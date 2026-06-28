/मानेवर काळे डाग दिसतायत? हा मळ आहे की आजाराचं लक्षण? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं कारण

Dark Neck Causes: मानेच्या काळेपणाला तुम्ही देखील कंटाळला आहात, अनेकदा आपल्याला वाटते की मानेवरील काळेपणा हा घाण साचल्यामुळे दिसतो असे सर्वांनाच वाटते. हे घाण साचल्यामुळेच नाही तर एखाद्या आरोग्य समस्येमुळे हा त्रास तुम्हाला होत असेल म्हणणे त्वचारोगतज्ञ डॉ. उर्मिला निश्चल यांचे आहे. अनेक महिला किंवा मुली या खोटे मंगळसूत्र किंवा खोट्या साखळ्या घालतात आणि त्यामुळे त्यांच्या गळ्यावर काळेपणा येतो असा अनेकांचा समज आहे. त्वचारोगतज्ञ डॉ. उर्मिला निश्चल यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंवर मानेच्या काळेपणाबद्दल चर्चा करणारी एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्या म्हणतात की, लोकांना अनेकदा असे वाटते की घाणीमुळे किंवा अयोग्य स्वच्छतेमुळे मान काळी पडते, पण हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
त्वचारोगतज्ञ डॉ. उर्मिला निश्चल यांनी त्याच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे की, खरे तर, मानेच्या काळेपणाला 'अकॅन्थोसिस नायग्रिनेक्स' (acanthosis nigrinex) म्हणतात. मान चोळल्याने हा आजार बरा होत नाही असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. मान काळी पडण्याची अनेक कारणे असू शकतात, याबद्दल सांगायचे झाले तर इन्सुलिन प्रतिरोध, पीसीओएस, हार्मोनल असंतुलन, लठ्ठपणा किंवा कधीकधी अनुवांशिकता अशी वेगवेगळी कारणे आहेत. अनेकजण हा त्रास दूर करण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या क्रिम लावतात पण क्रिम लावल्याने ही समस्या दूर होणार नाही अशी त्वचारोगतज्ञांचे म्हणणे आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी वजन नियंत्रण, इन्सुलिन प्रतिरोधकतेवर उपाय करणे आणि पीसीओएस (PCOS) किंवा पीएमओएस (PMOS) चे व्यवस्थापन करणे फायदेशीर ठरेल.
मानेच्या काळेपणाच्या समस्येला दूर करण्यासाठी घरगुती उपाय करण्यापेक्षा तुम्ही त्वचारोगतज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. ते तुम्हाला सविस्तर आणि योग्य मार्गदर्शन करु शकतील, त्याचबरोबर तुम्ही केमिकल पील किंवा लेझर उपचाराने ही समस्या सोडवू शकता. अनेकांच्या मानेवर बऱ्याच काळापासून काळा डाग असतो आणि तो स्वच्छ करूनही जात नसेल, तर समस्येच्या मुळाशी जाण्यासाठी तुम्ही काही चाचण्या करून घेऊ शकता. त्याचबरोबर उपाशीपोटी रक्तातील साखरेची आणि उपाशीपोटी इन्सुलिनची चाचणी करून घेऊ शकता.
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त्वचारोग तज्ञांच्या मते, क्रीम्समुळे समस्या पूर्णपणे बरी होत नाही, परंतु त्यामुळे काळे डाग थोडेसे फिके होऊ शकतात. यासाठी रेटिनॉइड्स, युरिया किंवा लॅक्टिक ॲसिड क्रीम्सचा वापर केला जाऊ शकतो.