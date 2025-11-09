Winter Health : थंडीत पाणी पिण्याची योग्य पद्धत, कमी पाणी प्यायल्यामुळे होणारे नुकसान आणि लक्षणे

Symptoms of Dehydration in Winter: हिवाळा जवळ येताच आपण कमी पाणी पिण्याची सवय लावतो. पण हिवाळ्यात आपण किती पाणी प्यावे आणि योग्य मार्ग कोणता हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला येथे जाणून घेऊया.
हिवाळा येताच आपली दैनंदिन दिनचर्या बदलते. थंड हवा, उबदार कपडे आणि गरम चहा आणि कॉफी यांच्यात आपण अनेकदा एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतो: पाणी पिणे! उन्हाळ्यात आपल्याला वारंवार तहान लागते, परंतु हिवाळ्यात आपल्या शरीराला पाण्याची गरज भासत नाही. म्हणूनच लोक हिवाळ्यात कमी पाणी पितात, जे हळूहळू शरीराला हानी पोहोचवू शकते. पाणी फक्त तहान भागवण्यासाठी नाही, तर ते प्रत्येक शारीरिक कार्यासाठी आवश्यक आहे. पचनापासून ते त्वचेच्या तेजापर्यंत, सर्व काही पाण्यावर अवलंबून असते. हिवाळ्यात पाण्याच्या कमतरतेमुळे बद्धकोष्ठता, थकवा, कोरडी त्वचा आणि कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती होऊ शकते. तर, हिवाळ्यात पाणी पिण्याची योग्य पद्धत आणि कमी पाणी पिण्याचे दुष्परिणाम आणि लक्षणे काय असू शकतात ते जाणून घेऊया.
कोमट पाणी प्या: थंड पाण्यापेक्षा कोमट पाणी पिणे चांगले. ते शरीराला आतून उबदार ठेवते आणि पचन सुधारते.
नियमित अंतराने पाणी प्या: तुम्हाला तहान लागली असो वा नसो, दर १-२ तासांनी थोडे थोडे पाणी प्या. यामुळे तुमचे शरीर हायड्रेटेड राहील.
उठताच पाणी प्या: तुमचा दिवस एका ग्लास कोमट पाण्याने सुरू करा. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही लिंबू किंवा मध घालू शकता.
जेवण करण्यापूर्वी आणि नंतर तुमच्या पाण्याच्या सेवनाकडे लक्ष द्या: जेवणापूर्वी ३० मिनिटे आधी आणि १ तासानंतर पाणी पिणे पचनासाठी फायदेशीर आहे.
तांब्याच्या किंवा मातीच्या भांड्यात पाणी साठवा: आयुर्वेदानुसार, तांब्याच्या किंवा मातीच्या भांड्यात साठवलेले पाणी शरीरासाठी अधिक फायदेशीर आहे.
बद्धकोष्ठता आणि पचन समस्या: पाण्याअभावी आतड्यांमध्ये कोरडेपणा येतो, ज्यामुळे आतड्यांच्या हालचालींमध्ये अडचण येते.
त्वचेची कोरडेपणा आणि सुरकुत्या: जर शरीराला हायड्रेटेड ठेवले नाही तर त्वचा कोरडी होते आणि अकाली सुरकुत्या दिसतात.
थकवा आणि डोकेदुखी: पाण्याअभावी रक्तप्रवाह मंदावतो, ज्यामुळे थकवा, चक्कर येणे आणि डोकेदुखी होऊ शकते.
रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होणे: शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात, ज्यामुळे रोगांशी लढण्याची क्षमता कमी होते.
लघवीचा रंग गडद: जर लघवी पिवळी किंवा गडद असेल तर ते डिहायड्रेशनचे लक्षण आहे.
हिवाळ्यात पाणी पिण्याच्या सवयीकडे दुर्लक्ष करणे तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. तहान लागली असो वा नसो, नियमितपणे पाणी पिणे महत्वाचे आहे. कोमट पाणी पिऊन, योग्य वेळी ते सेवन करून आणि आयुर्वेदिक पद्धतींचा अवलंब करून, तुम्ही हिवाळ्यातही स्वतःला पूर्णपणे हायड्रेट ठेवू शकता.