गरोदरपणातील बीपी आई आणि बाळासाठी धोकादायक, डॉक्टरांनी सांगितले खास उपाय

उच्च रक्तदाब हा एक मूक किलर म्हणून देखील ओळखला जातो कारण तो हळूहळू तुमच्या शरीराला हानी पोहोचवतो. दरम्यान, गर्भधारणेदरम्यान, जेव्हा शरीरात अनेक बदल होतात, तेव्हा रक्तदाब पातळी वाढणे आणि कमी होणे यांचा धोका असतो. हे लक्षात घेतले पाहिजे की गर्भधारणेदरम्यान या दोन्ही स्थिती गंभीर मानल्या जातात आणि आई आणि तिच्या बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकतात.
गर्भधारणेदरम्यान उच्च रक्तदाब सामान्यतः २० व्या आठवड्यात (दुसऱ्या तिमाहीत) दिसून येतो. या स्थितीला जेस्टेशनल हायपरटेन्शन म्हणतात. ही स्थिती गर्भवती महिलेसाठी आणि तिच्या न जन्मलेल्या बाळासाठी हानिकारक असू शकते.
गर्भधारणेदरम्यान, शरीरातील हार्मोनल पातळी बदलते. रक्ताचे प्रमाण देखील वाढते. हे सर्व घटक महिलेचा रक्तदाब वाढवू शकतात. त्याचप्रमाणे, ताणतणाव, आहारातील अनियमितता आणि गर्भधारणेदरम्यान निष्काळजीपणा देखील महिलेचा रक्तदाब वाढवू शकतो.
उच्च रक्तदाबाची लक्षणे लगेच दिसून येत नाहीत. तथापि, तुमच्या शरीरात काही बदल उच्च रक्तदाब दर्शवू शकतात. गर्भधारणेदरम्यान होणाऱ्या या समस्या उच्च रक्तदाबाशी संबंधित आहेत: वारंवार डोकेदुखी, चेहऱ्यावर सूज येणे आणि हातांना सूज येणे. त्याचप्रमाणे, डोळ्यांसमोर काळी वर्तुळे येणे, जलद वजन वाढणे आणि वरच्या ओटीपोटात वेदना होणे यासारख्या समस्या उच्च रक्तदाबाची गंभीर लक्षणे असू शकतात. म्हणून, गर्भधारणेदरम्यान कधीही त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
गर्भधारणेदरम्यान उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी, शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय रहा आणि दररोज थोडे चालत जा. योग आणि ध्यान यासारख्या निरोगी सवयी स्वीकारा. पुरेशी झोप घ्या आणि चांगली विश्रांती घ्या. तसेच, दररोज तुमच्या रक्तदाबाची पातळी तपासा.
रक्तदाब पातळी व्यवस्थापित करण्यासाठी, तुमचा आहार शक्य तितका निरोगी बनवा. ताज्या भाज्या आणि फळे, संपूर्ण धान्य आणि उच्च प्रथिनेयुक्त पदार्थ खा. पॅकेज केलेले पदार्थ, तळलेले पदार्थ आणि मसालेदार पदार्थ टाळा. साखर आणि चहा आणि कॉफीचे सेवन देखील कमी करावे. हायड्रेटेड रहा, पाणी, नारळ पाणी आणि भाज्या प्या. तुमच्या डॉक्टरांनी सांगितलेले सप्लिमेंट्स वेळेवर घ्या.