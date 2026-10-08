/नाना पाटेकरांच्या निधनाने हळहळ; कार्डियाक अरेस्टचा धोका टाळण्यासाठी ज्येष्ठांनी ‘या’ 5 गोष्टी नक्की करा!

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने चित्रपटसृष्टीसह त्यांच्या चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांच्या हृदयाच्या आरोग्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. वयाच्या 60 वर्षांनंतर हृदयविकार आणि कार्डियाक अरेस्टचा धोका वाढू शकतो. मात्र, केवळ वाढते वय हे त्यामागचे एकमेव कारण नाही. उच्च रक्तदाब, वाढलेले कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, व्यायामाचा अभाव आणि हृदयाशी संबंधित लक्षणांकडे दुर्लक्ष यामुळेही धोका वाढू शकतो.
डॉक्टरांनी औषधे लिहून दिली असल्यास ती नियमितपणे घ्यावीत. स्वतःच्या मनाने औषध बंद करणे किंवा डोस बदलणे टाळावे. केवळ वाढते वय हे हृदयाच्या आजाराचे कारण नाही. उच्च रक्तदाब, वाढलेले कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, व्यायामाचा अभाव तसेच छातीत दुखणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यांसारखी लक्षणे दुर्लक्षित केल्यानेही हृदयाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मुंबईच्या अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटलचे कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. शंकर माचिगर सांगतात. प्रत्येकाने, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांनी, हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचा सल्ला त्यांनी दिलाय.
60 वर्षांनंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार नियमित आरोग्य तपासणी करणे फायदेशीर ठरू शकते. ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर किंवा HbA1c आणि कोलेस्ट्रॉल तपासण्यासोबत गरजेनुसार हृदयाच्या तपासण्या केल्या जाऊ शकतात. हृदयाची धडधड अनियमित होणे, छातीत दुखणे, चक्कर येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे अशी लक्षणे असल्यास डॉक्टर ECG करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. काही परिस्थितीत हृदयाची रचना आणि कार्य तपासण्यासाठी इकोकार्डियोग्रामही केला जाऊ शकतो.
ज्येष्ठ नागरिकांनी दिवसभर एकाच ठिकाणी बसून किंवा झोपून राहणे टाळावे. आपल्या क्षमतेनुसार चालणे, हलके स्ट्रेचिंग आणि इतर सौम्य शारीरिक हालचाली करण्याची सवय ठेवावी. नियमित हालचालीमुळे शरीराची कार्यक्षमता आणि स्नायूंची ताकद टिकवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, अचानक अतितीव्र व्यायाम सुरू करू नये. नवीन व्यायाम किंवा फिटनेस रूटीन सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.
छातीत दुखणे किंवा दाब जाणवणे, अचानक श्वास घेण्यास त्रास होणे, बेशुद्ध पडणे, अचानक खूप अशक्तपणा जाणवणे, हृदयाची धडधड वेगाने किंवा अनियमित होणे आणि अचानक चक्कर येणे यांसारखी लक्षणे केवळ वयामुळे होत आहेत असे समजून दुर्लक्षित करू नयेत. अशी लक्षणे आढळल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी. ज्येष्ठांनी नियमित तपासणी, संतुलित आहार, डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन आणि योग्य शारीरिक हालचाली यावर भर देणे
(Desclaimer-ही माहिती जनजागृतीसाठी आहे. हृदयाशी संबंधित लक्षणे असल्यास स्वतः उपचार न करता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)