Rujuta Diwekar ने सांगितल्या 3 अतिशय सोप्या गोष्टी, ज्या तुमचं आरोग्य बदलून टाकतील

तंदुरुस्त आणि निरोगी राहणे हे आतून आपल्याला कसे वाटते यावर अवलंबून असते. जेव्हा तुम्ही स्वतःची चांगली काळजी घेता तेव्हा तुमची उर्जा पातळी वाढू लागते, तुमचा मूड सुधारतो आणि तुमचे लक्ष आणखी तीव्र होते. यामुळे तुम्ही फक्त तुमच्या दिनचर्येत मोठा बदल करता एवढं नाही तर या परिणामांमुळे अनेक गोष्टी सोप्या होणार आहेत.
हे तुमच्या दिनचर्येत मोठे बदल करण्याबद्दल नाही, तर मोठा परिणाम करण्यासाठी सोप्या गोष्टींचे पालन करण्याबद्दल आहे.
अलीकडेच, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ऋजुता दिवेकर यांनी 3 सोप्या सवयी सांगितल्या आहेत. ज्या तुमच्या आरोग्यावर मोठा आणि सकारात्मक परिणाम करू शकतात.
अन्न
पोषणतज्ञ आठवड्यातून किमान तीन वेळा तुमच्या आठवड्याच्या आहारात तृणधान्य भाज्यांचा समावेश करण्याची शिफारस करतात. “अरबी, कोंफा, सुरण, रताळे यासारख्या भाज्यांचा समावेश करावा. कारण या तृणधान्यांमध्ये पौष्टिक आहार असतात. त्यामुळे आहारात या पदार्थांचा समावेश करणे गरजेचे असे.
१. अँटिऑक्सिडंट अॅक्टिव्हिटी: “जर तुम्हाला या हिवाळ्यात वातावरणात बदल वाटत असेल, ज्यामुळे अँटिऑक्सिडंट्स तुम्हाला रक्तसंचय, नाकातून वाहणारे पाणी आणि तुमची त्वचा, केस आणि टाळू फ्लॅकिंग जाणवत नाही याची खात्री करतील,” असे ऋजुता दिवेकर सांगतात. या भाज्या तुम्हाला आतून चांगले, तेजस्वी आणि उबदार वाटतील असे देखील करतील.
२. प्रीबायोटिक: हिवाळ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या गॅस आणि पोटफुगीला तुम्ही निरोप देऊ शकता. कारण या तृणधान्य भाज्यांमध्ये प्रीबायोटिक्स असतात, जे तुमच्या आतड्यांचे आरोग्य सांभाळते. नैसर्गिक पद्धतीने ठीक करण्यास मदत करतात.
३. हार्मोनल आरोग्य: या भाज्यांचा “तुमच्या हार्मोन्सच्या आरोग्यावर सिद्ध परिणाम होतो. जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या असंतुलनातून जात असाल, जर तुम्हाला पेरीमेनोपॉज, रजोनिवृत्ती, गरम चमक येत असेल किंवा गर्भवती होण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर मासिक पाळी सुरळीत हवी असेल, तर तुम्हाला या मूळ भाज्यांचे सेवन करण्याची आवश्यकता आहे,” असे पोषणतज्ञांनी सांगितले.
या भाज्यांचा समावेश तुम्ही नाश्त्यात, दुपारच्या जेवणात, रात्रीच्या जेवणात किंवा संध्याकाळी 4 ते 6 च्या दरम्यान संध्याकाळच्या नाश्त्यात या गोष्टी खाऊ शकतात.
व्यायाम
ऋजुता दिवेकर सुचवतात की “संध्याकाळी किंवा रात्रीच्या जेवणानंतर झोपण्यापूर्वी हलके, आरामदायी फेरफटका मारा. ते फेरफटका आहे याची खात्री करा, जलद चालणे नाही. तुम्ही ते करत असताना तुमचे आवडते गाणे गुणगुणण्यास सक्षम असले पाहिजे आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ नये.” तज्ज्ञांच्या मते, 10 मिनिटांची शारीरिक हालचाल तुम्हाला पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते.
झोप
शेवटी, पोषणतज्ञ सल्ला देतात की “झोपण्यापूर्वी 30 मिनिटे आधी आणि उठल्यानंतर 30 मिनिटे प्रत्येक स्क्रीनपासून दूर राहा जेणेकरून तुमचे शरीर समक्रमित वाटेल.” तिच्या मते, ते तुम्हाला आराम करण्यास, संपूर्ण दिवसाबद्दल तुम्ही काय विचार करता हे खरोखर समजून घेण्यास आणि नोंदणी करण्यास, सकाळी तुम्हाला काय करायचे आहे हे समजून घेण्यास, गोष्टींवर प्रक्रिया करण्यास, नको असलेल्या आठवणी काढून टाकण्यास आणि तुम्हाला स्वतःसारखे वाटण्यास अनुमती देते.