/बालपणीच्या कर्करोगावरील उपचारांचा नव्याने विचार: अचूक उपचारपद्धतीकडे आणि नव्या आशेकडे वाटचाल

लेखिका: डॉ. जुही शाह, सल्लागार – बाल-रक्तविकार व कर्करोग तज्ज्ञ आणि बोन मॅरो प्रत्यारोपण (Paediatric Haematology Oncology & BMT)
बाल कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये अनेकदा अशी प्रकरणे समोर येतात जी पारंपरिक उपचारपद्धतींना आव्हान देतात आणि आपल्याला नव्याने विचार करण्यास भाग पाडतात. अशाच एका दोन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलाचे उदाहरण माझ्या लक्षात राहिले आहे. त्याला अतिशय दुर्मिळ आणि वेगाने पसरणारा रक्ताचा कर्करोग झाला होता. रुग्ण आमच्याकडे येईपर्यंत कर्करोग शरीराच्या अनेक भागांमध्ये पसरला होता. त्याचबरोबर त्याला गंभीर संसर्गही झाला होता. अशा परिस्थितीत तीव्र केमोथेरपी देणे अत्यंत धोकादायक ठरले असते.
अनेक वर्षांपासून बाल रक्ताच्या कर्करोगासाठी केमोथेरपी हा प्रमुख उपचार पर्याय राहिला आहे. मात्र, हा उपचार रुग्णाची शारीरिक क्षमता आणि त्याची प्रकृती यावर अवलंबून असतो. त्यामुळे या रुग्णासाठी अधिक अचूक, वैयक्तिक आणि सुरक्षित उपचारपद्धतीची गरज होती. सर्व तपासण्या आणि परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर आम्ही एका विशिष्ट प्रकारच्या तोंडावाटे घेण्याच्या (ओरल) लक्षित औषधोपचाराचा पर्याय निवडला. बाल कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये हा तुलनेने नवा पर्याय असला, तरी प्रौढांमधील काही कर्करोगांमध्ये, विशेषतः मूत्रपिंडाच्या कर्करोगात, त्याचा यशस्वी वापर होत आहे.
या उपचाराचा उद्देश फक्त कर्करोगाच्या पेशींवर परिणाम करणे आणि शरीरातील निरोगी पेशींना शक्य तितके सुरक्षित ठेवणे हा होता. या उपचाराचे परिणाम अत्यंत समाधानकारक ठरले. काही काळातच कर्करोगावर नियंत्रण मिळू लागले आणि तीव्र केमोथेरपीमुळे दिसून येणारे गंभीर दुष्परिणामही टाळता आले. आज अनेक वर्षांनंतरही तोच मुलगा नियमित उपचार घेत आहे आणि इतर मुलांप्रमाणेच सामान्य जीवन जगत आहे. तो शाळेत जातो, दैनंदिन उपक्रमांमध्ये सहभागी होतो आणि त्याची शारीरिक व मानसिक वाढही व्यवस्थित होत आहे.
हे उदाहरण बाल कर्करोग उपचारांमधील एका महत्त्वाच्या बदलाचे प्रतीक आहे. उपचार आता अधिकाधिक वैयक्तिकृत (Personalized Medicine) पद्धतीकडे वाटचाल करत आहेत. लक्षित औषधोपचार (Targeted Therapy), प्रतिकारशक्तीवर आधारित उपचार (Immunotherapy) आणि तोंडावाटे घेण्याची औषधे यांसारख्या आधुनिक उपचारपद्धतींमुळे अवघड बाल कर्करोगांच्या उपचारांमध्ये नवे पर्याय उपलब्ध होत आहेत. हे उपचार प्रत्येक रुग्णासाठी योग्य असतीलच असे नाही; मात्र ज्या रुग्णांना पारंपरिक उपचार सुरक्षित नसतात किंवा अपेक्षित परिणाम देत नाहीत, त्यांच्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पर्याय ठरत आहेत.
आजकाल मुलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जागतिक स्तरावर काही प्रमाणात वाढ दिसत असली तरी या विषयाकडे अत्यंत संतुलित आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. आज निदानाची साधने अधिक प्रगत झाली आहेत. आरोग्यसेवा अधिक सहज उपलब्ध झाली आहे आणि पालक तसेच प्राथमिक आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये जागरूकता वाढली आहे. त्यामुळे पूर्वी दुर्लक्षित राहणारी लक्षणे आता लवकर ओळखली जात आहेत आणि योग्य वेळी उपचार सुरू होऊ शकतात.
बाल कर्करोगामध्ये लवकर निदान होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. कारण या आजाराची प्रगती अनेकदा अतिशय वेगाने होते. उपचार सुरू करण्यात झालेला अगदी छोटासा विलंबही मुलाच्या बरे होण्याच्या शक्यतेवर परिणाम करू शकतो. सार्वजनिक आरोग्य मोहिमा, वाढती जनजागृती आणि इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध होणारी आरोग्यविषयक माहिती यामुळे पालक आता मुलांना अधिक लवकर डॉक्टरांकडे घेऊन येत आहेत. ही निश्चितच सकारात्मक बाब आहे.
तरीसुद्धा अनेक आव्हाने अद्याप कायम आहेत. अत्याधुनिक उपचार प्रत्येक रुग्णापर्यंत, विशेषतः मर्यादित संसाधने असलेल्या भागांमध्ये, पोहोचवणे अजूनही कठीण आहे. लक्षित उपचारांची(Targeted Therapy) किंमत अनेकदा जास्त असते. तसेच मुलांमध्ये या उपचारांचे दीर्घकालीन परिणाम समजून घेण्यासाठी अजूनही संशोधन सुरू आहे. त्यामुळे डॉक्टर म्हणून नव्या उपचारपद्धती स्वीकारताना आणि त्या सर्वांसाठी परवडणाऱ्या व उपलब्ध करून देताना योग्य समतोल राखणे ही आमची जबाबदारी आहे.
वैद्यकीय प्रगती ही केवळ काही मोजक्या लोकांपुरती मर्यादित न राहता प्रत्येक गरजू रुग्णापर्यंत पोहोचली पाहिजे, हीच खरी गरज आहे.आम्हाला आशावादी ठेवते ती म्हणजे आमच्या लहान रुग्णांची जिद्द आणि कर्करोग संशोधनातील वेगवान प्रगती. काही वर्षांपूर्वी अपवादात्मक वाटणारी उपचारांची उदाहरणे आता हळूहळू वास्तवात बदलताना दिसत आहेत.
सततचे संशोधन, लवकर निदान आणि सर्वांना समान आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांमुळे बाल कर्करोगग्रस्त मुलांचे भविष्य अधिक उज्ज्वल होत आहे. बाल कर्करोग उपचार क्षेत्रातील प्रत्येक छोटी प्रगती महत्त्वाची असते. अनेकदा एखाद्या छोट्याशा रुग्णाच्या प्रवासातूनही वैद्यकीय विज्ञानाला नवी दिशा आणि नवी शिकवण मिळते.
Dr Juhi Shah, ICTC Thane
Consultant Pediatric
Hemato-Oncologist & Bone Marrow Transplant Physician
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