Marathi News
हिवाळ्यात सर्वांनी 'या' एका फळाचे सेवन नक्कीच केले पाहिजे, रोगप्रतिकारशक्ती वाढेलच हृदयाचे आरोग्यही सुधारेल

Pomegranate for Winter Health: हिवाळ्यात संत्र्यापेक्षाही जास्त व्हिटॅमिन सी असणारे फळ म्हणजे डाळिंब. दररोज डाळिंबाचे सेवन केल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, सर्दी-खोकल्यापासून आराम मिळतो आणि हृदयाचे आरोग्यही सुधारते.  

Updated: Nov 30, 2025, 01:57 PM IST
Pomegranate for Winter Health: हिवाळ्यात आपल्या शरीरात ऊर्जेची कमतरता भासत असते. रोगप्रतिकारशक्तीही कमकुवत होते. अशात हवेतील आर्द्रता आणि थंडाव्यामुळे सर्दी-खोकला, ताप तसेच पोटाच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. काहीवेळा योग्य वेळी उपचार न केल्यास या समस्या गंभीर स्वरूप घेऊ शकतात. यावर उपाय म्हणून हंगामी फळांचे सेवन करणे कधीही फायदेशीर ठरते. प्रत्येक ऋतूमध्ये येणाऱ्या फळांचे काही औषधी गुणधर्म असतात. डॉक्टर सुद्धा हंगामी फळांचे सेवन करण्याचा सल्ला देत असतात. हिवाळ्यात संत्र्याचे सेवन करणे फायदेशीर मानले जाते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, हिवाळ्यात येणाऱ्या या एका फळात संत्र्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात औषधी गुणधर्म असतात. ते फळ म्हणजे डाळींब.

डाळिंबाचे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदे:

डाळिंबात मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन सी, के, फॉलिक ॲसिड, पोटॅशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. थंडीत रोगप्रतिकारशक्ती कमी होण्याची शक्यता असते, पण डाळिंबातील व्हिटॅमिन सी सर्दी-खोकला, संसर्गापासून संरक्षण करते. डाळिंबाचे नियमित सेवन केल्याने हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. यामध्ये पुनिकॅलॅजिन नावाचे खास अँटिऑक्सिडंट असते जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्तम आहे. थंडीत रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, अशावेळी डाळिंब रक्तदाब नियंत्रणात ठेवते आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करते. संशोधनानुसार रोज 100 मिली डाळिंबाचा रस प्यायल्याने हृदयविकाराचा धोका 30 टक्क्यांनी कमी होतो.

 

डाळिंबामधील कॅन्सरविरोधी गुणधर्म:

डाळिंबामध्ये नैसर्गिक फ्रूटोज आणि ग्लुकोज असल्यामुळे ते नैसर्गिकरित्या ऊर्जा प्रदान करण्याचे काम करते. त्यामुळे तुम्हाला सतत थकवा येणे, अशक्तपणा येणे अशा समस्या असल्यास डाळिंबाचे सेवन करणे फायदेशीर ठरू शकते. तसेच थंडीत पचनसंस्था मंदावते, बद्धकोष्ठता होते. डाळिंबातील फायबर आणि पाणी आतड्यांना सक्रिय ठेवते. डाळिंबाच्या सालीची पूड किंवा दाणे चावून खाल्ल्याने अपचन, गॅसची समस्या दूर होते. डाळिंबामध्ये कॅन्सरविरोधी गुणधर्मही आहेत. त्यातील एलॅजिक ॲसिड आणि पॉलीफेनॉल्स ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कॅन्सरच्या पेशींची वाढ थांबवतात.

 

डाळिंबाचे त्वचेसाठी फायदे:

एवढेच काय तर डाळिंबाचे सेवन त्वचेच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरते. एका मध्यम आकाराच्या डाळिंबामध्ये एका संत्र्यापेक्षा दुप्पट व्हिटॅमिन सी असते. हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडते, पण डाळिंबातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि पाण्याचे प्रमाण त्वचेला हायड्रेट ठेवते आणि चमकदार बनवते.

 

असे करा डाळिंबाचे सेवन:

तज्ज्ञांच्या मते हिवाळ्यात रोज एक डाळिंब किंवा एक ग्लास डाळिंबाचा रस पिणे आरोग्यादायी मानले जाते. लहान मुले ते वृद्धांपर्यंत सर्वांनी नाश्त्यात किंवा जेवणानंतर 1/2 वाटी एवढ्या डाळिंबाच्या दाण्याचे सेवन केले पाहिजे.

 

 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

