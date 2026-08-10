56 व्या वर्षीही फिट राहुल गांधींचं 'फिटनेस सीक्रेट'; जिमपेक्षा कोणत्या गोष्टींवर भर?, ‘या’ आवडत्या पदार्थांपासून अंतर!

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या राजकीय भूमिकेबरोबरच त्यांच्या फिटनेसचीही चर्चा होत असते. ५६ व्या वर्षी स्वतःला फिट ठेवण्यासाठी ते नेमकं काय करतात? याबाबत राहुल गांधी यांनी ‘Ask Me Anything’ सत्रात एका विद्यार्थ्याच्या प्रश्नाला उत्तर दिलं. केवळ व्यायाम करून फिटनेस मिळत नाही, तर काही आवडीच्या सवयी आणि पदार्थांवरही नियंत्रण ठेवावं लागतं, असं त्यांनी सांगितलं.
राहुल गांधी यांच्या मते व्यायामासाठी रोज ठराविक वेळच असला पाहिजे, असं नाही. वेळ मिळेल तेव्हा ते जिममध्ये व्यायाम करतात. मात्र त्यांचा फिटनेस केवळ जिमपुरता मर्यादित नाही. मार्शल आर्ट्स, रनिंग आणि स्विमिंग यांसारख्या विविध शारीरिक हालचाली त्यांच्या दिनचर्येचा भाग आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यायामामुळे शरीर सक्रिय आणि लवचिक ठेवण्यास मदत होते, अशी त्यांची भूमिका आहे.
राहुल गांधी यांनी फिटनेससाठी Consistency म्हणजेच सातत्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. दोन दिवस व्यायाम करून त्यानंतर तीन दिवस विश्रांती घेतली, तर अपेक्षित फिटनेस मिळणार नाही. शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी नियमित व्यायामाची सवय लावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे एखादा कठीण वर्कआउट करण्यापेक्षा आपल्या वेळापत्रकानुसार नियमित शारीरिक हालचाल करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
राहुल गांधी यांनी फिटनेससाठी काही आवडत्या पदार्थांपासून अंतर ठेवल्याचे सांगितले. त्यांना गोड पदार्थ विशेषतः आईस्क्रीम आवडते; मात्र ते आईस्क्रीम खात नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय ते चावलापासूनही अंतर ठेवतात. स्नॅक्स आणि जंक फूडचे सेवनही टाळण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. फिट राहायचे असेल तर काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो, असा त्यांचा साधा मंत्र आहे.
राहुल गांधी यांनी केवळ एखादा पदार्थ सोडण्यापुरता फिटनेसचा मुद्दा मर्यादित ठेवलेला नाही. दिवसभर सतत काही ना काही खात राहणे किंवा जास्त मद्यपान करणे यामुळे फिटनेसचे उद्दिष्ट साध्य करणे कठीण होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे व्यायामासोबत खाण्यापिण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवणेही आवश्यक आहे.
राहुल गांधी यांच्या आहारातही तुलनेने साधे आणि पोषक पदार्थ असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांना ऑम्लेट, इडली आणि डोसा आवडतात. दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणात भाजी, डाळ, रोटी आणि सलाड यांचा समावेश असतो. याशिवाय ते फळेही खातात. म्हणजेच फिटनेससाठी केवळ उपाशी राहणे किंवा कठोर डाएट करण्याऐवजी संतुलित आहारावर भर दिला जातो.
राहुल गांधी यांनी सांगितलेल्या रुटीनचा मुख्य आधार तीन गोष्टींवर दिसतो—नियमित व्यायाम, आहारावर नियंत्रण आणि सातत्य. रनिंग, स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स यांसारख्या वेगवेगळ्या अॅक्टिव्हिटीजसोबत आवडत्या पण कमी आरोग्यदायी पदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक क्षमता, वय आणि आरोग्य वेगळे असते. त्यामुळे त्यांचा फिटनेस रुटीन जसाच्या तसा कॉपी करण्याऐवजी स्वतःच्या गरजेनुसार व्यायाम आणि आहार ठरवणे योग्य ठरेल.