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रियांश मल्टीट्रेडचा दिल्लीत डंका; सातवा वर्धापन दिन हजारो वितरकांच्या उपस्थितीत दिल्लीत साजरा

संगमनेर (महाराष्ट्र )स्थित रियांश मल्टीट्रेड प्रा. लि. या सेलिंग क्षेत्रातील अव्वल कंपनीचा सातवा वर्धापन दिन मोठ्या दिमाखात साजरा करण्यात आला. दिल्ली येथील इंदिरा गांधी स्टेडियम मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या भव्य सोहळ्यास देशाच्या विविध राज्यांमधून हजारो वितरक उपस्थित होते. कंपनीच्या सात वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा घेत भविष्यातील विस्तार, नव्या उत्पादनांची निर्मिती, वेलनेस आणि आयर्वेद या क्षेत्रांवर अधिक भर देण्याचा निर्धार चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक मधुकर जाधव यांनी यावेळी व्यक्त केला.

Published: Sep 17, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:07 PM IST
रियांश मल्टीट्रेडचा दिल्लीत डंका; सातवा वर्धापन दिन हजारो वितरकांच्या उपस्थितीत दिल्लीत साजरा
Image Credit: वेलनेस, आयुर्वेद आणि रोजगारनिर्मितीवर भर

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