/तंबाखू न घेताही होऊ शकतो ओरल कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितली धोक्याची नवी कारणं

बऱ्याच काळापर्यत अनेकांचे म्हणणे आणि समज होता की, तंबाखू, गुटखा किंवा पद्यपानाचे सेवन केल्यामुळे कॅन्सर होतो. पण यामध्ये काही प्रमाणातच तथ्य आहे, आता तज्ञ डॉक्टर मनदीप सिंह (ऑन्कोलॉजिस्ट आणि द आर्ट ऑफ हीलिंग कॅन्सरचे संस्थापक) यांनी यासंदर्भात मोठा खुलासा केला आहे. तज्ञ डॉक्टर मनदीप सिंह यांचे म्हणणे आहे की, मागील काही वर्षांमध्ये अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहे ज्यामध्ये रुग्णांनी कधीही तंबाखू किंवा गुटख्याचे सेवन केले नसले तरी त्यांना तोंडी किंवा ऑरोफरींजियल कॅन्सर झाला आहे. दैनंदिन जीवनातील अनेक सवयी या बदलत आहेत त्यामुळे मग या बदलत्या ट्रेंडने तज्ञांचे लक्ष नवीन जोखीम घटकांकडे वेधले आहे जे या रोगामागील भूमिका बजावू शकतात यासंदर्भात सविस्तर सांगितले आहे.
ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस (HPV), विशेषत: एचपीव्ही -16 हे आजकाल तोंडाच्या कॅन्सरच्या रोगाचे वाढत्या घटनांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण कारण म्हणून उदयास आले आहे. या विषाणूचा परिणाम हा तोंडाच्या आणि घशाच्या पेंशीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मग त्याचा बऱ्याच वर्षानंतर कॅन्सर रोगास ते कारणीभूत ठरते. मागील काही वर्षांमध्ये एचपीव्हीशी संबंधित कॅन्सरच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे त्याचबरोबर युवा पिढीमध्ये धूम्रपान न करणाऱ्या तरुणांना देखील याची लागण होते.
बऱ्याच तज्ञांनी सांगितले आहे की सेकंडहँड धूम्रपान देखील शरीरासाठी धक्कादायक आहे. याबद्दल स्पष्ट सांगायचे झाले तर तंबाखू आणि सिगारेटच्या धुराचा सातत्याने सपंर्क होत असल्यास देखील कॅन्सरचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. एखादी व्यक्ती ती तर कधी धूम्रपान करत नसेल तरीही धुरामध्ये असलेल्या हानिकारक रसायनांच्या दीर्घकाळापर्यंत संपर्कात राहिल्यास तोंड आणि घशाच्या पेशींचे नुकसान होऊ शकते. अशा लोकांमध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचा धोकाही वाढू शकतो.
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अनेकदा तोंड स्वच्छ किंवा दीर्घकाळ टिकणारी जळजळ देखील तुमच्या समस्या वाढवू शकतात. अनेकांचे दात तुटलेले त्याचबरोबर खराब फिटिंग डेन्चर, हिरड्यांचा आजार आणि सतत संक्रमणामुळे तोंडाच्या पेशींमध्ये बदल होऊ शकतात त्यामुळे देखील कॅन्सरच्या वाढत्या धोक्याची कारणे असतात असे तज्ञांचे मत आहे.
आहार आणि जीवनशैलीशी संबंधित घटकही चर्चेत असतात. फळे आणि हिरव्या भाज्यांचा अभाव असलेला आहार, अत्यधिक प्रक्रिया केलेले पदार्थ सेवन करणे आणि जास्त प्रमाणात साखरयुक्त पेये सेवन केल्याने शरीरात जळजळ आणि सेल्युलर क्षमता वाढू शकते. अलीकडील अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की आहारातील काही सवयी तोंडाच्या कर्करोगाच्या जोखमीवर देखील परिणाम करू शकतात.