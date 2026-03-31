Explained: कडुनिंब ठरू शकतो गंभीर कर्करोगासाठी फायदेशीर, सर्वात मोठे संशोधन काय सांगते? जाणून घ्या सविस्तर

Neem Can Prevent Pancreatic Cancer Research 2026: डोळे आणि त्वचा पिवळी पडणे, लघवीचा रंग गडद होणे, शौचाचा रंग फिकट किंवा मातीसारखा होणे, त्वचेला प्रचंड खाज सुटणे, पोटात किंवा पाठीत वेदना होणे, अचानक वजन कमी होणे, मळमळ, उलट्या या सर्व समस्या तुम्हालाही नेहमी जाणवत आहेत का? जर याचं उत्तर हो असेल तर, तुम्हाला वेळीच सावध होणं गरजेचं आहे. कारण ही स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची लक्षणे आहेत. स्वादुपिंड हा आपल्या शरीरातील एक महत्त्वाचा अवयव आहे. जो अन्नाचे पचन करण्यासाठी आवश्यक पाचक रस तयार करण्यास मदत करतो. जर वेळीच यावर उपाय नाही केला तर, हा कर्करोग हळूहळू यकृत किंवा फुफ्फुसांपर्यंत पसरू शकतो. जे धोकायदायक ठरू शकते. पण एका संशोधनातून असे समोर आले आहे की, कडूनिंब या कर्करोगावर काहीप्रमाणात उपायकारक ठरू शकतो.
स्वादुपिंडाचा कर्करोग सहसा 65 वर्षांवरील व्यक्तींमध्ये अधिक प्रमणात आढळतो. तसेच एका रिपोर्टमधून असेही समोर आले आहे की, महिलांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये हा कर्करोग होण्याचे प्रमाण काही प्रमाणात अधिक असते. तंबाखूचे सेवन किंवा धूम्रपान करणे, वजन प्रमाणापेक्षाही अधिक असणे, अतिप्रमाणात मद्यपान करणे, अधिक प्रमाणात लाल मांसाचा आहार घेणे, प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे सेवन करणे ही स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची मुख्य कारणे असू शकतात.
स्वादुपिंड हे पोटाच्या खालच्या बाजूला असते. जे ग्रहण केलेल्या अन्नाचे पचन करण्यासाठी पाचक रस तयार करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते. जेव्हा स्वादुपिंडाच्या पेशीच्या डीएनए (DNA) मध्ये बदल होतात. तेव्हा त्या पेशी असामान्यपणे वाढू लागतात आणि त्यांची गाठ तयार होते. जी स्वादुपिंडाच्या कार्यात अडथळा आणते आणि या समस्येचे रूपांतर हळूहळू कर्करोगासारख्या गंभीर आजारात होऊ लागते. हा कर्करोग फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचल्यास श्वास घेण्यास अडथळा होऊ शकतो. एडेनोकार्सिनोमा आणि न्यरोएंडोक्राइन ट्यूमर हे याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत.
एका संशोधकातून असे समोर आले आहे की, स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाचे निदान करण्यासाठी कडुनिंब काही प्रमाणात सहाय्यक ठरू शकतो. कडुनिंबामध्ये निंबोलिड नावाचा घटक असतो. जो कर्करोगाच्या पेशींची वाढ रोखण्यास आणि त्यांना नष्ट करण्यास उपयोगी ठरतो. दरम्यान, कडुनिंबावरील बहुतेक चाचण्या या आत्तापर्यंत प्रयोगशाळेतील पेशींवर आणि इतर घटकांवर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, माणसांवरील याचे नेमके परिणाम आणि सुरक्षित डोस अद्याप पूर्णपणे सिद्ध झालेले नाहीत. तरीसुद्धा संशोधकांचे असे म्हणणे आहे की, कडुनिंबामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि जळजळ कमी करण्यासाठी सहाय्यक ठरणारे घटक असतात. ज्यामुळे कर्करोग कमी असतानाच त्याचे सेवन केल्यास अधिक फायेदशीर ठरू शकते. मात्र, त्याचे सेवन करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे.
स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाची लक्षणे सुरुवातीच्या टप्प्यात खूप सौम्य असतात, ज्यामुळे अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण जेव्हा हा आजार गंभीर स्वरूप घेतो तेव्हा 5 प्रमुख लक्षणे दिसून येतात.
1. कावीळ: डोळे आणि त्वचा पिवळी पडते, लघवीचा रंग चहाच्या रंगासारखा गडद होतो, त्वचेला प्रचंड खास सुटते.
2. पोटात आणि पाठीत वेदना: पोटाच्या वरच्या भागात आणि पाठीत वेदना होणे. मुख्यतः ही वेदना जेवणानंतर किंवा झोपल्यानंतर अधिक वाढू शकते.
3. अचानक वजन कमी करणे: कोणताही प्रयत्न न करता किंवा डाएटिंग न करता वजन झपाट्याने कमी होणे हे कर्करोगाचे मुख्य लक्षण असू शकते. भूक मंदावणे आणि थोडेसे खाल्ल्यानंतर पोट भरल्यासारखे वाटणे.
4. पचनाच्या समस्या: कर्करोगाच्या गाठीमुळे अन्नाच्या मार्गात अडथळे येतात, ज्यामुळे मळमळ आणि उलट्या होतात. तसेच अन्नाचे पचन योग्यरित्या न झाल्याने शोचावाटे तेलकट किंवा दुर्गंधीयुक्त पदार्थ बाहेर पडतात.
5. अचानक उद्भवलेला मधुमेह: जर एखाद्या व्यक्तीला वयाच्या 50 वर्षांनंतर अचानक मधुमेहाच्या समस्या जाणवत असतील तर, तर ते स्वादुपिंडाच्या कार्यवर परिणाम झाल्याचे लक्षण असू शकते.
स्वादुपिंडाचा कर्करोग रोखण्यासाठी तुम्ही पुढील 5 महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे याचा धोका 50 ते 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)