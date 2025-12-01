Brain Health: सतत रील्स पाहण्याची सवय वाढतेय? मेंदूवर होतायत धोकादायक परिणाम, वेळीच सावध व्हा!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mental health care: सतत रील्स पाहण्याची सवय मेंदूत जलद डोपामाइन सोडते, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करणे, स्मरणशक्ती कमकुवत होते, झोपेची गुणवत्ता बिघडते. तसेच चिंता,नैराश्य आणि न्यूनगंड वाढतो.  

Updated: Dec 1, 2025, 05:09 PM IST
Reels Addiction Awareness: आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियावरील रील्स हे मनोरंजनाचे सर्वात लोकप्रिय साधन बनले आहे. काही सेकंदांचे हे व्हिडिओ आकर्षक असल्याने अनेक जण दिवसातून तासन्‌तास रील्स स्क्रोल करत बसतात. एवढेच काय तर कामातून फक्त काही मिनिटांचा वेळ मिळाला, तसेच झोपताना आणि झोपण्याच्या आधी देखील रील्स पाहिल्या जातात. हे आश्चर्यकारक वाटेल, पण रील्स पाहता पाहता अनेकजण त्यांना भूक लागली आहे हे देखील विसरतात. अशा व्यक्तिंना 'रील्स अ‍ॅडीक्ट' असे म्हटले जाते. कारण सततची रील्स पाहण्याची सवय कोणत्याही व्यसनापेक्षा कमी नाही. तज्ज्ञांच्या मते ही सवय मेंदूवर गंभीर परिणाम करू शकते आणि हळूहळू मानसिक आरोग्याचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.

मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता:

रील्समध्ये नवीन, मनोरंजक सामग्रीचा सतत प्रवाह मेंदूमध्ये जलद गतीने आणि वारंवार डोपामाइन सोडण्याचा मदत करतो. ज्यामुळे इतर व्यसनांप्रमाणे तृष्णा आणि आवेगपूर्ण वर्तनाचे चक्र तयार होते. यामुळे मेंदूची लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता कमी होते आणि अभ्यास किंवा काम कंटाळवाणे वाटू लागते. कोणतेही काम करताना किंवा वाचताना लक्ष एकाग्र करणे कठीण होते. सतत आणि जलद डोपामाइनमुळे तुमच्या मेंदूवर नकारात्मक परिणाम होऊन गोष्टी लगेच विसरणे, लक्षात ठेवण्याची क्षमता कमी होणे, आकलन क्षमता मंदावणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. या समस्या पुढे गंभीर स्वरूप घेऊन अल्झायमर सारखे आजार होण्याची शक्यता असते.

 

मानसिक समस्या उद्भवण्याची शक्यता:

डोपामाईन हे मेंदूमधील एक असे रसायन आहे, जे मेंदूला उत्तेजित करण्याचे कार्य करते. रील्स अ‍ॅडीक्शनमुळे तुमचा मेंदू उच्च-उत्तेजना या समस्येला बळी पडतो. ज्यामुळे चिंता, नैराश्य, न्यूनगंड अशा मानसिक समस्या उद्भवतात. सोशल मीडियावरील या रिल्समध्ये काल्पनिक जीवनशैली, सौंदर्य, स्टायलीश राहणीमान अशाप्रकारचा मजकूर दाखवणारे व्हिडीओज असतात. या रील्स सतत पाहिल्याने तुम्ही तुमच्या सामान्य जीवनशैलीची आणि स्वतःची तुलना करू लागता. यामुळे तुमच्या मनात तुम्ही जीवनाच्या इतर क्षेत्रात तुमच्या पूर्ण क्षमतेनुसार कामगिरी करण्यास असमर्थ असण्याची भावना निर्माण होऊ शकते.

 

अल्पकालीन स्मृतीवर परिणाम:

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार सतत रील्स पाहिल्याने झोपेची गुणवत्ता कमी होते. मोबाईल स्क्रीनची ब्ल्यू-रेज आणि मेंदूची सतत चालू असलेली जागरूकता यामुळे झोप उशिरा लागते आणि सकाळी थकवा जाणवतो. इतकंच नाही तर वारंवार माहितीची भर पडल्यामुळे अल्पकालीन स्मृती वरही परिणाम होऊ शकतो.

 

रील्स अॅडीक्शन टाळण्यासाठी उपाय:

रील्स अॅडीक्शन टाळण्यासाठी रील्स रील्स पाहण्याच्या मर्यादित वेळा ठरवा, झोपेच्या आधी सोशल मीडियाटा वापर टाळा आणि दिवसातून एकदा तरी डिजिटल डिटॉक्स करा. नवीन सामग्री तपासण्याचा मोह टाळण्यासाठी सोशल मीडियाचे नोटिफिकेशन बंद करून ठेवा, तुमचा रिकामा वेळ घालवण्यासाठी मोबाईल व्यतिरिक्त इतर साधनांचा उपयोग करा.

 

 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

