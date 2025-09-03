English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
38 व्या वर्षी प्रिया मराठेसोबत नेमकं काय घडलं? 6 लक्षणांनी केला घात

अभिनेत्री प्रिया मराठे हीचं 38 व्या वर्षी कर्करोगामुळे निधन झालं. एवढ्या कमी वयात प्रियाला नेमकं काय झालं? महिलांनी 40 शीच्या आसपास स्वतःची कशी काळजी घ्यावी?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 3, 2025, 04:43 PM IST
Priya Marathe Death Reason Which Symptoms women should pay attention after 38 years old

हिंदी आणि मराठीच्या छोट्या पडद्यावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री प्रिया मराठाचे कर्करोगामुळे निधन झाले. अवघ्या 38 व्या वर्षी प्रिया मराठेचे निधन झाले. तिच्या निधनामुळे साऱ्यांनाच धक्का बसला आहे. 38 हे वय ऐन उमेदीचं वय असतं. या वयात अनेक गोष्टी उमेदीने किंवा जिद्दीने करण्याचं असतं. अशा वयात आपल्या वयाच्या अभिनेत्रीचं निधन झाल्यामुळे तिच्या सहकलाकारांसह अनेक चाहत्यांना धक्का बसला आहे. 

प्रियाला नेमकं काय झालं होतं? 

प्रिया मराठेला अडीच वर्षांपूर्वी कर्करोग झाला होता. सोशल मीडियावर आरोग्याच कारण देत प्रियाने काम थांबवलं होतं. 'तुझेच गीत मी गात आहे...' या मालिकेत प्रियाने काम केलं आहे. मात्र त्यानंतर कॅन्सरवर प्रियाने मात केली. पुन्हा कामावर रुजू झाली. मात्र पुन्हा एकदा कॅन्सरने डोकं वर केलं आणि प्रिया मराठेने काम थांबवलं. अखेर 31 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 4 वाजता तिचं निधन झालं. प्रियाला या दरम्यान 6 लक्षणे दिसत होती. या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करु नये. 

प्रियाला दिसणारी 6 लक्षणे 

सतत थकवा जाणवणे 
अनपेक्षित वजन कमी होणे 
शरीरात गाठ निर्माण होणे 
सतत खोकला राहणे
पचनाच्या समस्या जाणवणे
अचानक रक्सस्त्राव होणे 

महिलांमध्ये होणारे ३ सामान्य कर्करोग आणि त्यांची लक्षणे

स्तनाचा कर्करोग

महिलांमध्ये होणारा सर्वात सामान्य कर्करोग म्हणजे स्तनाचा कर्करोग. जेव्हा स्तनाच्या पेशी असामान्यपणे वाढू लागतात आणि ट्यूमर तयार होतो तेव्हा हा होतो. तो कोणत्याही वयात होऊ शकतो. परंतु, ३५-४० वर्षांच्या वयानंतर, त्याचा धोका वेगाने वाढतो. जर ते वेळेत आढळले तर उपचार यशस्वी होऊ शकतात. स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणे पाहा.

  • स्तनात गाठ किंवा सूज
  • स्तनातून रक्त किंवा द्रव येणे
  • त्वचेवर ताण, खड्डा किंवा लाल ठिपका
  • स्तनाच्या किंवा स्तनाग्राच्या आकारात बदल
  • स्पर्श करताना जळजळ किंवा वेदना

कोलन कर्करोग

कोलन कर्करोगाला कोलन कर्करोग असेही म्हणतात. तो मोठ्या आतड्यात सुरू होतो आणि हळूहळू शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरू शकतो. खराब आहार, तेलकट अन्न, धूम्रपान, मद्यपान आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे त्याचा धोका वाढतो. कोलन कर्करोगाची लक्षणे समजून घ्या.

  • वारंवार अतिसार किंवा बद्धकोष्ठता
  • मलमूत्रातून रक्त येणे
  • सतत पोटात पेटके किंवा गॅस
  • थकवा किंवा अशक्तपणा
  • डाएटिंगशिवाय वजन कमी होणे
  • शौच केल्यानंतरही आतडे पूर्णपणे रिकामे न वाटणे

गर्भाशय ग्रीवा कर्करोग

गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे मुख्य कारण एचपीव्ही विषाणू आहे, जो लैंगिक संपर्काद्वारे पसरतो. कधीकधी तो खूप उशिरा ओळखला जातो, जेव्हा उपचार कठीण होतात. सुरुवातीला जवळजवळ कोणतीही लक्षणे नसतात, परंतु तो जसजसा वाढतो तसतसे शरीर सिग्नल देऊ लागते. गर्भाशयाच्या कर्करोगाची लक्षणे काय आहेत? 

  • दुर्गंधीयुक्त किंवा रक्तरंजित स्त्राव
  • सेक्स करताना वेदना
  • लघवी किंवा शौचास त्रास
  • पोटात किंवा कंबरेमध्ये वेदना
  • पायांमध्ये सूज
  • अत्यंत थकवा

महिलांनी कशी काळजी घ्यावी?

कर्करोग टाळण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे वेळेवर चाचणी घेणे आणि शरीरातील कोणत्याही बदलांकडे दुर्लक्ष न करणे. याशिवाय, निरोगी आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपानापासून दूर राहणे आणि (एचपीव्हीसाठी) लसीकरण करून अनेक प्रकारचे कर्करोग टाळता येतात.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

