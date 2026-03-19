परंपरा म्हणूनच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर; जाणून घ्या गुढीपाडव्याला गुळ-कडुलिंब खाण्याचे लाभ

Gudi padwa 2026: गुढीपाडवा हा मराठी नववर्षाचा पहिला दिवस असून या सणाला खास सांस्कृतिक आणि आरोग्यदायी महत्त्व आहे. या दिवशी घराघरात गुढी उभारून नव्या सुरुवातीचं स्वागत केलं जातं. सणाच्या आनंदात विविध पारंपरिक गोष्टींचा समावेश असतो, त्यात कडुलिंबाची पानं आणि गूळ खाण्याची परंपरा विशेष मानली जाते. ही प्रथा केवळ चवीपुरती मर्यादित नसून तिच्यामागे एक खोल अर्थ आणि उपयोग लपलेला आहे, ज्यामुळे आजही अनेक कुटुंबं ती श्रद्धेने पाळताना दिसतात.
गुढीपाडव्याच्या दिवशी कडुलिंब आणि गूळ एकत्र खाण्याची प्रथा खूप जुनी आहे. कडुलिंबाचा कडू स्वाद आणि गुळाची गोडी हे जीवनातील वेगवेगळ्या अनुभवांचं प्रतीक मानलं जातं. यामुळे आयुष्यातील प्रत्येक प्रसंगाला स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी, असा संदेश या परंपरेतून दिला जातो.
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच या दोन चवींचा अनुभव घेतल्याने सकारात्मक दृष्टिकोन तयार होतो. जीवनात सुख-दुःख दोन्ही येणारच, पण त्यांचा समतोल राखणं महत्त्वाचं आहे, ही भावना यामागे दडलेली असते.
कडुलिंबामध्ये अनेक औषधी गुणधर्म असतात. तो शरीरातील विषारी घटक कमी करण्यास मदत करतो आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी कडुलिंब उपयुक्त ठरतो.
गुळामध्ये लोह आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. तो शरीराला ऊर्जा देतो, पचन सुधारतो आणि थकवा कमी करतो. त्यामुळे कडुलिंब आणि गूळ यांचा एकत्रित उपयोग शरीरासाठी संतुलन राखणारा मानला जातो.
आयुर्वेद शास्त्रात कडुलिंबाला विशेष स्थान आहे. रक्त शुद्ध ठेवण्यासाठी आणि त्वचेच्या समस्या कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. गूळ शरीरातील उष्णता नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवतो.
पूर्वीच्या काळात लोक नैसर्गिक उपायांवर अधिक विश्वास ठेवत असत. त्यामुळे अशा परंपरांमधून आरोग्य टिकवण्याचा एक सोपा मार्ग त्यांनी शोधला होता, जो आजही अनेक ठिकाणी जपला जात आहे.
कडुलिंब आणि गूळ खाण्याची परंपरा ही फक्त एक सवय नसून ती जीवनाचा दृष्टिकोन घडवणारी गोष्ट आहे. गोड आणि कडू अनुभव स्वीकारून पुढे जाण्याची तयारी यातून दिसून येते.
गुढीपाडव्याच्या शुभदिनी ही परंपरा पाळल्याने नव्या वर्षाची सुरुवात उत्साहाने आणि सकारात्मक विचारांनी होते. त्यामुळेच ही छोटीशी प्रथा आजही मोठ्या अर्थाने लोकांच्या जीवनात महत्त्वाची ठरते.