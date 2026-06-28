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मानेवर काळे डाग दिसतायत? हा मळ आहे की आजाराचं लक्षण? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं कारण

मानेच्या काळेपणाला तुम्ही देखील कंटाळला आहात, अनेकदा आपल्याला वाटते की मानेवरील काळेपणा हा घाण साचल्यामुळे दिसतो असे सर्वांनाच वाटते. त्वचारोगतज्ञांनी मानेच्या काळेपणाबद्दल चर्चा करणारी एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्या म्हणतात की, लोकांना अनेकदा असे वाटते की घाणीमुळे किंवा अयोग्य स्वच्छतेमुळे मान काळी पडते, पण हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 28, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:13 PM IST
मानेवर काळे डाग दिसतायत? हा मळ आहे की आजाराचं लक्षण? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं कारण
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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