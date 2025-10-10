English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गरोदरपणात शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का? याचा नात्यावर काय परिणाम होतो? एक्सपर्ट काय सांगतात...

Sex During Pregnancy : गरोदरपणात अनेक कपल्सला हा प्रश्न पडतो की, त्यांनी या काळात शारीरिक संबंध ठेवावेत की नाही? यावर सेक्स एक्सपर्ट डॉ. सबीहा यांनी सांगितलेली गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची. 

Updated: Oct 10, 2025, 04:51 PM IST
physical relationship during pregnancy

गरोदरपणाचा काळ हा फक्त त्या स्त्रीसाठीच नाही तर पुरुषासाठी देखील तितकाच महत्त्वाचा असतो. या काळात शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही स्तरावर बदल होत असतो. अशावेळी अनेक प्रश्न मनात असतात. त्यातील अतिशय महत्त्वाचा आणि बहुतांश जोडीदारांना पडणारा प्रश्न म्हणजे गरोदरपणाच्या 9 महिन्याच्या काळात शरीर सबंध ठेवायचे का? यावर डॉ. सबीहा इनामदार यांनी याबाबत योग्य मार्गदर्शन केलंय. 

गरोदरपणात शारीरिक संबंध ठेवण्यावर अनेक मर्यादा असतात. पेनिटेट्री सेक्स करण्याला या काळात अनेक बंधन असू शकतात. जर प्रेग्नेन्सी हाय रिस्क असेल तर शारीरिक संबंध ठेवणे टाळा. हाय रिस्क प्रेग्नेन्सी म्हणजे 
सर्वाकल इनसफिशियन्सी 
प्लासन्टा प्रिवी आहे. 
ब्लिडींग
पाण्याची गळती 
बीपी असेल 
यासारख्या बाबींचा धोका असेल तर शारीरिक संबंध ठेवणं धोक्याचं असू शकेल. 

पण जर गर्भधारणा ही लो रिस्क म्हणजे कोणताही त्रास गरोदरपणात होत नसेल तर तुम्ही या 9 महिन्याच्या काळातही शारीरिक संबंधांचा आनंद घेऊ शकतो. पण एक्सपर्ट यासोबतच सांगतात की, गरोदरपणाच्या या 9 महिन्याच्या काळात नॉन पेनिटेट्री सेक्सचा देखील आनंद घेणं गरजेचं आहे.

नॉन-पेनेट्रेटिव्ह सेक्सचे प्रकार काय?

काही लोकप्रिय प्रकार:चुंबन घेणे
परस्पर हस्तमैथुन: एकमेकांना हाताने उत्तेजित करणे.
मौखिक सेक्स: जीभ आणि ओठांचा वापर करून उत्तेजना.
मसाज: इरोजेनस झोनवर तेल लावून मसाज.
रोलप्लेचा या ठिकाणी वापर केला जाऊ शकतो. 
शरीरावर स्पर्श: एकमेकांच्या संवेदनशील भागांना हलकेच स्पर्श करणे.

शेवटच्या महिन्यात सेक्स केल्याने प्रसूती व्यवस्थित होते का?

या काळात घरातील वृद्ध महिला किंवा त्यांच्या आजूबाजूच्या लोक अनेकदा असे सुचवतात की "शेवटच्या महिन्यात वैवाहिक संबंध प्रसूती सुलभ करतात." काहींना ही पारंपारिक पद्धत वाटते, तर काहींना त्याबद्दल संकोच वाटतो. पण प्रश्न उद्भवतो: गरोदरपणाच्या शेवटच्या महिन्यात लैंगिक संबंध खरोखरच प्रसूतीस मदत करतात का? की ते फक्त एक मिथ्य आहे?

या काळात, प्रोस्टॅग्लॅंडिन नावाचे पदार्थ गर्भाशय ग्रीवा मऊ करण्यास मदत करू शकतात, ज्यामुळे प्रसूती प्रक्रिया सुलभ होते. शिवाय कामोत्तेजनामुळे गर्भाशयाचे सौम्य आकुंचन होऊ शकते, जे नैसर्गिक प्रसूती सुरू करण्यास मदत करू शकते. स्त्रीला भावनिकदृष्ट्या आराम वाटतो, ज्यामुळे हार्मोनल संतुलन राखले जाते.

कंडोम वापरण्याचा देतात सल्ला 

डॉ. सबिहा या काळात शारीरिक संबंध ठेवताना कंडोमचा वापर करण्याचा सल्ला आवर्जून देतात. कारण या काळात महिलेच्या योनी मार्गावर इन्फेक्शन होण्याची दाट शक्यता असते. गरोदरपणात हा धोका जास्त असू शकतो. 

गरोदरपणात एकमेकांपासून दूर का जातात? 

गरोदरपणाच्या काळात जोडीदार एकमेकांपासून दूर जाण्याची दाट शक्यता असते. कारण या काळात जोडीदारांमध्ये कोणताही शारीरिक संबंध राहत नाही. या काळात एकमेकांची ओढ कमी होते. अशावेळी जोडीदार आपल्यापासून लांब जाण्याची दाट शक्यता असते. एक्सपर्ट सांगतात की, अशावेळी तुम्ही नॉन पेनेट्रेटिव्ह पद्धतीने एकमेकांजवळ राहू शकतात. 

FAQ 

गर्भावस्थेदरम्यान सेक्स सुरक्षित आहे का?
हो, निरोगी गर्भावस्थेत सेक्स सुरक्षित असतो आणि बाळाला इजा होत नाही. योनीत प्रवेश करणारा लिंग किंवा सेक्स टॉय गर्भापर्यंत पोहोचू शकत नाही. सेक्स किंवा ऑर्गॅझममुळे गर्भपात किंवा अकाली प्रसूती होण्याचा धोका वाढत नाही.

कधी सेक्स टाळावा?
डॉक्टर किंवा मिडवाइफने सांगितल्यास टाळा, जसे की योनीतून रक्तस्त्राव, एम्निऑटिक द्रव गळणे, गर्भाशयग्रीवेची कमकुवतता, प्लॅसेंटा प्रेव्हिया (प्लॅसेंटा गर्भाशयग्रीवेवर), पूर्वीची अकाली प्रसूती किंवा STI असल्यास. अशा स्थितीत सेक्समुळे गर्भाशय संकुचन होऊ शकते, जे धोकादायक ठरू शकते.

गर्भावस्थेदरम्यान सेक्सचे फायदे काय?
सेक्स जोडप्यांमधील भावनिक जवळीक वाढवतो आणि आनंददायी असू शकतो. काही स्त्रियांना गर्भावस्थेत लैंगिक इच्छा वाढते, ज्यामुळे नातेसंबंध मजबूत होतात. तसेच, वेगवेगळ्या पोजिशन्सचा प्रयोग करता येतो.

