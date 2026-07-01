/National Doctor’s Day 2026: आपले रक्षण करणारे डॉक्टर कोणत्या वेदना मुकाट्याने सहन करतात?

Doctor’s Day 2026: आजचा दिवस म्हणजे मानवी रूपातल्या देवदूतांचा दिवस!! दरवर्षी १ जुलै रोजी देशभरात 'राष्ट्रीय डॉक्टर दिन' साजरा केला जातो. आपण अवयव प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी आणि अँटी-एजिंग उपचारांसारख्या आधुनिक वैद्यकीय उपलब्धींबद्दल अभिमानाने बोलत असताना, भारताची प्राचीन परंपरा हजारो वर्षांच्या वैद्यकशास्त्रात खोलवर रुजलेली आहे. आपल्या भूमीतून आश्चर्यकारक क्षमता असलेले अनेक डॉक्टर उदयास आले आहेत.
शतकानुशतके, डॉक्टरांकडून अशी अपेक्षा केली जात होती की ते एक समर्पित व्यक्ती असावेत, ज्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत कधीही बोलावता येईल आणि रुग्णांना गरज असेल तेव्हा ते आपली स्वतःची कर्तव्ये बाजूला ठेवतील. जरी हे नेहमीच डॉक्टरांच्या जीवनाचा एक भाग राहिले असले तरी, आजच्या आरोग्यसेवा प्रणालीने 'नेहमी उपलब्ध असणे' याला खूप वेगळे बनवले आहे.
टेलिमेडिसिन, स्मार्टफोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदी आणि इन्स्टंट मेसेजिंगने आरोग्यसेवेत क्रांती घडवून आणली आहे, ज्यामुळे कम्युनिकेशन अधिक वेगवान झाले आहे आणि उपचारांमधील सातत्य सुधारले आहे. त्याच वेळी, त्यांनी काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांमधील सीमारेषा पुसून टाकली आहे. आजकाल, अनेक डॉक्टर आता 'फोनची वाट पाहत' नाहीत; उलट, ते रुग्णालयातून घरी परतल्यानंतरही संपर्कात राहतात, रुग्णांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतात, चाचणी निकालांचे विश्लेषण करतात, इतर आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसोबत समन्वय साधतात आणि प्रशासकीय कामे सांभाळतात.
फार कमी व्यवसायांमध्ये एखाद्याचे आयुष्य बदलण्याची शक्ती असते. आणि त्यातही, डॉक्टर! एखाद्याच्या आजाराचे निदान करणे, चाचण्यांचा आढावा घेणे, विविध उपचारांवर चर्चा करणे आणि रुग्णांना त्यांच्या संभाव्य दुष्परिणामांबद्दल माहिती देणे, या सर्वांसाठी पूर्ण लक्ष आणि वैद्यकीय कौशल्याची आवश्यकता असते.
असे काम केवळ शारीरिक थकव्यामुळेच नव्हे, तर बौद्धिक ताणामुळेही कठीण होते. कोणत्याही विश्रांतीशिवाय मानवी मेंदूला गुंतागुंतीचे निर्णय घेणे अशक्य आहे. विज्ञानाने हे सिद्ध केले आहे की, दीर्घकाळ चाललेल्या मानसिक श्रमामुळे लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता कमी होते, कार्यक्षम स्मृतीवर परिणाम होतो आणि निर्णय घेताना थकवा येतो, ज्यामुळे वैद्यकीय बारकाव्यांकडे लक्ष देण्यास अपयश येते. ही अकार्यक्षमता नाही, तर मानवी स्वभाव आहे. डॉक्टरसुद्धा माणसंच आहेत!!
डिजिटल संवादाशिवाय आधुनिक वैद्यकशास्त्र कार्य करू शकत नाही. डॉक्टरांच्या व्यस्त दिवसात, ते केवळ रुग्णांवर उपचारच करत नाहीत, तर खालील कामे करतात.
जरी यापैकी प्रत्येक कामाला जास्त वेळ लागत नसला तरी, त्यामुळे व्यत्यय येतोच. जेव्हा जेव्हा एखादी व्यक्ती आपले लक्ष वैद्यकीय विचारांवरून प्रशासकीय कामांकडे वळवते, तेव्हा मेंदूला आपले काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतात. परिणामी, आपल्याला अनेकदा असे दिसून येते की, डॉक्टर आपले काम सोडून गेल्यानंतरही मनाने आणि शरीराने आपल्या रुग्णांमध्ये पूर्णपणे मग्न असतात. अशा सततच्या मानसिक सतर्कतेमुळे विश्रांतीला संधीच मिळत नाही.
डॉक्टरांना अनेकदा रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. रुग्ण दगावला किंवा रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये पोहचण्यास वेळ लागला आणि त्यावर उपचार वेळेत झाले नाही. तर अशा परिस्थितीत प्रयत्नांची पराकाष्टा करणाऱ्या डॉक्टरांवर हल्लेही होता. समाजाने डॉक्टरांच्या कष्टाची आणि त्यांच्या प्रयत्नाची जाण ठेवली पाहिजे. त्यांनी डॉक्टरांना मानाचे स्थान द्यायला हवे. त्यांचा योग्य तो सन्मान केला पाहिजे. परिस्थिती पुढे डॉक्टरही अनेकदा हतबल असतात. त्यामुळे त्यांची स्थिती समजून घेण्याची जबाबदारी एक समाज म्हणून आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपली आहे.
भारत 'राष्ट्रीय डॉक्टर दिन' साजरा करत असताना, आपण केवळ डॉक्टरांच्या असाधारण योगदानाचा गौरवच करत नाही, तर एक असे आरोग्यसेवा वातावरण निर्माण करण्यासाठीही वचनबद्ध आहोत, जिथे इतरांना बरे करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करणारे डॉक्टर सन्मान, सुरक्षितता आणि व्यावसायिक समाधानासह प्रगती करू शकतील. या पृथ्वीवर आपल्यामध्ये वावरणाऱ्या या देवदूतांना मनःपूर्वक वंदन!