुटुंबासाठी ढाल बनून उभे राहिले. या संस्थेच्या आणि ZTCC मुंबईच्या मदतीने, विशाखाजींना तात्काळ नानावटी मॅक्स सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात हलवण्यात आले. रिद्धी आणि तिच्या कुटुंबाच्या दृढनिश्चयामुळे विशाखा य़ांचे मूत्रपिंड, यकृत, डोळ्यांचे पडदे आणि हाडे मिळून 10 लोकांना नवीन जीवन मिळाले.
गेल्या वर्षभरात तुम्हाला या निर्णयाचा कधी पश्चात्ताप झाला का? रिद्धीच्या आवाजात एक विलक्षण शांतता आणि अभिमान जाणवतो. ती म्हणते, "पश्चात्ताप? कधीच नाही! उलट, प्रत्येक दिवसागणिक माझे आणि माझ्या हृदय आईच्या आठवणीने भरुन येतं आणि माझी आई अजूनही जिवंत आहे याची जाणीव होते. कोणाच्यातरी डोळ्यांनी पाहत आहे आणि कोणाच्यातरी हृदयात धडधडत आहे." रिद्धीने सांगितले की, सुरुवातीला नातेवाईक आणि समाजात थोडा संकोच होता, पण जेव्हा पारेख कुटुंबाने या दुःखातही उचललेले मोठे पाऊल पाहिले, तेव्हा सर्वांनी त्यांच्या धाडसी निर्णयाला सलाम केला.