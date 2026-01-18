कडाक्याच्या थंडीत 'हा' पदार्थ आतून शरीर ठेवले गरम, घरीच बनवा लाडू

हिवाळ्यात गोड पदार्थांची तीव्र इच्छा निर्माण होते. परिणामी, लोक भरपूर जिलेबी, गुलाब जामुन, गाजर हलवा, मूग डाळ हलवा आणि बरेच काही खातात. हिवाळ्यात हे पदार्थ आनंददायी असले तरी, वजन वाढणे, साखर, कोलेस्ट्रॉल आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका देखील निर्माण करतात. जर तुम्ही हिवाळ्यात काही निरोगी आणि चविष्ट पदार्थ शोधत असाल तर घरगुती प्रोटीन लाडू हा एक उत्तम पर्याय आहे. हे लाडू केवळ तुमच्या गोड पदार्थांची इच्छा पूर्ण करत नाहीत तर आवश्यक पोषण आणि प्रथिने देखील प्रदान करतात.
पोषणतज्ज्ञ शिखा अग्रवाल शर्मा यांच्या मते, सुकामेवा, नारळ, ओट्स, तीळ आणि खजूर वापरून बनवलेले लाडू हिवाळ्यात अत्यंत फायदेशीर असतात. ते प्रथिने, फायबर, निरोगी चरबी आणि उर्जेने समृद्ध असतात, जे थंडीच्या काळात शरीराला उबदार आणि सक्रिय ठेवण्यास मदत करतात. फिटनेस उत्साही आणि सर्व वयोगटातील लोक सहजपणे त्यांचा आनंद घेऊ शकतात.
ड्राय फ्रूट लाडू
जर तुम्हाला काजू आणि सुकामेवा आवडत असतील, तर हे ड्राय फ्रूट लाडू तुमच्यासाठी एक परिपूर्ण आणि आरोग्यदायी गोड पर्याय आहेत. ते बनवण्यासाठी तुम्हाला ५० ग्रॅम सुकामेवा आणि काजू जसे की काजू, अक्रोड, बदाम, पिस्ता, मनुका आणि सुक्या क्रॅनबेरीची आवश्यकता असेल.
ड्राय फ्रूट लाडू कसे बनवायचे
ते हलके कोरडे भाजून घ्या आणि थंड झाल्यावर बारीक बारीक करा. नंतर, दहा खजूरांचे खड्डे काढून टाका, पेस्ट बनवा आणि नट मिश्रणात घाला. जर मिश्रण कोरडे वाटत असेल तर आवश्यकतेनुसार थोडा वितळलेला गूळ घाला, चांगले मिसळा आणि लहान लाडू बनवा.
नारळ आणि प्रथिने लाडू
नारळ आणि मठ्ठा प्रथिने वापरून बनवलेला हा लाडू स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी आहे. प्रत्येक लाडूमध्ये अंदाजे २६ ग्रॅम प्रथिने असतात. ते तयार करण्यासाठी, २० मिली दूध, १ टेबलस्पून तूप, १ स्कूप मठ्ठा प्रोटीन पावडर आणि ४० ग्रॅम किसलेले नारळ एकत्र करा.
नारळ आणि प्रथिने लाडू कसे बनवायचे
हे मिश्रण एका भांड्यात ठेवा आणि चांगले मिसळा. गरज पडल्यास जास्त दूध किंवा प्रथिने पावडर घाला आणि मिश्रण पीठात मळून घ्या. मिश्रण तयार झाल्यावर, इच्छित आकाराचे लाडू बनवा.
ओट्स आणि तीळ लाडू
ओट्स, तीळ आणि अळशीच्या बियाण्यांनी बनवलेले हे लाडू सुपरफूड्सने भरलेले आहे, जे प्रथिने आणि फायबरचा चांगला स्रोत प्रदान करते आणि हिवाळ्यात ऊर्जा प्रदान करते.