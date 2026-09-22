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‘प्रसूतीनंतर असाच त्रास होतो’ म्हणून तो सहन करू नका; फिजिओथेरपीने द्या शरीराला नवी उर्जा

बाळाच्या जन्मानंतर फिजिओथेरपी घेणे का महत्त्वाचे असते. याबाबत आज आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात या लेखातून

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:12 PM IST
‘प्रसूतीनंतर असाच त्रास होतो’ म्हणून तो सहन करू नका; फिजिओथेरपीने द्या शरीराला नवी उर्जा
Image Credit: Post-pregnancy physiotherapy uses

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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