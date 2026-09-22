/‘प्रसूतीनंतर असाच त्रास होतो’ म्हणून तो सहन करू नका; फिजिओथेरपीने द्या शरीराला नवी उर्जा

बाळाच्या जन्मानंतर आईचा संपूर्ण वेळ बाळाची काळजी घेण्याकडे जातो. दूध पाजणे, बाळाला उचलून फिरवणे, स्तनपानासाठी रात्री वारंवार उठणे आणि सोबतच घरातील कामं देखील सांभाळणे. अशावेळी नवमाता स्वतःच्या शरीराकडे मात्र अनेकदा दुर्लक्ष करतात. प्रसूतीनंतर पाठदुखी, कंबरदुखी, पोटाचे स्नायू कमकुवत होणे किंवा लघवीवरील नियंत्रण सुटणे असे त्रास जाणवत असूनही, ‘प्रसूतीनंतर असेच होते’ असे समजून अनेक महिला तो त्रास सहन करत राहतात. मात्र, हा त्रास कायमस्वरूपी सहन करण्याची गरज नाही.
प्रसूतीनंतर शरीराला पूर्ववत होण्यासाठी योग्य व्यायाम आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची गरज असते. यासाठी प्रसूतीनंतरची फिजिओथेरपी महिलांच्या सुरक्षित आणि योग्य पुनर्प्राप्तीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
प्रसूतीनंतर पोटाचे आणि पेल्विक फ्लोअरचे स्नायू कमकुवत झाल्यामुळे शरीराची ठेवण, हालचाल आणि मूत्राशयावरील नियंत्रण यावर परिणाम होऊ शकतो. सिझेरियन प्रसूती झालेल्या महिलांनाही पोटाच्या स्नायूंची कमजोरी, शस्त्रक्रियेच्या व्रणाच्या ठिकाणी अस्वस्थता किंवा काही हालचाली करताना त्रास जाणवू शकतो. याशिवाय, बाळाला वारंवार उचलणे, मांडीवर घेणे आणि स्तनपान करताना चुकीची शरीरस्थिती ठेवणे यामुळे मान, खांदे आणि पाठ दुखीची समस्या निर्माण होऊ शकते.
अशा वेळी प्रसूतीनंतरची फिजिओथेरपी महिलांच्या शरीरातील बदल समजून घेऊन सुरक्षितपणे पूर्ववत होण्यास मदत करू शकते. प्रत्येक महिलेची प्रसूती, लक्षणे आणि शरीराची पुनर्प्राप्तीची अवस्था वेगळी असल्याने फिजिओथेरपिस्ट तिच्या गरजेनुसार व्यायाम ठरवतात. तज्ज्ञांनी दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आणि योग्य पद्धतीने व्यायाम करणे महत्त्वाचे आहे.
प्रसूतीनंतर सुरुवातीच्या काळात श्वसनक्रिया आणि शरीराची हालचाल सुधारण्यासाठी खास व्यायाम सुचवले जाऊ शकतात. त्यानंतर हळूहळू स्नायू बळकट करण्याचे व्यायाम करता येतात. पेल्विक फ्लोअरचे व्यायाम केल्याने या स्नायूंची बळकटी वाढण्यास आणि लघवीवरील नियंत्रण सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
काही महिलांमध्ये पोटाच्या स्नायूंमध्ये कमकुवतपणा जाणवतो , ज्याला ‘डायस्टॅसिस रेक्टाय’ म्हणतात. त्यासाठी योग्य आणि विशिष्ट व्यायाम तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली करता येतात. तसेच, योग्य शरीरस्थिती आणि शरीराची हालचाल कशी ठेवावी याचे प्रशिक्षण दिल्यामुळे बाळाला उचलताना, दूध पाजताना किंवा बाळाला जवळ घेताना पाठीवर आणि इतर स्नायूंवर अनावश्यक ताण येणे टाळता येऊ शकते.
शरीराची उर्जा हळूहळू वाढवत गेल्यास आईला चालणे, व्यायाम करणे आणि इतर दैनंदिन शारीरिक हालचालींकडे पुर्ववत करता येतात. त्यामुळे प्रसूतीनंतर शरीर पूर्ववत होण्याच्या प्रक्रियेत फिजिओथेरपीची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
प्रसूतीनंतर पाठदुखी किंवा पेल्विक भागातील वेदना सतत जाणवत असतील, लघवीवर नियंत्रण राहत नसेल, चालताना किंवा व्यायाम करताना अडचण येत असेल, पोटाचे स्नायू खूप कमकुवत वाटत असतील, हालचाल करताना वेदना होत असतील किंवा सिझेरियन अथवा नॉर्मल प्रसूतीनंतर शरीराच्या पुनर्प्राप्तीबाबत काही शंका असतील, तर फिजिओथेरपिस्टचा सल्ला घ्यावा.
प्रसूतीनंतर आईच्या आरोग्याकडेही बाळाइतकेच लक्ष देणे गरजेचे आहे. शरीरातील बदल हे प्रसूतीनंतरच्या पुनर्प्राप्तीचा एक भाग असले, तरी सततचा त्रास सहन करत राहणे आवश्यक नाही. योग्य वेळी तज्ज्ञांचा सल्ला आणि फिजिओथेरपी घेतल्यास नवमातांना पुन्हा आत्मविश्वासाने दैनंदिन जीवन आणि शारीरिक हालचालींकडे परतण्यास मदत होऊ शकते