डायबिटीजमुळे पायांमध्ये होणारे बदल ओळखा; 'ही' चिन्हं ठरू शकतात धोकादायक

Diabetes Symptoms : डायबिटीज हा भारतामध्ये वेगाने वाढणार आजार आहे, अनेकांची अशी समज आहे की डायबिटीजमुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे परिणाम होते पण केवळ रक्तातील साखरच वाढत नाही, तर शरीराच्या अनेक भागांवरही परिणाम होतो. जर या समस्यांवर तुम्ही सातत्याने दुर्लक्ष केल्यास तुमच्या समस्यांमध्ये वाढ होऊ शकते. डायबिटीची परिणाम होणार पायावर मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो, जर रक्तातील साखर दीर्घकाळ नियंत्रणात राहिली नाही, तर रक्ताभिसरणाला हानी पोहोचू शकते. आता जर मधुमेहाची पायांशी संबंधित सुरुवातीची लक्षणे वेळेवर ओळखली गेली, तर हा आजार गंभीर होण्यापासून रोखता येतो. त्यामुळे मधुमेह ओळखण्याची कोणती लक्षणे असतात यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला सांगणार आहोत.
इनामदार मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. शैलेश नाईक यांनी सांगितले की पायांमध्ये बधिरता, वेदना, जखमा आणि संसर्ग यांसारख्या समस्या असल्यास याकडे दुर्लक्ष करणे रुग्णांना महागात पडू शकते. रक्तामधील सातत्याने साखरेचे प्रमाण वाढत असल्यास शरीरामधील रक्तवाहिन्यांना सूज येते आणि त्यामुळे पायाकडे होणारा रक्तप्रवाह कमी होतो आणि त्यामुळे लहान जखमा लवकर बऱ्या होत नाहीत आणि त्यामुळे संसर्गाचा धोका देखील वाढतो.
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डायबिटीजच्या लहाण लक्षणांबद्दल सांगायचे झाले तर पायांमध्ये वारंवार मुंग्या येतात आणि स्पर्शज्ञान कमी होऊ लागतो, हे डायबिटीजची सुरुवातीचे लक्षण असते. काही लोकांना पायांमध्ये जळजळ, मुंग्या येणे किंवा रात्रीच्या वेळी अधिक वेदना होण्याचा अनुभव येतो. याची अनेक कारणे असू शकतात, तरीही सर्वप्रथम मधुमेहाची तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे हे तुमच्यासाठी शहाणपणाचे ठरेल. पायावरची छोटी जखम, फोड किंवा दुखापत काही दिवसांपर्यंत बरी होत नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, कारण त्यामुळे जंतुसंसर्ग होऊ शकतो.
डायबिटीजबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर पायांना न समजण्याजोगी सूज येणे चांगले नसते. मधुमेही व्यक्तींमध्ये असे होऊ शकते आणि सततची सूज, लालसरपणा किंवा उष्णता हे संसर्ग किंवा रक्तप्रवाहातील समस्येचे लक्षण असू शकते. चालताना पोटऱ्यांमध्ये किंवा पायांमध्ये होणारी वेदना विश्रांतीनंतर कमी होणे, हे रक्तप्रवाहातील समस्येचे लक्षण असू शकते.