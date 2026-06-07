/जीवाशी सुरु असलेला खेळ थांबणार! वडापाव न्यूजपेपरमध्ये बांधून देणाऱ्यांना...; मुंढेंच्या खात्याचा इशारा

No Food Vadapav Wrapped In Newspaper: वडापाव असेल किंवा अगदी ऑफिसखाली मिळणारा मेदूवडा, पोहे, इडलीसारखा नाश्ता असेल सगळ्यासाठीच हल्ली वर्तमानपत्रांचा वापर केला जातो. मात्र अशाप्रकारे वर्तमानपत्रात गुंडाळून दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांविरोधात आता कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. अन्नपदार्थ बांधण्यासाठी व इतर प्रकारे अन्नाचा थेट संपर्क येईल, अशा गोष्टींसाठी वर्तमानपत्रांच्या कागदाचा वापर बंद करावा, असे निर्देश भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण म्हणजेच एफएसएसएआयने दिले आहेत. मुंबईतील वडापाव विक्रेत्यांकडून वडापाव बांधून देण्यासाठी वर्तमानपत्राच्या कागदाचा वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, एफएसएसएआय आणि मुंबई महापालिका यांनी संयुक्तपणे कारवाई केली.
छपाईच्या शाईमध्ये अनेक हानिकारक रंग, रसायने, शिसे आणि इतर जड धातूंचा समावेश असतो, ते अन्नपदार्थामध्ये उतरू शकतात आणि त्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर आणि दीर्घकालीन समस्या उद्भवू शकतात. वृत्तपत्रांचे वितरण आणि हाताळणीदरम्यान ती अनेकदा अस्वच्छ परिस्थितीच्या संपर्कात येतात, त्यामुळे ती अन्नजन्य आजार निर्माण करणाऱ्या रोगजंतूंचे वाहक बनू शकतात.
अन्न सुरक्षा आणि मानके नियम, 2018 नुसार, अन्न साठवण्यासाठी आणि ते गुंडाळण्यासाठी वर्तमानपत्र अथवा अशा कोणत्याही साहित्याचा वापर करण्याला सक्त मनाई आहे. याबाबतच्या सूचनाही यापूर्वी जारी केल्या आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेते, रेस्टॉरंट्स, क्लाउड किचन्स, केटरर्स, क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट्स, खाद्यपदार्थ विक्री आस्थापना, विक्रेते, फेरीवाले या सर्व खाद्यपदार्थ व्यवसायांनी कोणत्याही खाद्यपदार्थावर प्रक्रिया करताना अथवा त्याच्या विक्रीदरम्यान वर्तमानपत्रांचा वापर करू नये.
अतिरिक्त तेल शोषून घेणे, अन्न घटक किंवा खाद्यपदार्थ झाकणे, खाद्यपदार्थ गुंडाळणे यासाठी वर्तमानपत्रे वापरू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 'फूड-ग्रेड' पॅकेजिंगचा वापर करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहे.
खाद्यपदार्थ वर्तमानपत्राच्या कागदात गुंडाळून देणे अथवा वाढणे हे अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन असल्याने पॅकिंगसाठी किंवा वाढण्यासाठी वर्तमानपत्राचा वापर टाळावा. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच जनजागृती आणि तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. कोणाकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती तुकाराम मुंडे संचालक असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त महेश चौधरी यांनी दिली. ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने एफएसएसएआयने याचा पुनरुच्चार करून अन्नपदार्थाची विक्री आणि वितरण करताना केवळ सुरक्षित आणि मान्यताप्राप्त 'फूड-ग्रेड' पॅकेजिंग साहित्याचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.